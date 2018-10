La “cuarta transformación” que vivirá el Poder Judicial Federal

Ya hay muchos mexicanos decepcionados con la llamada cuarta transformación de México porque no ha resultado lo que esperaban, y por los trasfondos políticos y de control total que se quieren lograr con algunas medidas de presunta “justicia social”.

Hablaré específicamente del Poder Judicial Federal, donde las jubilaciones y retiros están al por mayor de los magistrados y jueces, que ya ven venir una “transformación” poco favorable.

Y es que lea usted, para algunos juristas no es casual la cacería que han emprendido desde el poder legislativo, entiéndase los diputados y senadores, en contra del Poder Judicial Federal con el señalamiento que se les disminuirán las percepciones económicas, al cual pretenden someter, dicen, a los caprichos del poder ejecutivo.

Vamos por partes, la cosa estaría así; conocedores del estatus de semidioses del que gozan los ministros, magistrados y jueces del poder judicial federal, les pegarán por donde más duele y es precisamente en el bolsillo, en la disminución de las percepciones, o al menos eso intentan.

Ahora bien, en los espacios vacantes que quedarán debido a las jubilaciones masivas, colocarán a su gente. En este punto cabe aclarar que si bien en el poder judicial hay escalafones y se debe presentar exámenes para subir de rango, también lo es que hay recomendados y manipuleo en los mismos, claro al más alto nivel.

De ese modo el incorruptible Poder Judicial de la Federación, y digo incorruptible porque se supone que para poder impartir justicia verdadera perciben los altos sueldos exhibidos en los últimos meses, se vería invadido, poco a poco y al más alto nivel, de incondicionales al nuevo gobierno y no habría reforma constitucional del nuevo gobierno que pudiera ser echada para atrás. El control total pues.

Sin demeritar a la justicia local, o lo que es llamado como el “fuero común”, es una realidad que los magistrados y jueces de las entidades federativas son nombrados por el dedo divino de los gobernantes en turnos, con lo cual el poder ejecutivo y el judicial se vuelven uno solo, sin que haya contrapeso por parte de lo que debe ser un poder autónomo como lo es el judicial.

Así las cosas en el tan llevado tema de los altos salarios de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las filtraciones a la prensa sobre los privilegios de los que gozan y familiares en las nóminas.

Esperemos pues que la cuarta transformación no sea más que un ajuste de cuentas, claro que la intención de tener control total de los poderes “autónomos” no nos debe caer de sorpresa, porque el mismo Andrés Manuel López Obrador, en campaña, pidió voto parejo para tener mayoría en el Congreso de la Unión y que sus reformas y propuestas no fueran frenadas.

De ese modo, aseguró, se lograría la “cuarta transformación” de México que, todo indica, quedará en una transformación de cuarta. Hasta la próxima.