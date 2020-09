La Banda te Respalda, una nueva iniciativa para reactivar la economía de la música

Cancún.- Una de las primeras industrias afectadas en la pandemia por coronavirus fue la del entretenimiento, cientos de familias que dependían directamente de los conciertos se quedaron sin ingresos, es por eso que artistas y empresarios unieron voluntades para dar vida La Banda te Respalda, iniciativa que genera empleo a más de 70 familias en cada evento.

Sara Cavazos, conductora de cada concierto, comparte en exclusiva con Novedades Quintana Roo los detalles de este noble movimiento y de su cuarto concierto este próximo 3 de octubre.

La Banda te Respalda ofrece conciertos de calidad a través de la boletera de wegow y las plataformas vimeo y Facebook live.

“Las empresas, el talento artístico no cobramos ni un peso, esto es totalmente altruista, es una iniciativa sin fines de lucro para que el personal técnico vuelva a percibir ingresos, esto a través de la boletera wegow, vimeo y el Facebook Live de La Banda te Respalda”, añadió.

"Además del costo de acceso que es simbólico podemos además dar un donativo y desde su casa puede disfrutar un concierto de calidad. Los conciertos arrancaron con Los Daniels, el segundo concierto estuvo a cargo de Insurpipol, el tercero fue de Camilo Lara del Instituto Mexicano del Sonido y este cuarto será de Ska, seis bandas estarán a partir de las 6 de la tarde el próximo 3 de octubre tocando para ustedes en casita”, detalló Sara quien anunció que de aquí a diciembre ya son varias bandas que se han sumado a la iniciativa, entre ellas podría estar Jay de la Cueva con Moderatto.

“Sabemos que sin el staff no hay nada, no hay concierto, son los primeros que llegan y los últimos que se van, trabajan en condiciones de todo tipo, con sol, con lluvia, no tienen hora para descansar, para comer, llegan a su casa tres días después del montaje con lo poco que se ganan, no viven como rockstar y lo hacen con un amor y con ganas de que lo que hacen aunque no tengan reconocimiento y no aparezca su nombre en ningún lado, lo hacen con todo el amor y profesionalismo del mundo”, puntualizó.