Cancún: Exigen justicia por caso de joven gay asesinado y calcinado

El homicidio de un hombre en Cancún, quien presuntamente era gay y tenía VIH, se suma a otros hostigamientos en contra de miembros de la comunidad LGBT, de las cuales ninguna se ha sancionado, denunciaron organizaciones civiles

Jan Novak, presidente de la asociación civil Fusión G Playa Pride, reconoció que si bien es difícil cuantificar los casos de agresión y hostigamiento en contra de los miembros de la comunidad de la diversidad sexual, en lo que va del año se han contabilizado cuatro casos en Quintana Roo.