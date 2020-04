Julio Camejo pide a los mexicanos sacar a flote esa solidaridad

Cancún.- El actor Julio Camejo a través de un poema al lado de Mariana Seoane, hace un llamado a la sociedad mexicana para que saque a flote esa solidaridad que nos ha caracterizado desde siempre y así paren los ataques al personal médico que lo único que hace día tras día es arriesgar la vida por desconocidos durante esta intensa lucha contra el Covid-19.

En exclusiva para Novedades Quintana Roo, Camejo comparte cómo surgieron estas palabras que alientan, motivan y agradecen a esos héroes anónimos que han sido atacados en lugar de ser honrados como merecen.

“Estaba tratando de escribir una canción para sacar junto con Mariana Seoane, pero creí que el momento no ameritaba así que hice algo con la intención de crear conciencia, de tocar corazones, que la gente entienda que por mucho miedo, ansia o angustia que tengamos, nada justifica el atacar a las personas que están poniendo la vida en riesgo por salvarnos a nosotros y a nuestras familias, a estos héroes y heroínas que con lo indispensable están haciendo magia”, detalló Julio, quien espera que la sociedad se abra al mensaje y deje a un lado el egoísmo y sea empático ante la situación que se vive actualmente en México y en el mundo.

“Busco tocar corazones, más ahora que las fake news andan rolando y las personas no están entendiendo el mensaje directo que se les está dando, por eso yo creo que hay que hacer virales los mensajes que llaman a la unión porque si no nos ponemos las pilas y jalamos juntos, de esta no vamos a salir”, indicó.

Letra del poema “Vocación de héroes”

Tal vez no sepas qué hacer si el Covid-19 te han diagnosticado

Si a un ser querido al aislamiento se han llevado por estar contagiado

Tal vez sea la incertidumbre en un momento intangible o tal vez el temor a escuchar, hicimos todo lo posible

Ante este enemigo invisible, silencioso, soy omnipresente, nuestra mejor arma mi gente, es unirnos ya y decir presente…

No podemos ver el problema donde está la solución

Hoy existen historias que agrietan el corazón, historias de hombres y mujeres de batas y cofías que ponen el cuerpo y el alma para rescatar vidas y devolvernos la calma…

Historias de madres, padres e hijos que dejan a sus familias cuando salen a trabajar para salvar a nuestra gente y actuar como si fuera imposible fracasar

Héroes y heroínas que se han contagiado por proteger, incluso, han perdido la vida en cumplimiento de su deber

Hoy no es momento de atacar, son tiempos de agradecer a los que han puesto en peligro sus vidas para ayudar a otro ser

Gracias a los médicos, enfermeras, enfermeros, camilleros, a todos los que trabajan en un hospital

Hoy aplaudo tu misión heroica por las vidas que saliste a salvar

Gracias por su valor, por su gallardía, por su amor para enfrentar esta epidemia

Hoy México los premia, hoy México aplaude a los verdaderos héroes detrás de esta pandemia.