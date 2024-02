La 4T se moviliza

Los actos multitudinarios de Morena y aliados reflejan el "punch" del momento en la 4T y reivindican sus cuatro ejes clave en estos tiempos electorales: unidad, organización, movilización y suma. Se nutren de estrategia y no sólo de amplia convocatoria. Durante los encuentros se ve quiénes siguen firmes y con quiénes no se cuenta. Hasta el momento la valoración no contiene sobresaltos mayores. Avanzan firmes.

Falta desarrollarlos en cuatro municipios: Benito Juárez, Solidaridad, Othón P. Blanco y Cozumel, justamente donde no se conoce aún la designación de aspirantes. Los alistan para este próximo fin semana, porque piensan que para entonces ya se conocerá a quiénes postulará la coalición. Será, pues, una semana relevante en definiciones.

Con la excepción de ayer en José María Morelos, donde no firmaron la coalición (y por lo tanto Morena sólo mostró apoyo para Erik Borges), en los demás municipios donde ya se realizaron, estuvieron presentes la dirigente del partido Johana Acosta, líderes y referentes de la 4T, así como quienes recibieron la designación unánime. Por ejemplo, ayer mismo Atenea Gómez Ricalde comprobó el espaldarazo de toda la coalición en la zona continental de Isla Mujeres.

Pero los otros casos distintos no se pierden: el sábado, en Puerto Morelos, Blanca Merari tuvo el apoyo total de Morena como estaba previsto, no sólo porque de ese partido sale la designación que le permite buscar la reelección, sino porque la fuerza de su partido, el Verde (partido que sigla allí), tiene un peso específico en la demarcación, que se articula eficazmente con los planes de lo que llaman el gran proyecto de nación y el segundo piso de la transformación.

Lo mismo en Lázaro Cárdenas, donde sigla el PT, fue contundente el despliegue de Ismael "Mayito" Moguel con la "marea roja", siempre acompañado del grupo morenista que dirige y de los aliados, sobre todo de aquellos que marcan presencia en la zona como el MAS, el único partido local en competencia.

En todos se muestra claramente el "punch" de la 4T y de sus aspirantes. "Seguiremos haciendo historia" es la frase que emplea la dirigente estatal Johana Acosta para sintetizar la evaluación tras cada "gira de unidad" por el territorio quintanarroense.

El contexto les resulta favorable y no puede ignorarse: una coalición opositora que se fragmentó de última hora por decisión del PRD y un Movimiento Ciudadano que avanza en solitario, aunque sin las sorpresas esperadas aún.