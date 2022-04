Los juramentos que no debe olvidar un presidente al tomar un gobierno

Protesta de un presidente al tomar la presidencia: "Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere que la nación me lo demande".

¿Qué dice la ley cuando juran cumplir con la Constitución y no la cumplen?

¿Qué significa guardar y hacer guardar la Constitución?

Al protestar guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, se le da significado frente a los ciudadanos al compromiso de ejercer la función cuyo desempeño está regulado por nuestra Carta Magna

¿Quién es el encargado de que se cumplan las leyes?

Así, el Poder Judicial es el encargado de aplicar las leyes aprobadas por el legislativo y que se cumpla con lo establecido en la Constitución de 1978.

¿Qué obligación tiene el presidente frente a las leyes?

Promulgar las leyes, obedecerlas y velar por su estricto cumplimiento.

Ejercer la potestad reglamentaria, mediante la expedición de los decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las leyes.

El buen funcionamiento de un país está basado en el cumplimiento de las leyes

Cuál es la falta, si un funcionario, sea un juez o trabaja en el ministerio de la impartición de la justicia o a nivel superior, comete un delito que va en contra de la voluntad del pueblo y de las leyes, por ejemplo de robo, abuso de confianza, tráfico de influencias, nepotismo o una de esas pequeñas debilidades en donde normalmente le están sacando ventaja a sus posiciones.

Es importante ver que dice la ley porque todos en este país, según la constitución y las leyes, son culpables hasta que no demuestren ser inocentes.

En ese sentido y haciendo honor al estado de derecho, todas las gentes que han abusado de sus puestos políticos, que han cometido fraudes y todo pues entran en un nivel de impunidad y de privilegios que adquirieron o aprovecharon por muchos años pero que muchas veces ya son inexistentes, pero cuando las leyes se aplican de una manera diferente es cuando no hay impunidad.

Y la mayor enfermedad que tenemos ahorita, en este sexenio y en toda la república, es que existe una gran impunidad a favor de muchos que son miembros de cárteles, a los líderes de los cárteles, quienes operan de manera prepotente ya que está totalmente demostrado que gozan de una muy buena relación con el que ocupa la silla en el poder, ya que muchos sabemos que existe una relación extraña, en los últimos 16 años, entre el señor y estos grupos.

Entonces eso refleja un nivel increíble de impunidad y de favoritismo, así como también es importante mencionar que los jueces deben de gobernar para el bienestar del país, no para meterse en política, no tienen por qué tomar partido eso es una falta y es un error.

Tenemos que pensar que el proyecto más importante es salvar al país y eso es aplicando y respetando las leyes.

El corrupto es usted

Carlos Loret de Mola

El presidente lleva varias semanas obsesionado con cuánto gano y qué tengo. Lo hace porque no puede explicar cómo su hijo se volvió millonario de la noche a la mañana sin trabajar. Pero en el camino, me calumnia, porque dice que lo que tengo es fruto de la corrupción.

Mire, presidente, sé que usted esto no lo entiende muy bien, pero se llama trabajo. Yo desde hace más de 20 años he tenido trabajos formales, a la vista de todos, espacios periodísticos que afortunadamente han contado con la preferencia de mucha gente.

Los medios de comunicación para los que he trabajado están acreditados, son muy conocidos, me han depositado mis honorarios en transferencias bancarias, he pagado mis impuestos y con lo que he ahorrado, he mejorado mi modo de vida.

Yo no soy el que no puede explicar de qué ha vivido, ese es usted. Yo no soy el que pasó 13 años –entre jefe de Gobierno y presidente– sin trabajar, reportando que no tenía ingresos. Ese es usted. Yo no soy el que ha vivido de recibir sobres amarillos con dinero en efectivo. Yo no soy el que se mantiene con “aportaciones” que todos sabemos qué son: corrupción. Yo no soy el que no ha pagado impuestos. Yo no soy el que dice que no usa tarjetas de crédito ni tiene créditos. Yo no soy el que trata de engañar con el cuento de que le alcanza con 200 pesos en la cartera. Yo no soy el que tiene hijos que nunca han trabajado y de pronto se volvieron millonarios. Yo no soy el que tiene hijos que se convirtieron en coyotes del gobierno de papá. Yo no soy ese. Ese es usted.

