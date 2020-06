Carmen Salinas recibe homenaje a su trayectoria

Cancún.- Sin trabajar, sin poder salir de casa, pero sana, fuerte y muy homenajeada, así se encuentra la hermosa Carmen Salinas, quien recibió la tarde de ayer un homenaje a su trayectoria por parte del Festival de Cine de Baja California, en Tijuana.

En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, Carmelita dijo tener miedo de este terrible virus que se ha llevado a sus grandes amigos como Yoshio; sin embargo, ella se cuida, sigue los consejos médicos y se adapta a la tecnología en su día a día.

“Bendito sea el Señor estoy muy sana, muy fuerte y muy homenajeada, ayer recibí un homenaje por mi carrera cinematográfica en el Festival de Cine de Tijuana, se transmitió por Facebook y estuve presente a través de una videollamada, mi presentación la hizo un reconocido cineasta de Los Angeles. Es lo padre de estos milagros de la tecnología, puedo tener comunicación con ustedes y con todo el mundo”, expresó Salinas, quien tiene más de seis décadas de trayectoria profesional.

También te puede interesar: Carmen Salinas es homenajeada por la comunidad LGBTTTI+

“Me da muchísimo gusto que sigan reconociendo mi trayectoria, me hacen sentir que estoy viva, que estoy activa, que puedo seguir trabajando, hay ejemplos maravillosos como el maestro López Tarso que a sus 93 años a veces se avienta hasta tres obras de teatro y sin apuntador, a veces los viejos tenemos mejor memoria que los jóvenes y podemos desempeñar nuestro trabajo con las tablas que traemos”.

Carmelita es muy querida donde se para

Desde hace más de 60 años el nombre de Carmen Salinas es sinónimo de trabajo, trayectoria y bondad, todo el mundo quiere a este personaje, ícono del cine y la televisión mexicana.

Recientemente grabó dos películas en Bolivia, donde también recibió un lindo homenaje y pronto podríamos verla en dos películas más en nuestro país y una serie, proyectos que se detuvieron por el coronavirus.

“Fui a hacer una película a Cochabamba, Bolivia, que se llama ‘Añoranzas’, es la segunda, la primera fue ‘Norte Estrecho’, me encantó haber estado en aquel país, la gente muy cariñosa conmigo y la presidenta municipal me hizo un homenaje en el Palacio de Gobierno, y me regaló una Virgen de Urkupiña, y yo le correspondí el homenaje llevándole una Virgen de Guadalupe de bulto. Sigo en mi canal de YouTube subiendo anécdotas, las graba mi sobrino Gustavito, hijo de mi hermano Jesús, cuento lo vivido con compañeros actores, con familiares, síganme en Carmen Salinas Oficial1, ahí está mi legado y testimonio de mi trayectoria”.

Ni de broma piensa en el retiro

“Hasta ahorita no me ha pasado por la cabeza el retiro, no me siento en agonía para decir me quiero retirar, soy una mujer mayor pero entera, con mucha tranquilidad, ha sido una carrera llena de éxitos, de fracasos, con alegrías, con aciertos y también con eternas tristezas. Antes del coronavirus me llamaron para dos películas y una serie, esperemos que esto pase para reanudar esas propuestas y ya que firme contrato les compartiré más detalles”.