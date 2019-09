XVI Legislatura, la incertidumbre

La aparente unión de Morena en Quintana Roo duró tan sólo dos días. Al inicio de la legislatura local, ese partido, junto con sus aliados, tuvieron quince diputados, pero 48 horas después cinco de ellos se han unido al bloque opositor y con ello queda demostrado que “el poder sólo respeta al poder” y, por lo menos el político, en la entidad no lo tiene el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Este viernes, el gobernador Carlos Joaquín González, debe entregar su tercer informe de gobierno, si lo logra, lo hará ante la legislatura más convulsa en la historia local, no porque al inicio de cada una de ellas no haya habido pugnas internas para definir los espacios administrativos y las comisiones del Congreso local, sino porque cinco diputados morenistas se han aliado al PRI, PAN, PRD, MC, MAS y han desconocido a la actual mesa directiva, por lo que, aseguran, no hay legislatura legalmente instalada y, por tanto, no hay poder ante el cual el mandatario pueda cumplir su obligación constitucional.

Pero aún más, ha trascendido que los cinco aliados del régimen local fueron llamados a la Ciudad de México para reunirse directamente con la dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, por lo que se infiere que no estarían rompiendo con el partido, sino con los grupos locales, entre ellos el de la senadora Marybel Villegas Canché, aliada de Ricardo Monreal; con el cobijo y apoyo, por supuesto, de los órganos nacionales partidistas; es decir, que la pugna nacional morenista se ha trasladado a las entidades como Quintana Roo, consolidando alianzas que benefician, de “rebote”, a los gobiernos en donde Morena aun es oposición. ¡vaya descomposición interna!

En teoría, Morena tiene mayoría en 26 de 32 entidades; pero por pugnas internas en por lo menos una decena de ellas no operan como tal, sino que se han aliado a otros partidos, debido a las fracturas de grupos morenistas, y ese escenario, por lo menos a horas de recibir el tercer informe de gobierno, se repite en Quintana Roo, en donde los partidos opositores a los morenos han demandado que se reponga el procedimiento de la instalación de la mesa directiva, pues lo realizado el martes pasado aseguran que fue ilegal, pues existe una ley orgánica aprobada y vigente, y, en aras de desconocerla, los nuevos legisladores decidieron ignorarla e instalarse con base en un ordenamiento anterior.

Al final, la ley orgánica vigente será modificada, la pugna de fondo es por los espacios administrativos, por las comisiones legislativas, por el control del presupuesto y poder en el Congreso y, dicho llanamente, por si serán verdadera oposición o aliados del régimen. Ayer, el gobernador del estado, a través de sus redes sociales, lanzó un mensaje de respeto a las diferencias políticas, al estado democrático, pero por ahora, la misma pugna de 10 contra 15, está en su favor; ya veremos si se logra la concordia y si, al final, se presenta el informe gubernamental, así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.