Yo puedo entender que a usted no le guste mi trabajo periodístico, está en todo su derecho, pero un dinero mal habido –un chayote, como se dice– no me lo va a encontrar. De hecho, ya no me lo encontró y ya le dijeron que yo no soy así. Yo no soy corrupto. De ese pie yo no cojeo. Eso usted ya lo sabe porque me ha mandado investigar hasta por debajo de las piedras, y con qué se ha topado: con que mis ingresos (que tanto le molestan) provienen de los medios de comunicación para los que he trabajado en mi vida. Eso, eso es lo que dice usted mismo.

No hay videos míos recibiendo dinero en efectivo clandestinamente. Hay de dos hermanos suyos, y de su secretario particular de ahorita, y de su secretario particular de antes, y del que era su secretario de Finanzas. Yo no tengo que pedirle a un amigo empresario que simule un empleo para justificar una vida de lujos en el extranjero. Esos son usted y su hijo.

Y no voy a detenerme en contestarle otra vez que si infló los montos, que si exageró las propiedades, si me atribuye departamentos que no son míos, si un día dice que es un terreno grande, y al día siguiente dice que no tanto. Eso es lo de menos, los mexicanos ya estamos acostumbrados a sus datos falsos. Usted ha decidido usar todo su poder para calumniarme por venganza. Y con sus mentiras, ha puesto en riesgo la seguridad de mi familia. Ha usado todo el poder del Estado para emprender una persecución contra un periodista, violar su vida privada, exhibir direcciones personales, y ponerme a mí y a mi familia a merced de los delincuentes a los que usted trata con tanto cariño.

¿Por qué lo hace? Porque no ha podido desmentir un renglón de nuestras investigaciones. ¿O no vivía su hijo José Ramón en la casa gris de Houston? ¿No tenía una alberca de 23 metros? ¿La casa no era de un alto ejecutivo de una empresa petrolera a la que le han triplicado los pagos en su sexenio? ¿No era Pío, su hermano, el del video recibiendo dinero en sobres? ¿No era Martín, su otro hermano, el del otro video, haciendo lo mismo? ¿No era su secretario Esquer el del carrusel de cash? ¿No era su prima Felipa la de los contratos en Pemex? No nos ha podido desmentir un renglón y eso lo tiene furioso, fuera de sí, con un apetito de venganza que no parece tener límites. *

En el país hay un nivel de inseguridad récord, la carestía desatada, hace 20 años no había tanta inflación, el sistema de salud está colapsado y la corrupción ya lo salpica a usted y a su familia. Y en vez de gobernar, usted escala a diario los ataques contra un periodista que le está diciendo la verdad. Usted lo ha admitido públicamente: no me estaría atacando si no hubiéramos publicado los reportajes. Ese es el mensaje de un tirano.

El que está bajo sospecha es usted. El que tiene que explicar cuánto tienen sus hijos y cómo lo obtuvieron de la noche a la mañana, es usted. El que tiene que explicar cómo pasaron de clasemedieros a millonarios en un par de años, es usted. Usted es el que tiene que explicar qué negocios están haciendo, a cuántos amigos metieron a posiciones estratégicas del gobierno y qué beneficios están recibiendo de esto.

Yo he estado haciendo mi trabajo, el trabajo de cualquier periodista: revisar al poder. Y usted, usted ha estado tratando a toda costa de atacarme para que yo me doble y me calle. Pues no me voy a doblar y no me voy a callar. Usted se comporta como un autócrata que trata de silenciar a la prensa. Sepa que yo voy a seguir haciendo periodismo y voy a seguir ejerciendo la libertad de expresión al costo que sea.

