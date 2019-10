Presupuesto y el discurso de “CJ”, la unificación

El severo proyecto presupuestal propuesto para Quintana Roo para 2020 ha generado un efecto de unificación seguramente no esperado, pues cercanos y no del gobernador Carlos Joaquín González se han sumado a la demanda de mayores recursos para la entidad, ante lo cual la lucha iniciada por el mandatario toma cada vez más forma, con adeptos locales y nacionales que demandan que la drástica caída de ingresos del gobierno federal no afecte a las entidades, pues al final esa situación es consecuencia de la conducción política federal y, por supuesto, la dinámica internacional.

Por lo pronto, la Asamblea de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) ha demandado la modificación señalada; el mandatario quintanarroense, Carlos Joaquín González, va al frente del movimiento y movió a la solidaridad a actores políticos cercanos suyos, pero también algunos que francamente han disentido de su gestión; en los primeros se ubica el diputado por Morena, Jesús Pool Moo, quien declaró a medios locales que irán a la máxima tribuna a proponer el cambio fiscal para que a la entidad que toque un mayor presupuesto y desde la Cámara de Diputados federal planteó el martes anterior demandó al gobierno de la República que cumpla sus promesas a los quintanarroenses.

Entre las demandas hechas está que la Secretaría de Turismo (Sectur) llegue a Chetumal, que el Tren Maya se construya y pase por este sitio y que la denominada “zona libre” –básicamente los incentivos fiscales ya aplicados en el norte de México- se concreten en el sur, dado que el secretario de Hacienda federal, Arturo Herrera Gutiérrez, señaló ante los legisladores que no había condiciones para cumplir ese compromiso presidencial.

Pero además, la senadora Marybel Villegas Canché, el mismo día, presentó una iniciativa para reducir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 16 al 8 por ciento de aplicación general para el municipio Othón P. Blanco y no sólo para las empresas.

Las posturas son interesantes, pues el 8 de octubre, ante el Congreso quintanarroense, Joaquín González pronunció un discurso en el que llamó a la unión y trabajo conjunto, mismo que –por ahora- ha tenido el efecto esperado, por lo que puede considerarse un triunfo del mandatario y de todos.

¿Y los panistas? Bueno, luego de que le ganaran la jugada mediática, la senadora Mayuli Martínez Simón recriminó a Villegas Canché su iniciativa, diciendo que, desde hace un año, ella presentó una similar, misma por cierto que no ha tenido avance alguno; de plano, “no entienden que no entienden”; así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.