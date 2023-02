La cosa está que arde en el Ieqroo

Consejeros electorales, representantes de los partidos políticos y el personal del Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) no están nada contentos con la forma de dirigir de la nueva consejera presidenta Rubí Pacheco Pérez, quien, en apenas tres meses de haber rendido protesta, se ha ganado el repudio de sus colegas.

En cada sesión, los representantes de los partidos políticos aprovechan la oportunidad para externar sus quejas respecto al trato que reciben de esta funcionaria y respecto a las acciones que está tomando al interior del organismo, sin mediar diálogo de por medio.

Ellos no la bajan de déspota, grosera, unilateral, debido a que sienten que no son tomados en cuenta, cosa que no ocurría con anteriores titulares del Instituto Electoral de Quintana Roo, que ya sea para bien o para mal, han transitado a la cabeza del órgano comicial.

La bomba estalló el día en el que la consejera presidenta Rubí Pacheco quiso imponer a su asesora María del Carmen Sánchez Nava como la nueva directora de la dirección de Administración, pero los consejeros pararon en seco su intención, debido a que su recomendada no contaba con el perfil necesario para ocupar dicho cargo.

Pese a que Rubí Pacheco había dicho que el anterior director de Administración, Víctor Interián, había presentado su renuncia, en sesiones posteriores se ventiló que ella fue la que ha estado cortando cabezas en el Ieqroo.

La telenovela terminó este viernes 10 de febrero, cuando finalmente los consejeros lograron “doblar” a la consejera presidenta y fue nombrada Rosario de Jesús Castillo Villanueva, como la nueva directora de Administración, quien contó además con el aval de los representantes de los partidos políticos.

A diferencia de la asesora de Pacheco Pérez, esta nueva titular sí cuenta con una experiencia de más de 11 años al interior del Ieqroo, donde se ha desempeñado en cargos administrativos, además de contar con dos maestrías relacionadas con la administración.

Además de eso, representantes de partidos reclamaron el dispendio de recursos que está haciendo la nueva consejera presidenta, muy a pesar de que se supone que hay disciplina financiera, luego del recorte a su presupuesto aprobado por el Congreso del Estado.

El primer reclamo en ese sentido, fue la remodelación de la sala de sesiones con mobiliario nuevo que, a decir de los representantes de partidos, no era necesario, y se trató de un gasto mal hecho y los recursos erogados para tal fin son desconocidos para muchos.

Otros gastos innecesarios fueron la instalación de un portón eléctrico para el estacionamiento de los consejeros electorales, y si de economizar se trata, no se ve por ningún lado el ahorro al entregar 24 computadoras portátiles nuevas a los trabajadores del Instituto.

Dentro de los kits de uniformes que recién entregó, se contempla la entrega de camisas y playeras, incluyendo una de color naranja, para usar cada día 25 de cada mes, por el “Día Naranja” contra la violencia de las mujeres y niñas.

Por suerte no hay elecciones a la vuelta de la esquina, porque al interior del Ieqroo “no está el horno para bollos”.

Y una de las partes tendrá que ceder, ya sea la consejera presidenta o los consejeros electorales y representantes de partidos políticos, aunque la arrogancia de Rubí Pacheco seguramente terminará imponiéndose.

¿Fue el Ieqroo de Guatemala a Guatepeor con esta nueva presidenta?