“Que no me vengan con que la ley es la ley”: López Obrador arremete contra la SCJN/Yuriria Sierra

Este miércoles por la mañana, López Obrador volvió a arremeter contra la Suprema Corte de Justicia:

“Puede más el poder de las empresas, y que no me vengan a mí de que “la ley es la ley”, no, lo que se va a demostrar es si son abogados que defienden el interés público o son abogados patronales, empresariales. “Que no me vengan con que la ley es la ley”… Si la ley es lo único que tenemos los seres humanos para convivir de manera ordenada y pacífica porque si nos saltamos la ley, si no la pasamos por el arco del triunfo todos y todas, hay le encargo presidente el tremendo, el tremendo zafarrancho en el que se va a convertir nuestro país.

La ley es la única vía que tenemos los seres humanos para convivir de manera pacífica así que, sí presidente, la ley es la ley.

Pero bueno, así reprochó el señor presidente a la Suprema Corte por el debate en torno a la Reforma Eléctrica.

Señaló que los ministros se enfocan en fundamentaciones legales y no van al fondo para definir la constitucionalidad de la ley.

Afirmó que se debe considerar que la reforma de Peña Nieto fue aprobada con sobornos a legisladores.

Elecciones presidenciales de Francia

Las próximas elecciones presidenciales de Francia en este 2022 son una de las carreras políticas más seguidas del país en décadas y el presidente en funciones se presenta a las elecciones por segunda vez, pulido por su experiencia en el escenario mundial, la mayoría de las encuestas sugieren probable que el actual presidente Emmanuel Macron resulte ganador.

Su rival más cercana, Marine Le Pen, sube en las encuestas, lo que sugiere que la votación podría ser más reñida que la última vez que la pareja se enfrentó cara a cara en 2017.

Francia no ha reelegido a un presidente en funciones en 20 años.

¿Cuándo son las elecciones de Francia?

Para elegir a su nuevo presidente, los votantes franceses probablemente acudirán dos veces a las urnas.

La primera votación, el domingo 10 de abril, enfrenta a 12 candidatos entre sí. Estos candidatos calificaron para estas elecciones al obtener el respaldo de 500 alcaldes y/o concejales locales de todo el país.

¿Qué dicen las encuestas?

Macron está al frente, según una encuesta de IFOP, que sugiere que sus niveles de apoyo no han caído por debajo del 24 % desde enero y aumentaron a un máximo del 31 % en las primeras semanas de la guerra en Ucrania.

De manera similar, Marine Le Pen se ha mantenido en el segundo lugar durante casi los últimos tres meses, alcanzando un máximo del 21% a fines de marzo, según IFOP.

Todo lo cual parecería configurar una repetición de la segunda vuelta de 2017. Pero mientras Macron se llevó casi dos tercios de los votos la última vez, las encuestas de IFOP sugieren que este año un enfrentamiento entre Macron y Le Pen podría resultar en que el titular obtenga el 53% de los votos frente al 47% para Le Pen, un margen de victoria mucho menos cómodo para Macron.

Guadalupe Acosta evidenció a políticos de Morena: “Todos usando aviones del Ejército, para trasladarse de un mitin a otro”

Mediante redes sociales se difundió una imagen en la que se observa a políticos del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), partido del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO), utilizando el avión de la Guardia Nacional (GN) para trasladarse a los mítines realizados por miembros de ese partido durante este fin de semana. Guadalupe Acosta Naranjo, integrante del Comité Promotor del Frente Cívico Nacional (FCN) hizo dicha denuncia a través de su cuenta de Twitter.

“Ah, por cierto, fuera mascaras. Todos usando aviones del ejército, para trasladarse de un mitin a otro, de un evento a otro. El General, el Secretario de Gobernación, el líder partidario. La hipocresía es repugnante, pero la simbiosis de política y militares, es muy preocupante”, denunció el político a través de un tuit.

Precisamente, según reportan medios mexicanos, en el sitio flightradar24, que rastrea la actividad del avión del Ejército con matrícula XC-PFM, se constató que el sábado 2 de abril, la aeronave salió de Ciudad de México a Torreón, Coahuila, y de ahí a Hermosillo, Sonora, para posteriormente volver a la capital mexicana. Coincide con lo denunciado por Acosta Naranjo, pues en ambas ciudades fronterizas hubo eventos morenistas.

