Keyla Caputo, una chica ruda y brava

Nacida en Cancún, Quintana Roo, modelo de profesión y amante del fútbol, ella es Keyla Caputo, actriz que da vida a H en Las Bravas, la nueva serie de HBO Max que enaltece el poder que tienen las jugadoras de fútbol femenil. En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, la cancunense comparte cómo es que llegó este personaje a su vida.

“Mi manager es una persona que siempre creyó en mí, esta es la segunda vez que llega a mí un proyecto de tele a través del fútbol que me encanta. Me dijo –necesito una chava ruda, rebelde como tú, me mandaron el casting pero era de portera, yo pedí que me metieran a jugar porque sé hacerlo”, nos comparte Keyla.

Durante la pandemia, le llega la propuesta de hacer casting de H, una chica ruda y brava, lo hizo y tuvo call back con el director, en ese momento hizo click con todo, el personaje y el equipo de producción.

“me pidieron otra escena, la hice pero pasó un año y pensé que ya no se hacía hasta que me dicen, ¿estás lista pa’ entrenar? Y bueno, saqué toda mi ropa de fútbol y gocé el primer entrenamiento, el destino ya tenía planeado que este papel era para mi”.

Keyla revela que no tuvo ni siquiera que construir el personaje porque H es completamente ella misma pero con otro look.

“La única dificultad fue a nivel futbolístico porque no tuve doble, toda la vida he jugado como defensa y ahora tengo que ser la goleadora, lo que representó un gran reto, adaptarme a esta posición porque yo defiendo los goles no los meto”.

Las Bravas ya se encuentra disponible en la plataforma HBO y narra la historia de Roberto Casas, el mayor jugador de futbol de México, quien pierde todo por una lesión y por circunstancias de la vida se convierte, a regañadientes, en el entrenador de Las Bravas FC, el equipo de fútbol femenino local.

Para Keyla fue tanta la inspiración que pretende regresar a entrenar para prepararse completamente para la segunda temporada y hacer un personaje mucho más preparado.

“Dile suerte, destino, sacrificios o trabajo pero este personaje está completamente pintado para mi, cuando te toca, te toca. Jamás me imaginé que iba a haber una H en estas Bravas y ese personaje soy yo, es mío y estoy muy agradecida”, puntualizó Keyla.