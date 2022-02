Karlita venció al cáncer; sueña con ser doctora para ayudar a más niños

Karla tiene 9 años, cursa el cuarto año de primaria y ya sabe qué va a ser de grande, ella afirma que se convertirá en doctora para ayudar a que más niños superen el cáncer, tal como lo hizo ella hace dos años.

Aunque hoy todavía está en vigilancia, su llegada al hospital es diferente, lo hace con una sonrisa y por su propio pie. En 2017 su papá, Carlos Mario Vicente López, la tenía que cargar, ya que el cáncer le impedía caminar debido al gran dolor que le causaba.

“Todas las noches era un martirio, me decía ‘papá quítame el dolor’ y uno no puede hacer nada. Un cumpleaños la pasó en cama, veía a los otros niños correr y tenía celos de los papás, preguntaba por qué mi hija, pero en verdad a nadie se lo deseo”, dijo.

Los primeros meses después del diagnóstico fueron algunos de los más difíciles por la carga económica que significó realizar viajes desde Quintana Roo a Tabasco, donde la pequeña era atendida.

“No teníamos para ir tan seguido, mi hija viajaba en autobús de segunda porque no teníamos para más y fue ahí donde agarró una infección, una bacteria, porque venía muy baja de defensas y cuando llegó la internaron durante 20 días”, dijo.

Sin embargo, con la ayuda de los médicos y de organismos civiles como Fundación Aitana, la pequeña Karla pudo superar tres años y medio de piquetes y quimioterapias, para convertirse en la primera paciente en tocar la campana del área ambulatoria del Hospital General de Cancún.

Ahora le restan todavía dos años más de vigilancia para que los médicos puedan considerarla completamente libre del cáncer que le arrebató parte de su infancia.

“Estoy feliz, ya puedo jugar. Con las quimioterapias me sentí mal, porque mis papás cuando me veían se ponían tristes. Voy a trabajar como doctora para ayudar a los niños”, dijo.

En la puerta del hospital, Carlos y Karla coincidieron con Olga Sánchez Blanco, originaria de una comunidad cercana a Chetumal y cuya bebé de dos meses fue recientemente diagnosticada con cáncer de hígado.

Durante sus primeras semanas de vida, su mamá le detectó una bolita en su abdomen y aunque al principio los doctores no consideraron que fuera de gravedad, su intuición le llevó a seguir insistiendo, hasta que un ultrasonido reveló la existencia de un tumor.

“La van a operar, pero tiene 7.8 de anemia y necesita unidades de sangre, entonces tengo que buscar dos donantes y probablemente va a requerir más, pero no conozco a nadie, es la primera vez que vengo a Cancún”, dijo.

Olga tiene otros tres hijos, su esposo es cortador de caña, él se quedó en el poblado de Sergio Butrón Casas con su hija de 20 años, la de 16 viajó con ella para cuidar a una bebé de dos meses, quien es gemela de la pequeña hospitalizada.

Aunque desconoce el por qué la niña desarrolló cáncer, siente que si hubiera tenido acceso a una adecuada atención prenatal, los médicos podrían haber hecho algo para mejorar el pronóstico, lamentablemente, no detectaron el embarazo hasta los ocho meses.

“Me dijeron que era menopausia o el colón (...) tenía cita para un ultrasonido para el 14 de diciembre, pero me alivié el 12. No puedo culpar a nadie, pero lo que sí, es que debería estar abierto el Hospital Oncológico, ya lo tenemos, pero cuándo lo abren, no hay servicio para nosotros que lo necesitamos”, dijo.