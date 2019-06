Los pluris y la técnica del agandaye

Ya con prácticamente concluido el proceso electoral pasado en nuestro estado donde se renovó al congreso local la situación para los legisladores plurinominales es de rechazo por parte de la población en general, ya que como hemos mencionado en anteriores espacios, estos solo han servido para representarse ellos solos. Lo cierto es que los famosos pluris existen en muchos países del mundo, y son llamados así por el método de elección utilizado en las votaciones. Mientras que en la representación directa o uninominal un solo legislador es elegido por cada distrito, en la representación proporcional o plurinominal, se elige a varios legisladores para un mismo territorio.

Sin embargo, hay diferentes formas de elegir a los legisladores de representación proporcional, por lo que no todos los lugares en donde hay pluris signifiquen que la ciudadanía está representada. Recordemos que desde hace algunos años la competencia electoral es cada vez mayor, las preferencias electorales en todo el país se dividen entre muchos partidos políticos lo que ha ocasionado que difícilmente alguien gana una elección con más del 40% de la votación.

Hace algunos años vivíamos en un sistema hegemónico en el que solo un instituto político arrasaba en las elecciones y que, para transitar a un sistema de mayor pluralidad se tuvieron que realizar múltiples reformas entre las cuales estuvo la creación de los famosos plurinominales.

La fórmula de asignación es complicada de explicar, pero podemos destacar tres cosas de ella: Sólo toma en cuenta la votación efectiva para diputados locales, no para Gobernador, ni Presidentes Municipales, otorga cuando menos un diputado a todos los partidos que consigan del 3 por ciento al 5 por ciento de votos en la urna, distribuye el resto en la división de cociente natural y resto mayor, es decir a mayores votos mayores curules.

En una elección de plurinominales, los ciudadanos votan por una fuerza política y, dependiendo de los resultados y de la fórmula específica de asignación, ese partido tiene derecho a que sean legisladores cierto número de candidatos que están en sus listas.

Desafortunadamente la representación proporcional en México no es bien vista por muchos, votar de manera indirecta por una lista de personas, muchas de las cuales no conocemos o nos parecen indeseables, es ventajoso para quienes conforman esos listados y un engaño para quienes votamos directamente por alguien, pues algunas veces no queremos que nuestro voto también cuente para todos los integrantes de la lista y no necesariamente queremos que nos representen.

En la Cámara de Diputados son 200 pluris cuya esencia es la representación partidista y ya ni eso, porque ahora representan intereses de grupos y compromisos de los jefes políticos partidistas. 200 que entran sin hacer el menor esfuerzo y que viven como reyes.

En fin, que el tiempo pasa y nada que se le vean ganas a los integrantes del Congreso de la Unión para desaparecer los plurinominales. Es un insulto enorme y una total regresión histórica que mientras que los candidatos de mayoría dejan el sudor y las suelas de sus zapatos haciendo campaña, contactando, escuchando y estableciendo compromisos que luego muchos también olvidan, los plurinominales no solo van escondidos en la misma boleta que es ya de por si un agandaye; también bloquean los derechos de otros ciudadanos con mayores méritos y de jóvenes menos maleados y menos maiceados de poder encabezar esas famosas listas, ya que siempre se inscriben líderes de partidos o gente cercana a la cúpula principal.