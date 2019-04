Política y seguridad, indivisibles

En todos los niveles de gobierno el reclamo ha sido el mismo: que la política deje de inmiscuirse en los temas de seguridad porque “contamina” e impide la construcción de políticas públicas eficaces para el combate a la criminalidad, pero la política es el elemento fundamental para lograr acuerdos entre actores, para construir estrategias conjuntas, para discutir y proyectar objetivos en común. La política y la administración pública se interrelacionan necesariamente. Lo que no se requiere es politiquería, lo que se debe evitar es anteponer “apetitos personales” sacrificando el bienestar común.

De hecho, el mismo gobernador del estado, Carlos Joaquín González, en el primer mensaje semanal sobre seguridad que envió a los quintanarroenses, destacó que está en la construcción de un acuerdo político que posibilite el establecimiento de un mando policial unificado en Quintana Roo, justamente porque el titular de Seguridad en la entidad, Alberto Capella Ibarra, había “deslizado” con anterioridad que el mando único pudiera instrumentarse “por decreto”, lo cual evidentemente generó reacciones adversas en algunos ayuntamientos.

Hasta ahora, el tema ha sido asumido de muy diversa manera en los municipios gobernados por Morena –que son los que manifestaron desacuerdo inicial-, aunque ciertamente no se ha puesto en marcha la estrategia principal de Capella Ibarra para el combate al crimen; en Benito Juárez, su alcaldesa, Mara Lezama, ha declarado que ya se trabaja en conjunto y los resultados, aunque incipientes, comienzan a darse; mientras que en Othón P. Blanco lo que aduce su alcalde, Otoniel Segovia, es que la instrumentación de mando único en otras entidades no ha dado resultado y que, para el caso de su municipio, la información extraoficial es que se pretende dejar la nómina con cargo municipal y el presupuesto extra y el mando lo asumiría el estado, lo que considera inadecuado.

Solidaridad es el municipio que más se ha opuesto, pero ahí el argumento ha faltado a Laura Beristáin Navarrete, sólo se aduce la violación a la autonomía municipal, cuando el mandatario estatal justamente ha recalcado la construcción de acuerdos políticos que permitan la construcción de estrategias comunes.

La alcaldesa asegura se coordinará sólo con los cuerpos de seguridad federal y se ajustará a la estrategia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador; lo cual resulta contradictorio, pues justamente el presidente ha impulsado la coordinación con los gobernadores del país y estos, a través de instancias como la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y la Asamblea de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN), han reiterado dicho apoyo; luego entonces, no se comprende la negativa solidarense, pero razones políticas no existen, no lo que se hace puede considerarse político, es más una postura personal, vinculada a intereses probablemente grupales.

Repasando: Cozumel, Isla Mujeres, Tulum, Benito Juárez, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos han aprobado la instrumentación del mando único y lo harán seguramente Lázaro Cárdenas y Puerto Morelos; en Bacalar no ha habido manifestaciones en contra y faltarían únicamente por concretarse Othón P. Blanco –que de acuerdo al alcalde hasta ahora hay rechazo- y Solidaridad. Nueve de once; luego entonces, parece ser tiempo de avanzar.

Nótese que entre los que ya aprobaron hay gobiernos de partidos diversos; la coordinación es posible, los acuerdos deseables y hay avance como lo planteó el mandatario estatal, la culpa no es de la política, por el contrario, es el ejercicio de la misma lo que posibilita la gobernabilidad y el cogobierno, lo demás, no es lo de menos, pero se evidencia por sí mismo, así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.