Fue en diferentes eventos públicos donde Adán Augusto invitó a la ciudadanía a participar en el ejercicio democrático de la Revocación de Mandato; durante su visita en Sonora estuvo acompañado por el gobernador del estado Alfonso Durazo, así como por el presidente del CEN de Morena, Mario Delgado. También estuvieron presentes el gobernador del estado de Tabasco, Carlos Manuel Merino, el subsecretario de Seguridad y protección Ciudadana (SSPC) Ricardo Mejía Berdeja, y distintos funcionarios del gabinete estatal al igual que alcaldes y diputados militantes del partido guinda.

El secretario de Gobernación apuntó que el presidente de México le advirtió sobre las posibles sanciones que el Instituto Nacional Electoral (INE) pudiera imponerle, sin embargo, Augusto López aseguró que si en alguno de los excesos del INE optaban por despedirlo de su cargo, él se plantaría en la esquina de las calles Pino Suárez y Niños Héroes a decir que fue un honor que lo corrieran por apoyar a Andrés Manuel López Obrador.

El titular de la Secretaría de Gobernación se lanzó en contra del Instituto Nacional Electoral (INE) y aseguró que se va a presentar una iniciativa de reforma en materia electoral en donde todos aquellos que fungen como autoridades electorales serán delegados de sus cargos pues, desde su perspectiva, “México será el primer país del mundo donde el pueblo elija democráticamente en las urnas a quienes van a conducir las próximas elecciones, será voto directo y secreto de los mexicanos para dotarnos de la autoridad electoral que nos merecemos”.

Denise Dresser arremetió contra Suprema Corte por ‘Ley Bartlett’: “Poniendo en riesgo el futuro del país”

Durante la tarde de este jueves, se declaró constitucional el proyecto de la Ley de Industria Eléctrica (LIE) después de una sesión en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La aprobación fue emitida tras no alcanzar los votos suficientes para ser declarada inconstitucional por los ministros, pues 7 votaron en contra de la LIE mientras que solo 4 votaron a favor de su constitucionalidad.

Esto causó la indignación de politólogos, analistas y políticos al considerar que la reforma beneficia a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) lo que causaría el detrimento de la competitividad en el sector eléctrico, además de darle menor prioridad a la inversión en proyectos de energías renovables.

Por dicho motivo, la politóloga y crítica del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Denise Dresser, también se posicionó en contra de dicha aprobación.

A través de su cuenta oficial de Twitter comparó a la SCJN con un tren que a ratos es veloz y en otros con uno que no cumple con eficacia sus obligaciones.

“La SCJN a veces se comporta como un tren veloz, reluciente. Pero a veces se vuelve un tren demorado, vetusto, oxidado, que no llega a tiempo para citas cruciales con la historia”, redactó Dresser.

Y finalizó arremetiendo contra la decisión de la SCJN en la validación de la LIE, la cual denominó “Ley Bartlett”: “Hoy al validar la #LeyBartlett mandó a México al último vagón, poniendo en riesgo el futuro del país”.

La publicación fue contestada por Citlali Hernández, secretaria general de Morena, quien le exigió que la también periodista argumentara su comentario: “¿Por qué? Cuéntenos. Denos argumentos”, sin contar los numerosos comentarios de otros usuarios que apoyaron o denostaron la publicación de Dresser.

De igual forma Javier Lozano estalló contra los cuatro ministros a quienes les recriminó por haber votado en contra de la acción de inconstitucional. De igual forma nombró a los cuatro ministros (Arturo Zaldívar, Loretta Ortiz, Jazmín Esquivel y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena) y añadió sus fotos espetando que “Quedaron exhibidos”.

Pero afirmó que tras la muestra de oposición en contra “Con esto, queda abierta puerta para que se presenten demanda de amparo, mismos que, seguramente, se concederán”, lo que retrasará la aprobación del proyecto.

Sin embargo, se consideró que a través de la decisión tomada, especialmente por el voto a favor del presidente ministro de la SCJN, Arturo Zaldívar, la Corte está subordinada al gobierno de la República.

Dicha ley fue denominada como “Ley Bartlett” debido a que se busca dar prioridad a la CFE, la cual encabeza el controvertido político Manuel Bartlett Díaz, como productor de energía en el país. Además de desechar los contratos previos realizados con empresas privadas.

