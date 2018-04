Seguridad: un grito en el silencio

Han iniciado las campañas y nomás no se sienten, los políticos que están trepados en una candidatura nomás no se han tomado la molestia de entender qué es lo que la gente pide, lo que la sociedad necesita y siguen haciendo promesas huecas, que a nadie interesan y que copian de otros procesos, de otros aspirantes.

No han sabido entender la nueva realidad de Cancún, e incluso de otros puntos como Playa del Carmen. La sociedad quiere mayor seguridad, saber cómo demonios le van a hacer para detener la ola de violencia que ha tomado por rehén a los principales destinos turísticos al norte del estado, ante la inoperancia de la actual autoridad estatal.

Es indignante y deleznable ver que hace apenas unos días el mismo Fiscal, sí el encargado de procurar justicia en el estado, de perseguir y aprehender delincuentes, de investigar hasta dar con los responsables de tanta violencia, haya reconocido que no tiene agentes para cumplir su función, y los candidatos siguen prometiendo que bajará la luz, que tirarán a Aguakán, que los viejitos, que las mujeres, que los niñitos y que…la manga del muerto.

Me pregunto, qué demonios no les han dicho que Cancún y la zona norte en general es presa de una imparable violencia, qué no han visto que a diario ejecutan personas, qué no han notado que las calles de esta ciudad están bañadas de sangre…Qué no les importa lo que dijo el Fiscal Miguel Angel Pech, y que esa realidad deja a la ciudadanía en la total indefensión, a merced del hampa.

¿Les vale madre o no saben ni dónde están parados?

Quizá no lo saben porque en donde ellos viven son grandes casas con guardias en la puerta, grandes fraccionamientos con pluma y seguridad privada a la entrada.

Pero hoy la gente lo que necesita saber es quién de esa bola de “fifís” (como dicen por ahí) se va a tomar la molestia de enterarse y entonces sí, comprometerse a gestionar recursos para seguridad, quién promete tocar las puertas que sean necesarias para conseguir más presupuesto y contratar a policías bien asegurados, bien armados, bien equipados.

Eso es lo que la gente quiere ante la inoperancia de quien habla de un C-5 y no puede ni siquiera contratar el número de agentes necesarios, no puede ni siquiera equipar a sus agentes, es incapaz de gestionar ante la federación más recursos y más policía.

Seguridad y más seguridad es lo que se requiere y es, cabe resaltar, la principal tarea de todo gobierno, misión que hasta ahora tiene una calificación reprobatoria a todas luces, y lo peor es que les vale madres, o por lo menos eso es lo que parece, luego de un año y medio de una incontrolable zacapela en la han sumido a esta ciudad.

Ah pero eso sí, señalan con el dedo flamígero a otros órdenes de gobierno y los culpan de esta inseguridad a través de los medios afines, cuando la realidad es que los delitos muy difícilmente se pueden prevenir o adivinar, pero sí se pueden y se deben investigar para perseguir a los responsables y llevarlos a prisión. Eso sí, y no se hace por falta de personal y de equipo, dicho esto, repito, por el mismo fiscal del Gobierno del Estado, a quien al parecer lo tienen arrumbado en una oficina sin poder operar.

Hoy lo que pide la población son diputados federales y senadores que trabajen, que suplan esta ineficiencia del gobierno, que sean ellos quienes gestionen a favor de Quintana Roo, ya que esto simplemente no se hace.

Es un grito en el silencio lo que hoy vive la sociedad al norte del estado, y los candidatos se atreven a pedir su voto, cuando ni siquiera se han tomado la molestia de preguntar qué es lo que necesita, cuál es su principal y legítimo reclamo.

De continuar así, el abstencionismo será enorme y a todos los ciudadanos nos va a cargar el payaso.