Mario Villanueva ¿libertad a los 71?

Este martes, 2 de julio, Mario Villanueva Madrid llega a los 71 años de edad, con una vigencia política innegable –sobre todo para Morena- y con la amplia expectativa de regresar a su casa en las siguientes semanas, pues el ex gobernador quintanarroense no sólo cumple los requisitos legales para tal efecto, sino que a su caso le han antecedido otros similares como el de la ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo Morales. Para casos similares, criterios iguales dicta la norma, ¿o no?

Pero además, desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo en Quintana Roo por su gira de agradecimiento, aseguró a familiares de Villanueva Madrid que este tendría justicia, por ello desde entonces los apoyadores del ex gobernador han estado a la expectativa, primero, de que le sea otorgada la prisión domiciliaria, pues desde 2018 que cumplió 70 años tiene derecho a acceder a ese beneficio, y luego de ahí su proceso puede tomar dos vías: ser incluido en la lista de reos amnistiados –cuya primer lista fue dada a conocer en diciembre de 2018 y no se le consideró- o la determinación formal de inocencia por parte de un juez, luego de que el proceso armado en su contra se ha desvanecido, al ser liberados todos los supuestos cómplices y los testigos haberse desdicho de su testimonio.

En 2 de julio de 2017, el escribiente señaló que, después de Elba Esther, el ex gobernador quintanarroense seguramente obtendría dicho beneficio, considerando que ambos fueron acusados de lavado de dinero, Villanueva Madrid pasó incluso seis años recluido en Estados Unidos donde se declaró culpable de dicho crimen, y lo único que los diferencia es la edad, requisito que establece el artículo 55 del Código Penal Federal, para poder acceder a la prisión domiciliaria; sin embargo, esa exigencia normativa quedará allanada a partir de este lunes.

También, desde mayo de 2015, el juez federal Alejandro Caballero Vértiz, señaló que los requisitos legales para que proceda la prisión domiciliaria son únicamente dos: que la persona cumpla 70 años de edad y que no exista riesgo latente y real de que se fugue; a lo que la Procuraduría General de la República (PGR) agregó que, el prisionero debe demostrar que su salud es grave y que incluso dicha condición se ha generado estando en prisión, todo lo cual parece favorecer al ex mandatario quintanarroense.

De acuerdo a estudios hechos ya en Chetumal a la salud de Villanueva Madrid, se ha determinado que su salud está muy deteriorada, pero además en su momento el gobierno estadounidense recomendó cuidados médicos especiales, tanto que aun en aquel país fue trasladado desde 2015 a la cárcel-hospital de Lexington, Kentucky; de donde salió para ser repatriado a México. Hasta ahora, Villanueva Madrid se ha mostrado cauto, pero su vigencia política puede ser constatada incluso por algunos diputados electos de Morena que integrarán la XVI legislatura, como en su momento apoyó abiertamente al hoy gobernador Carlos Joaquín González.

Por lo pronto, a través de redes sociales, Villanueva Madrid ha anunciado que el martes, el día de su onomástico, dará a conocer un mensaje. Aunque no especificó el tema, los rumores apuntan a que este martes pudiera conocerse la fecha de su liberación ya la forma en que ocurrirá.

Por cierto, si antes de que concluya el 2019 el ex gobernador quintanarroense obtiene el beneficio de la prisión domiciliaria, le restarán aun 20 años de condena por purgar, pues su sentencia concluye en el año 2039, la entidad que gobernó y Chetumal, la ciudad donde nació, son ahora gobernados por partidos diferentes al suyo, pero los actores políticos, en un entorno democrático, siguen acudiendo a él, tal como ocurriera en el pasado proceso electoral, así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.