De igual forma se suma la carta del embajador en México, Ken Salazar en la que mencionó que Estados Unidos respeta la soberanía de México, pero mencionó que era preocupante la aprobación de dicha Ley ante la Corte.

Ya que la LIE “de 2021 probablemente abrirá la puerta a litigios sin fin, generando incertidumbre y obstruyendo la inversión”, así como la obstrucción de la competitividad con Estado Unidos.

Igualmente la representante comercial del gobierno estadounidense, Katherine Tai, compartió una misiva dirigida a Tatiana Clouthier en la que menciona que con la LIE pone en riesgo más de 10 mil millones de dólares invertidos en la producción de energía.

Piden empresarios juicio político contra Arturo Zaldívar por respaldar Ley Eléctrica

El Consejo Empresarial Mexicano mencionó que solicitarán un juicio político para los cuatro ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que se negaron a declarar como inconstitucional a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE).

Los involucrados señalados son el ministro presidente Arturo Zaldívar, las ministras Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel y el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

“Con sorpresa vimos a un ministro presidente (Arturo Zaldívar) evasivo, que con su voto ya encareció los costos de la energía eléctrica en México, ya que ahora habremos de constituir equipos de trabajo entre particulares y empresas para dar paso a la lucha jurídica por medio de los amparos (…) pero la ley es clara y habremos de ganar todos y cada uno de los recursos legales que tramitemos”, dijo Juan Carlos Pérez Góngora, presidente del Consejo Empresarial Mexicano.

El representante empresarial expresó que no descansarán hasta que se aplique un castigo ejemplar para los ministros que “traicionaron a la patria”, ya que demostraron trabajar para el presidente Andrés Manuel López Obrador y no para los mexicanos.

“Estos ministros pasarán a la historia como ‘floreros’ de Palacio Nacional”, apuntó.

Asimismo, expresó su respaldo a los ministros y ministras que aguantaron presiones y decidieron su voto a favor de México. “Para ellos, nuestro reconocimiento y respeto. Creemos en las instituciones, creemos en el Estado de Derecho y creemos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación como Máximo Órgano de Impartición de Justicia en México y esto quedará de manifiesto en la resolución de los amparos que se habrán de presentar ante Jueces y Magistrados de Circuito en todo el país”, subrayó.

Finalmente, Pérez indicó que las ‘peleas legales’ apenas comienzan, ya que el empresariado tendrá la oportunidad de defenderse en la Corte, por lo que hizo un llamado a todos los interesados que se sienten agredidos con la resolución de la Ley Eléctrica para conformar equipos de trabajo en contra.

EU advierte avalancha de demandas por la decisión de la SCJN sobre Ley de la Industria Eléctrica

Esta advertencia también se enmarca en la visita esta semana de John Kerry, enviado de la Casa Blanca para el Cambio Climático, en la que también externo a López Obrador la preocupación de la administración Biden por los cambios constitucionales en el sector energético.

Al respecto, el mandatario federal dijo que en caso de una avalancha de demandas, México también se prepararía en el terreno jurídico, además de respetar la libertad de expresión del diplomático estadounidense. De igual forma, negó que esta ley al sector eléctrico viole el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“Podemos discrepar de manera respetuosa y él habla de que pueden haber acciones de tipo jurídico y nosotros también haríamos lo propio porque somos un país independiente. No hay ninguna violación a ningún tratado y nosotros somos respetuosos de la libertad de expresión aún en exceso”.

López Obrador dijo que aunque espera que esta ley sea llevada a rango constitucional con la reforma que discute el Congreso, la decisión del Poder Judicial aligera su carga; no obstante, pugnará porque sea la CFE la que aporte el 54% de la electricidad en el país y el 46% la iniciativa privada.

En la Cámara de Diputados, donde se analiza esta iniciativa, se prevé que el dictamen de la reforma eléctrica sea discutido la próxima semana en el Pleno.

Actualmente, hay alrededor de 200 empresas amparadas contra la Ley de la Industria Eléctrica por violar la libre competencia y promover energía sucia, dos de estos recursos se encuentran en tribunales de competencia económica.

