Kantunilkín: Refuerzan protección de la niñez y la juventud

El presidente municipal de Lázaro Cárdenas, Emir Bellos Tun, encabezó la sesión en la que quedó formalmente instalado el Sistema Municipal de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, durante la sesión que se realizó en la sala de Cabildo “Terencio Tah Quetzal”, de esta cabecera municipal.

En presencia de los integrantes del SIPINNA Municipal y de representantes de la instancia estatal, así como de la presidenta del sistema DIF municipal, Elsy Rubí Cruz Chac; Emir Bellos Tun hizo un llamado a todos los involucrados en estas tareas porque las omisiones o desidias, incluso con su ausencia es perjudicial para los trabajos y acciones que se pueden coordinar en beneficio de las niñas, niños y adolescentes.

De hecho, la primera autoridad municipal externó su malestar porque en esta instalación no acudieron representantes estatales de las diferentes instancias que integran el SIPINNA y ello no habla bien del compromiso que han asumido en sus responsabilidades, lo mismo para el ámbito municipal cuyos responsables deben asumir las consecuencias de sus actos al no acudir para ser parte de esta coordinación que busca establecer las mejores condiciones legales y generales para la protección de las infancias y juventudes, tan es así que por eso en el municipio se avanza paulatinamente con las mejoras a la Casa Hogar luego de casi “20 años que todo se mantuvo dormido en Lázaro Cárdenas”.

Bellos Tun reiteró su llamado a todos los involucrados en diversos ámbitos para ser más participativos en las acciones para la niñez y la juventud, pues siempre hay un trabajo que se hace atrás y que no se ve, y que muchas veces implican abstenerse de fechas importantes en la vida de quienes buscan sentar mejores condiciones para los jóvenes del futuro.

En este marco, Tayra Lolet Pérez Vertiz y Henry Alberto Tuz Euan, plantearon su visión de los derechos que deben de ser tomados en cuenta y que fueron reconocidos por la secretaria ejecutiva del SIPINNA estatal, Norma Salazar, en donde también se aprobaron algunos acuerdos que tienen el propósito de coordinar esfuerzos, entre ellos, el nombramiento de Germán Antonio Koyoc Kumul, como titular del SIPINNA municipal. (Con información de Raúl Balam)