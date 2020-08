Kiins, reviven los mágicos ochentas y envían mensajes de amor

Cancún.- Un nuevo concepto infantil invade la escena musical, ellos son Kiins, un grupo de cuatro chicos que pretenden enviar mensajes de positivismo y amor a través de sus letras, además de revivir los ochentas con las canciones que cantaban sus papás, datos que felizmente Emi y Nano compartieron en una divertida charla con Novedades Quintana Roo.

“Kiins empezó hace tres años pero nos lanzamos ya como grupo hace dos, Kiins en maya significa sol y es algo muy bonito que significa para nosotros diversión, amistad y alegría. Ya tenemos cuatro sencillos que son Brinca, Báilalo, A tu lado y Mamá, ahora estamos promocionando un medley de los años 80 y pronto saldrá el video musical”, detalló Emi Palazuelos, sobrina del querido actor y empresario Roberto; se identifica con el color rosado, le encanta el ballet y es la más disciplina, encargada de poner orden al grupo.

Además de Emi, Kiins tiene en sus filas a Mia, una chica persuasiva, amorosa y acertada en sus ideales, ella se identifica con el color violeta; Alex, el color amarillo es el galán del grupo, platicador y soñador a quien le encanta organizar todo y el simpático, creativo y divertido Nano, identificado con el color azul y quien agradece el apoyo de sus padres para cumplir sus sueños.

“Me encanta estar en Kiins porque cantar es lo que más me gusta hacer. Desde que estábamos más chiquitos sabíamos que nos queríamos dedicar a esto y nuestros papás nos apoyaron para crear este grupo musical que va camino al éxito”, expresó por su parte Nano, el creativo del grupo.

Las letras de Kiins llevan siempre un mensaje positivo, ya que estos cuatro chicos buscan ser un buen ejemplo para sus seguidores, por lo tanto hablan de obedecer a los papás, de no apresurarse a crecer y disfrutar la niñez, de siempre tener buena vibra y sonreír todos los días, entre muchas otras cosas lindas.

“En este nuevo sencillo de los ochentas queremos que los papás tengan un tiempo de calidad con sus hijos, es por eso que elegimos lo que ellos escuchaban para que podamos cantar juntos”, expresó Emi, mientras que Nano nos habló de esas canciones.

“En lo personal siento que la música de los ochentas era una música innovadora en esa época, divertida y alegre, a mí me gustan las canciones que escogimos para este medley, cantamos a Flans, Menudo, Timbiriche, Parchis, Fresas con Crema y otros”, nos contó Emi, que junto con el manager, los papás y ellos mismos eligieron los temas.

La cuarentena les ha caído bien

Para Emi y Nano, el confinamiento no ha sido del todo malo en sus vidas.

“En esta pandemia he estado contento porque he podido pasar más tiempo con mi familia, mis papás trabajan un montón, su trabajo los tenía siempre fuera de casa y esta cuarentena hemos podido estar juntos, he creado lazos más estrechos con ellos y he conectado más con mis seguidores a través de redes sociales. Cuando este acabe iré a casa de todos mis amigos a los que extraño mucho”, refirió Nano.

“Terminé mis clases en línea, pero tomo canto, violín, también en línea, estoy más activa en las redes sociales, me hice más unida a mis hermanos, ahora tengo más mascotas y me la he pasado muy bien. Lo primero que haré cuando la contingencia termine es ir a un parque a andar en bici e ir al cine y comer muchas palomitas”, detalló Emi.