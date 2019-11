Diputados federales, la decepción absoluta

Los diputados federales por Quintana Roo han resultado una decepción absoluta, pues hasta ahora sólo han incumplido todas las promesas hechas a la ciudadanía. A poco más de un año de que haya de nuevo elecciones en la entidad, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) les ha “cantado” su valía a quienes mucho prometieron y, en la práctica, nada han concretado para justificar siquiera el sueldo que cobran en la tribuna máxima de este país.

El hecho no es menor, pues a partir de este viernes que inicia noviembre, se cuenta con apenas 14 días para lograr modificar el raquítico presupuesto propuesto para el estado desde la Federación, con rubros cuyos recortes superan el cuarenta por ciento y, hasta ahora, no ha habido acción efectiva alguna, más allá de una publicación de una diputada del sur que difundió en redes lo “indignada y molesta” que salió de una reunión en la que dijo de las malas asignaciones presupuestales para Quintana Roo –pero nada hizo más allá-, o algún otro de la zona norte que difundió profusamente en medios el freno al incremento en el Derecho de No Residente (DNR), cuando en realidad instrumentar el gravamen representaría sí una fuerte afectación, pero en términos reales hasta ahora no se ha cobrado, luego entonces, el triunfo es quedar igual, pero con menor presupuesto. ¡Vaya triunfo!

El presidente del CCE en el sur, Eloy Quintal Jiménez, ha advertido que no cederán en su exigencia de crear a zona libre en Chetumal y, ante el anuncio del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de que viajará a Quintana Roo, específicamente al municipio de Felipe Carrillo Puerto, para platicar con los mayas sobre los beneficios del llamado Tren Maya, el representante empresarial adelantó que acudirán también al sitio para recordar los compromisos que el mandatario hiciera, específicamente, con los habitantes de esta región estatal.

Cuando la lucha por el presupuesto inició, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, reveló que acudió a una reunión con el secretario de Hacienda federal, Arturo Herrera Gutiérrez, a quien solicitó el cumplimiento del compromiso presidencial.

Y en toda esta lucha del empresariado, del mandatario estatal, se pregunta el lector ¿dónde están los diputados federales, que son los que finalmente aprueban el presupuesto estatal? El escribiente también, por eso el calificativo de los empresarios de ser una “absoluta decepción” los pone en su justa dimensión.

¿Qué va a pasar ahora? Bueno, en las siguientes dos semanas daremos el seguimiento puntual al trabajo legislativo, a los resultados concretos y tangibles que brinden, a las acciones específicas que representen un cumplimiento real con sus representados, porque son ellos los que prometieron beneficios y cumplimiento, son ellos los que devengan un sueldo para representar a los ciudadanos y obtener respuestas a sus demandas, no están para vanagloriarse de pírricos triunfos, ni para soñar con gubernaturas lejanas, cuando el presente es lo que apremia, así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.