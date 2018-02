PRD, por fin candidatos

Este lunes concluirán los trabajos de negociación del Partido de la Revolución Democrática (PRD) para la designación de sus candidatos a cargos de elección popular, luego del retraso de un mes, y aunque los “acuerdos” no evitarán rupturas de los grupos que lo conforman, por irónico que parezca, le darán mayores posibilidades de triunfo en los procesos electorales en marcha.

El proceso interno del sol azteca retrasó las definiciones de dos partidos más que conforman la coalición “Por Quintana Roo al Frente”, el Partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, fundamentalmente por la disputa que se mantiene en tres municipios, uno de ellos, Benito Juárez, el más importante poblacionalmente hablando, pues alberga a más de la mitad de los habitantes de Quintana Roo, pero además ahí se ubica Cancún, el centro de desarrollo turístico más importante Latinoamérica; los otros dos: Felipe Carrillo Puerto y Bacalar, en donde grupos perredistas se oponen a la postulación de candidatos externos.

Julián Ricalde Magaña, aspirante en segunda fórmula al Senado, anunció mediante su cuenta de Twitter, que los acuerdos internos del PRD se alcanzaron y que será este lunes que el partido estará anunciando las candidaturas para Quintana Roo; por cierto, en este anuncio se incluye la candidatura por el Distrito federal 03, luego del escandaloso proceso judicial que el gobierno federal le iniciara al ex titular de Finanzas del estado, Juan Vergara Fernández, quien tuvo que renunciar a la candidatura.

Faltará ver si Emiliano Ramos Hernández acepta la nominación por el distrito 03, o asume como el primer presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local una vez que se concrete la reforma y que Eduardo Martínez Arcila abandone la Gran Comisión de ese órgano para ir en busca de la diputación federal plurinominal por el PAN –cosas de la “democracia” nacional–; pero además, la candidatura a la alcaldía benitojuarense la asumirá el diputado federal José Luis Toledo Medina, quien por cierto, será designado en unidad por todos los grupos perredistas; factor que no logró Ramos Hernández, a pesar de su amague de ruptura.

En Felipe Carrillo Puerto, parece muy posible que se ratifique la candidatura del diputado local José Esquivel Vargas; pero quien parece que se quedará en el camino es la maestra Nelia Uc Sosa, por Bacalar. La aritmética electoral es simple, no gana la elección; y si en Cancún optaron por “Chanito” Toledo porque tienen mejores cifras, en Bacalar, un municipio menor, no habría razón para sostener a la ex directora de Conalep, tan sólo por la “fuerza del cariño”, que sin duda le tiene el mandatario, Carlos Joaquín González, pero no puede competir por ella. Se acabó la disputa, habemus candidatos; así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.