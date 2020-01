En el limbo gobiernos municipales morenistas

Estamos a casi dos años de las actuales administraciones municipales, los estudios de opinión pública que miden la percepción que se tiene de los principales alcaldes de Morena en el estado han registrado un cambio radical en sus resultados. En el caso específico de Othón P. Blanco el tema de la inseguridad y la violencia ha pasado a un segundo lugar, quedando desplazado por la crítica de que no hay obras o servicios públicos que sean destacados en los últimos 6 meses de gestión del edil morenista Otoniel Segovia Martínez.

Hay que recordar que cuando el Partido de Morena nació de la mano de Andrés Manuel López Obrador millones de mexicanos sembraron en sus corazones la esperanza de un México Progresista, un México Mejor y de Vanguardia. En el proceso electoral federal pasado de 80 millones del Padrón Electoral, 30 millones de mexicanos votaron a favor de este Partido abanderado por su Creador que recomendaba votar por todo el barco de Morena para que exista un verdadero cambio a lo que llamó la Cuarta Transformación, ganando con ello las elecciones. Para que nos vayamos entendiendo, actualmente en la ciudadanía hay la idea de que el primer año de algunos de los ayuntamientos de Morena ha sido un año perdido, salvo Benito Juárez donde sí se ven trabajos en imagen urbana, alumbrado entre otros, pero de ahí en fuera han sido pésimos y lo que le sigue.

Lo anterior no se trata de un asunto de una mala lectura de la población o de procesos de desinformación de la prensa, tal como argumentan la mayoría de los alcaldes, sino efectivamente cuesta mucho trabajo enumerar los proyectos de infraestructura pública que emprendieron las autoridades municipales morenistas.; es mas no recuerdo hasta este momento alguna obra de desarrollo social iniciada por el ayuntamiento de Othón P. Blanco, salvo las ridiculeces de mal pintar pasos peatonales. Lo cierto es que en algunos sectores de la población es más agudo el juicio ciudadano y en otros no tanto. El problema es que en esos centros urbanos se concentra más del 60 por ciento de la población, hay una mayor atención mediática y es donde se encuentra el grueso del electorado de la entidad.

Pareciera que el factor de la soberbia de algunos de los alcaldes como Otoniel Segovia, la falta de cohesión en los gobiernos y la tentación de hacer negocios desde el poder, junto con la inexperiencia, han sido los factores claves para que en el ayuntamiento se tenga un saldo muy negativo. Tengo claro que existirán comentarios acerca de esta columna defendiendo a la 4T pero quisiera que todos aquellos defensores del actual gobierno federal acudieran con cada ciudadano y conociera de viva voz su opinión acerca del trabajo realizado, créame se llevarían una enorme sorpresa. No nos vayamos tan lejos, por ejemplo Facebook pasó de ser una Red Social de convivencia familiar y entre amigos a un lugar desagradable llenas de Fake News, imágenes grotescas, memes, “pseudonoticias” donde los escuadrones de Bots y Trolls reinan, tanto de derecha (Prensa Fifi) como de Izquierda (Chairos) tratando de engañar, disuadir, dispersar, confundir y atacar a los cibernautas. Lo que es una realidad que nadie me dejara mentir es que con algunos de los gobiernos de Morena no se percibe ni obras ni trabajo. Solo tiempo perdido como en Othón P. Blanco.

Si esta situación no cambia en este 2020, Morena entrará en una zona de alto riesgo de cara a las elecciones intermedias. Hoy los Mexicanos parecemos peleadores callejeros, unos contra otros y está muy lejos de ser el México que todos queremos. Aclaro, no todos los morenistas son malos, pero si la mayoría y de trepadores oportunistas mejor en otra ocasión hablamos.