En el caso de que la reforma eléctrica no sea aprobada por el Congreso, el presidente López Obrador dijo enviará una iniciativa de reforma a la Ley Minera para nacionalizar el litio.

En el caso de que puedan más los legisladores que representan los intereses creados, en ese caso, por los que están detrás que sepan que de todas maneras no van a poder disponer del litio, porque de eso no se habla porque les importa mucho a los que quieren apropiarse de este mineral estratégico.

Acusa EU a AMLO de utilizar a la FGR con fines de persecución política

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó las acusaciones de legisladores demócratas de Estados Unidos, quienes denuncian que el Gobierno de México utiliza a la Fiscalía General de la República con fines de persecución de política.

Durante la conferencia de prensa matutina de este jueves, el mandatario afirmó que los senadores estadounidenses mienten o están desinformados y que él no tiene ningún vínculo con el fiscal Alejandro Gertz Manero, más que de respeto.

“Son mentirosos, no es cierto. A lo mejor están mal informados. Es la campaña, es que en Estados Unidos hay elecciones. Y qué bueno que solo son cuatro, porque cuatro golondrinas no hacen verano, pero qué voy a contestarles, nada”, respondió AMLO. “Yo no tengo ninguna vinculación, más que de respeto, con el fiscal Gertz Manero. Ya no es el tiempo que el presidente daba instrucciones en el Poder Judicial, en la SCNJ, en la Procuraduría. Ahora hay un auténtico Estado de Derecho”, añadió.

Asimismo, AMLO aseguró que sus opositores viajan al extranjero para “acusarlo”, pero que eso no le gusta a los mexicanos.

“Mienten. Están desinformados, nosotros no actuamos por consigna en contra de nadie. Es la Fiscalía la que resuelve, y me gustaría que se resolviera todo lo más pronto posible, pero todavía hay procedimientos muy engorrosos. Pero de eso a que haya consigna, hay una gran distancia”. “Estos senadores a lo mejor no me conocen y están acostumbrados a otra cosa, ojalá se informen, y si tienen pruebas que las presenten, pero por lo general son denuncias sin sustento, es por la temporada y ahora los conservadores de México está acusándonos en el extranjero, van allá a acusarnos y piensan que con eso ya avanzaron. A la gente no le gusta eso”, sentenció.

¿Qué pasa si AMLO pierde la revocación de mandato? ¿Quién lo sustituirá?

Esta es la trampa de la revocación de mandato, en ningún momento Morena dejará el poder, no habrá alternancia y la 4T seguirá.

Lo anterior como resultado de la revocación de mandato, en caso de que Andrés Manuel López Obrador pierda. Es decir, de inmediato Morena se haría, de nuevo con la presidencia.

¿Qué pasa si AMLO pierde la revocación de mandato?

De acuerdo con artículo 84 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, si AMLO pierde la revocación de mandato, ocurrirá lo siguiente:

En el caso de que la falta del presidente de la República ocurriese tras una revocación de mandato…

“En caso de haberse revocado el mandato del presidente de la República, asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo quien ocupe la presidencia del Congreso; dentro de los treinta días siguientes, el Congreso nombrará a quien concluirá el período constitucional”.

Por lo que en este caso, sería el actual presidente del Congreso General, Sergio Gutiérrez Luna, quien tome el cargo del Poder Ejecutivo, esto con una reforma publicada en el DOF el pasado 20 de diciembre del 2019.

Es decir, posterior a los 30 días en los que Gutiérrez Luna sea presidente interino, el Congreso en donde Morena es mayoría, decidirá quién será el sustituto definitivo para los próximos 3 años de gobierno.

Elegir bien a los gobernantes ya que los buenos hacen la paz y no la guerra

Respecto a la guerra, expresamos nuestro punto de vista, esto conforme al conflicto que existe entre Rusia y Ucrania, nosotros fuimos educados dentro de las leyes básicas de la reciprocidad, de que existe el derecho de la autodeterminación de los pueblos y esa autodeterminación de los pueblos, según el sistema democrático, quiere decir que tienen que tener más del 50 por ciento de aprobación de cualquiera de los partidos que estén en elección o donde haya elecciones, las cuales existen en todo el mundo democrático.

