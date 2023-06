Kantunilkín: aseguran certeza en desarrollo urbano de Lázaro Cárdenas

La sala de juntas del ayuntamiento fue la sede para la Instalación del Consejo Municipal de Ordenamiento Territorial, Ecológico y Desarrollo Urbano de Lázaro Cárdenas.

Ahí el presidente municipal, Orlando Emir Bellos Tun, destacó que hay una línea de trabajo con las instancias de gobierno para una transformación y es un cimiento para las futuras generaciones, porque habrá orden y además habrá certeza a la hora de la construcción de alguna obra.

Resaltó que es una pauta con un antes y después, para establecer las líneas de trabajo de manera eficaz, porque coadyuvará en todas las decisiones y acciones todo con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las familias.

Integran el comité el director de Desarrollo Urbano, Antonio Canche Tah; de vocales, entre ellos, Ernesto Pavón Gutierrez, delegado de la Sedatu en Quintana Roo; representantes de la Sedatus, Sema, Tren Maya, funcionarios y directivos ejidales. (Con información de Raúl Balam)

Caso PDU de Cancún: prevén sesión de Cabildo para aprobar respuesta

El Cabildo de Benito Juárez deberá aprobar la respuesta que el gobierno municipal dará al Juzgado Quinto de Distrito en el caso del Programa de Desarrollo Urbano (PDU) 2022.

El regidor Jesús Pool Moo explicó que cualquier contestación a un litigio que enfrente el gobierno municipal, deberá ser aprobado por el Cabildo, como lo establece la fracción 4 del artículo 51 del Reglamento del Gobierno Interior del Ayuntamiento de Benito Juárez.

"Se hace a través de una sesión extraordinaria privada, que es la que vamos a hacer. No es pública porque en el tema de las sesiones las privadas se celebran a petición del presidenta municipal o de la mayoría de los miembros del Ayuntamiento, esto está en el artículo 51, fracción 4 del Reglamento Interior y se dan esas sesiones extraordinarias cuando se tienen que rendir informes en materia contenciosa, como este".

Explicó que el Ayuntamiento tiene la facultad de presentar los medios de impugnación, una vez aprobados por el Cabildo, para hacerle ver al juzgador que, en su momento, no era requisito tomar en cuenta el atlas de riesgo, ni planes de movilidad para la elaboración del PDU, con lo cual buscan revertir el fallo del juzgado para que reponga el proceso.

“Esto no quiere decir que no queramos acatar el fallo, sino que vamos a presentar un mecanismo de defensa. Obviamente, tenemos los medios de impugnación ante el órgano jurisdiccional para que en este caso le hagamos de su conocimiento de que lo que nos está pidiendo no estaba señalado tácitamente en su momento”.

Asimismo, el entrevistado afirmó que actualmente el gobierno municipal no cae en un desacato al considerar que el PDU está vigente, por tal motivo eso se va a presentar un medio de impugnación que deberá ser contestado por el juez, ya sea para ratificar o cambiar el sentido de la sentencia.

Aseguró que el gobierno municipal busca que no quede sin efecto el fallo del Juzgado Quinto de Distrito “porque no sabemos en cuánto tiempo estén las reformas del Congreso del Estado en la Ley de Asentamientos Urbanos”, la cual debe ser elaborada por el Legislativo para establecer como requisito el atlas de riesgo y los planes de movilidad, como estableció el juez.

Acerca de la participación ciudadana, Pool Moo comentó que le compete responder a la Presidencia Municipal, ya que es la "responsable de la administración pública y, con la secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología, tienen que hacer el principio de publicidad".

Sin embargo, consideró que sí se cumplió con la transparencia y la participación ciudadana en el proceso de elaboración del PDU, pues se mostraron los mapas al interior del Palacio Municipal durante varios días. (Con información de Enrique Huerta)