Kevin Johansen estrena su nuevo tema “The available 20’s”

Cancún.- El cantautor argentino Kevin Johansen, estrena y promociona su nuevo sencillo titulado “The available 20’s”, un tema que compuso y grabó a finales del año pasado y que por mera consecuencia en este 2020, la letra cae como anillo al dedo a la locura que se vive en el mundo actualmente; en entrevista para Novedades Quintana Roo, el músico nacido en Alaska reveló también los pormenores de los cuatro recitales que dará en línea para reactivar la economía de sus músicos y técnicos de audio.

“The available 20’s habla un poco de estos tiempos locos y cómo habrán sido hace 100 años y un poco las similitudes con el presente, fue una canción compuesta y terminada a finales del año pasado; en enero Cachorro López me dijo que si quería mezclar este tema para tenerlo como sencillo y luego mi hija Miranda me dio la recomendación de una dibujante que se llama Kiara Chica que dibuja bailarinas moviéndose y quedó el video de “Los disponibles 20’s”, por su título en español”, expresó Johansen, quien asegura no querer ser oportunista con el tema; sin embargo y de manera muy casual coincide con el sentir de la actualidad.

El cantautor aseguró que si bien no escribirá un tema acerca de la pandemia, en algún momento contará lo vivido a su modo.

“Uno siempre está componiendo ideas, ya han salido varias canciones, unas en castellano, otras en inglés que seguro están teñidas de estos tiempos locos que estamos viviendo, así como fue este tema de los available 20´s”.

Kevin se suma los conciertos en línea

Los conciertos y las presentaciones en vivo se han convertido en encuentros detrás de una pantalla y desde hace algunas semanas tienen un objetivo más que entretener, reactivar la economía de la industria musical, algo que el músico tiene presente en los próximos cuatro conciertos que ofrecerá desde La Tangente, el bar del cual es propietario en la ciudad de Buenos Aires.

“La idea de estos recitales es para conectar con nuestro público a la distancia, para movernos un poco; comenzarán el 28 de julio, el 8, 18 y 28 de agosto, con un par de músicos por el protocolo, habrá gente filmando y un sonidista. Sé que se va a cobrar algo simbólico para los técnicos, yo no pienso cobrar nada, donaré mi parte a alguna fundación de beneficencia”, detalló el argentino.

En cada uno de sus conciertos se podrá disfrutar de un mood diferente, aseguró Kevin, quien reveló que el primer recital será de canciones en español, el segundo en inglés, el tercero mixto con las canciones que más le gustan y el cuarto será un cancionero latinoamericano.