Entonces lo importante ahí es que siempre se busque, que todavía existen, a los señores que son gentes correctas, muy honorables y apreciadas, que procuren entender que si eligen ser políticos tienen que ser gentes honorables.

Sobre la guerra pues no tomo partido, lo que yo como persona que he visto conflictos, como el de la guerra de Vietnam, lo que más deseamos es que actúen las gentes que tienen la capacidad, los actores, de poder negociar para que esto llegue a su fin, tan pronto sea practico, para que exista un cese al fuego y eso signifique el inicio de un tiempo de paz, que es lo ms importante para cualquier país y sus habitantes.

Deseamos que esto se logre tan pronto sea conveniente, que actúen todos los interesados en buscar las bases para lograr una paz duradera.

Así sea, saecula, saeculorum.

Corte quita a AMLO control de ahorros (El Universal)

En un contexto de decretazos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) eliminó el control que el presidente Andrés Manuel López Obrador podía ejercer, de manera discrecional, sobre los ahorros de la Administración Pública Federal mediante la aplicación de medidas de austeridad.

Durante la sesión del pleno de la Corte, una mayoría de nueve ministros votó a favor de la propuesta de Norma Lucía Piña Hernández que establece que esta facultad conferida al Ejecutivo federal en la Ley Federal de Austeridad Republicana implica que la Cámara de Diputados renuncie a su facultad exclusiva de determinar el destino y el monto del gasto público federal.

“Si bien debe haber cierta flexibilidad en las normas presupuestarias para hacer frente, eficazmente, a imponderables como la disminución o el aumento en los ingresos previstos para cubrir el presupuesto, ello no puede llegar al extremo de que la Cámara de Diputados renuncie a su facultad exclusiva de determinar el destino y el monto del gasto público federal, delegando esa facultad en el Ejecutivo, pues con ello frustra la función que la Constitución le atribuye en exclusiva en esta fase del ciclo presupuestario: ejercer un control democrático efectivo sobre el gasto público federal, autorizando el destino y monto específicos del mismo”, señaló la ministra al exponer el caso.

El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá advirtió que esta medida puede provocar actos irregulares por parte de quienes ejercen el gasto público.

“No es posible que el Poder Ejecutivo o cualquier otro órgano o poder reajuste sus partidas de gasto a partir de ahorros generados en el ejercicio sin invadir la competencia de la Cámara de Diputados; lo contrario daría lugar a que la Cámara de Diputados perdiera el control sobre los recursos públicos, pues bastaría con que los ejecutores del gasto, con autonomía presupuestaria, inflaran ciertas partidas para luego declarar ahorros y reorientar su propio gasto o, peor aún, redujeran el capítulo 1000 para reasignar otros recursos a fines diversos”, dijo el ministro.

Con esta decisión, la SCJN concluyó el debate de la acción de inconstitucionalidad presentada desde el año 2019 por senadores de oposición contra la Ley Federal de Austeridad Republicana.

Carta dirigida a mis estimados lectores (Ni se les ocurra ir el domingo) Carlos Alazraki

Estimados lectores, como ustedes saben este domingo 10 de abril se va a llevar a cabo la elección más pacheca de la historia en nuestro país, una elección que obviamente el único que le entiende es Andrés Manuel.

Es una elección que según él, va a definir su permanencia en el poder los próximos dos años y seis meses, antes de que se vaya a La Chingada, su rancho, a descansar tranquilamente.

Esta mariguanada se llama la revocación del mandado… perdón, del mandato.

Ustedes me preguntarán con toda razón, Carlos y para qué sirve este mandado o como se llame. Muy fácil, son cuatro las respuestas, desviar la atención por su pésimo desempeño como candidato, perdón otra vez, como presidente.

Medir sus fuerzas contra la oposición para el 2024.

Intentar clavarle el primer clavo al ataúd del INE.

Y por supuesto que su majestad sea alabado, muy alabado.

Esas son las verdaderas y únicas razones de la elección de este próximo domingo.

