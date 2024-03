¡Justicia y respeto! Exigen miles de mujeres en Quintana Roo

Que “ni una más” sea una realidad en Quintana Roo y que haya acciones en vez de simulaciones en la justicia para las mujeres, son dos de las exigencias en este 8 de marzo, Día de la Mujer, que reunió a más de cinco mil personas en las calles, para demandar, además un alto a la violencia y mejores políticas de prevención.

Mas de 20 colectivos marcharon por el centro de Cancún, para exigir también cambios en el ámbito legislativo y de justicia que favorezcan más los derechos de las mujeres y garanticen una justicia verdadera.

Desde las 16:50 horas de ayer, los contingentes integrados por colectivos feministas, grupos de búsqueda de desaparecidos, de apoyo a la diversidad sexual y civiles formaron en grupos en Malecón Tajamar.

Colectivos y civiles se reunieron en Tajamar para salir a marchar. Foto: José Aldair.

Miles de mujeres en Cancún marcharon por el 8M. Foto: Fernanda Duque.

De ahí salieron hacia la esquina de Plaza de Toros, para continuar hacia la avenida Sayil, para tomar la Tulum y enfilarse hacia el Palacio Municipal.

En la llegada al ayuntamiento de Cancún, realizaron iconoclasia para expresar el movimiento. Foto: Eduardo del Valle.

Madres y padres con hijas, víctimas o sus familiares se vistieron con ropa y pañuelos de color negro, verde, morada, con letreros y mensajes de apoyo a víctimas, reclamo a las autoridades, y hasta denuncias con el rostro de los agresores.

Con gritos de “No que no, sí que sí, ya volvimos a salir”, “Amiga, hermana, aquí está tu manada”, “Ni una más, ni una más, ni una asesinada más”, y “la policía no me cuida, me cuidan mis amigas”, la marcha avanzó.

Las participantes señalaron estar conscientes de sus derechos, pero que no todos se respetan, por lo que deben de ser exigidos.

Diana Miramontes Pérez, fundadora del colectivo Malinches Ingobernables, recordó que hay víctimas que no han tenido justicia por vulneraciones a sus derechos en el primer bimestre del 2024.

“De seis días para acá más o menos escribieron 40 personas de casos que no se han solucionado. Tenemos 112 mujeres desaparecidas y hombres también”, resaltó.

La entrevistada añadió que las mujeres les faltan derechos, y que las Fiscalías no detienen a las personas responsables por delitos contra la mujer.

“Necesitamos que haya justicia, necesitamos que ya no pase, necesitamos que haya prevención, necesitamos que de verdad en México haya una verdadera valoración hacia lo que nos está sucediendo”, dijo.

En la glorieta del Ceviche se hizo iconoclasia, para mostrar con imágenes y pintura lo que las mujeres no han podido decir en los centros de justicia. En este lugar se realizó un pase de aquellas mujeres que han desaparecido o que han perdido la vida, víctimas de feminicidio.

🟣 La marcha en conmemoración del #8M llega a la fuente de 'El Ceviche' en #Cancún; donde la mamá de Mariel, una mujer desaparecida, reveló que hoy reconoció el cuerpo de su hija.



📹: Fernanda Duque pic.twitter.com/w2OQNat3kC — Novedades de Quintana Roo (@novedadesqroo) March 9, 2024

En El Ceviche pasaron lista de las mujeres desaparecidas y muertas, víctimas de feminicidio. Foto: SIPSE

Silvia Chuc Aburto, colaboradora de Gobernanza MX, agregó que, en el marco de las próximas elecciones, es necesario enfatizar en los derechos de mujeres y la diversidad sexual, las políticas públicas, presupuestos para seguridad y perspectiva de género.

En Chetumal, con el grito ¡Alerta, alerta! y ¡Somos malas pero podemos ser peores!, la marcha inició frente al Museo de la Cultura Maya, en la avenida De los Héroes, hasta llegar frente al Palacio de Gobierno en el Bulevar Bahía.

Entre cánticos contra el machismo y la batucada a todo lo que da, las mujeres exigieron mayor respuesta por parte de las autoridades en la aplicación de la justicia, así como para evidenciar a deudores alimentarios, acosadores y agresores.

Las marchas y protestas también ocurrieron en Felipe Carrillo Puerto y Tulum, donde las mujeres tomaron las calles para exigir el respeto a sus derechos y justicia para quienes han sido víctimas de delito.