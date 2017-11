Deportistas se unen contra del proyecto del kilómetro cero

Redacción

CANCÚN, Q. Roo.- Deportistas cancunenses se manifestaron en el kilómetro cero del bulevar Kukulcán, en contra del proyecto que lleva a cabo la delegación del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) en Quintana Roo, en punto de las ocho de la mañana, ciclistas, corredores y otros deportistas se dieron cita en la entrada de la zona hotelera para levantar la voz en contra de las obras de habilitación de espacios por parte de la dependencia federal.

De acuerdo con información del boletín, los protestantes señalan que las obras violan el Plan de Desarrollo Urbano (PDU) del municipio, los deportistas protestantes dijeron que han acudido a ver al delegado de FONATUR, pero en todas esas ocasiones únicamente les han dado largas.

Respecto al supuesto aval que recibió Fonatur por parte de algunos deportistas que acostumbran a utilizar este lugar para ejercitarse, los manifestantes señalaron.

“Ningún triatleta ha salido a dar esa declaración, no sabemos de dónde la sacó, no respetan el PDU (plan de desarrollo urbano), no hay permisos del ayuntamiento, ya no sabemos qué hacer, no dan atole con el dedo, nos dicen hemos llevado oficios, cantidades de oficios y pedimos respuestas, nos han dado repuesta y al otro día hay otras declaraciones, vemos cada vez más destrucción”.

Piden que en lugar de que se lleve a cabo la obra del kilómetro cero, se inviertan los 30 millones de pesos que se tienen para el proyecto en la rehabilitación del bulevar Kukulcán, el cual está en pésimas condiciones y lleno de baches.

El pasado 25 de mayo, durante la inauguración oficial del parque de Playa Langosta, Miguel Alonso Reyes, Director de FONATUR, se anunció la creación de más centros integralmente planeados, los cuales se contemplaban en el kilómetro cero de la avenida Kukulcán, el Jardín del Arte y Playa Delfines.