Oye Carlos, pero ¿no se supone que si vamos a votar el domingo y le ganamos se va a ir?

No mí querida amiga no se va ni con chochos.

Y no se va a ir porque esa ley que promulgó no tiene efecto sino hasta el próximo sexenio, por eso todo esto es una pachecada.

Y ya que estamos en esto y suponiendo que todo fuera legal, te explico cómo sería su salida, que por supuesto, tampoco se iría.

Para que esta elección fuera efectiva tendrían que ir a votar 38 millones de electores o sea 40 por ciento de la lista nominal, ajá, lo demás ya no importa.

Nunca se van a juntar, al día de hoy jueves, se calcula que para este domingo irán máximo 10 millones de electores a votar, 9 millones de acarreados y un millón de borreguitos.

Ahora imagínense cómo se siente nuestro presidente, el presidente anda tan neurótico por ser ignorado por la mayoría de nosotros que le ordenó a sus gobernadores, a su gabinete, a su partido y a nuestro ejército que no le importa cómo le van a hacer pero que tienen que ir a votar mínimo los 32 millones que votaron por él hace tres años, ajá.

Estimados lectores, este domingo por favor no pierdan su tiempo con esta idiotez.

No le hagan el juego a nuestro candidato a presidente.

No vayan, ni voten, este domingo, vivamos y defendamos nuestra democracia.

Esta idiotez es otra tomadura de pelo de la 4T.

Nadie quiere que Andrés Manuel se largue antes de su tiempo, Andrés Manuel ganó legítimamente nos guste o no.

Nos guste o no nos guste, él es y será nuestro presidente hasta septiembre de 2024.

Les juro que esta charlatanería es otra mentira más de los Morenos. Ya es hora de despertar.

Ah, por cierto, este desperdicio costó 1,700 millones de pesos.

¿Y las vacunas para los niños con cáncer apá?

La verdad no peca pero si muchas veces incomoda

Es bueno que la gente conozca los puntos de vista de los comunicadores, como los que muchas veces hemos expresado, además de que muchos hablan con una clara verdad y eso es lo que los mexicanos buscamos, que la verdad brille, la justicia se cumpla, la constitución y el estado de derecho se respeten para que todos tengamos equidad.

Lo único que todos tenemos en común en este país es que todos somos mexicanos y lo primero debe ser el país, ya que este significa la familia, la patria, la libertad, la calidad de vida, el poder salir, regresar, trabajar, ser productivo y sin temor a que pueda suceder algo, lamentable la calidad de vida que tenemos en México es tristemente muy lejana a la calidad de vida que se vive en países como suiza, en partes de España y en algunas partes de Francia donde la gente puede salir, pasear fuera de sus casas, estar trabajando o haciendo lo que tienen que hacer libre y tranquilamente, sobre todo en temporada de vacaciones en Europa, es decir, disfrutan del derecho a estar tranquilos, a la calidad de vida, a que haya servicios médicos, y donde tienen todo lo que se necesita de infraestructura y de apoyo para poder tener una vida asegurada.

Mara Lezama, es la primera mujer nombrada Nojoch Kiik (hermana mayor)

Es un gran honor el que le concede la comunidad Maya a Mara Lezama, no hay que olvidar que ella tiene muchos años de estar en Quintana Roo y por ello tiene raíces muy profundas a lo largo y a lo ancho de todo el estado, así como también le reconocemos la labor periodística que llevó a cabo dentro de la televisora y dentro del periódico Novedades Quintana Roo que le dieron la oportunidad de conocer a fondo muchas cosas que normalmente la gente no se entera.

Esperamos que la gente, cuando llegue la hora de la votación, sea capaz de elegir al mejor personaje para que actúe constructiva y positivamente para la mejora de la región y del país.

¡Felicidades Mara!

Cumplimos 46 años en el periodismo independiente, de crítica constructiva y siempre respetando la libertad de expresión. Nos publican los diarios: Novedades de Quintana Roo; Novedades de Yucatán (Mérida); Novedades (Campeche); Novedades (Chetumal), Vanguardia y El Mañana (Ciudad Victoria, Tamaulipas).

