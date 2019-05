La democracia mexicana está en peligro

2019, la democracia mexicana, fruto de 100 años de sangre derramada, diálogo y perseverancia está en peligro.

Un grupo autoritario que viola la Constitución está destruyendo todos los días:

La división de poderes

El equilibrio federal mexicano

Manipula a la población, despilfarra la riqueza nacional lograda en un siglo de esfuerzo.

Cada mañana miente y engaña, su objetivo es el control total de México.

Este domingo 5 de mayo de 2019 nosotros los ciudadanos vamos a decirles que no, México esta alerta y en acción, queremos paz, equidad, desarrollo, justicia, libertad.

Las democracias mueren en el silencio.

26 ciudades asiste!!!

CDMX, Guadalajara, Saltillo, San Luis Potosí, León, Toluca, Querétaro, Aguascalientes, Monterrey, Hermosillo, Mexicali, Mérida, Tijuana, Puebla, Irapuato, Xalapa, Campeche, Chihuahua, Playa del Carmen, Córdoba, Tampico, Cuernavaca, Veracruz, Torreón, Colima y Acapulco.

#AsínoAmlo

Fechas y hechos importantes de recordar

El 5 de mayo se festeja el aniversario de la Batalla de Puebla, en la que el Ejército de Oriente derrotó al Ejército francés, considerado el mejor del mundo entonces, cuando estos quisieron invadir México.

El ejército de México estaba al mando de Ignacio Zaragoza, un joven militar que es considerado como uno de los grandes héroes en la historia de México.

La diferencia en este 5 de mayo es que vamos a celebrar que se logró la independencia y ahora tenemos que celebrar cómo acabamos con el cáncer y con las sabandijas que han tomado el poder.

Antes los mexicanos detuvieron al ejército francés, pero esta vez estaremos unidos todos para detener a los que quieren destruir al país, a la Constitución y a las instituciones, porque no puede ser que siendo empleados del pueblo quieran vivir engañándonos y así mismo quieran acabar con nuestra patria, con la República que les dio la oportunidad de representarnos, y que solo con sus mentiras, como en su momento lo hicieron Adolfo Hitler y Joseph Goebbels, quieran seguir engañando a los milenios y al resto de los mexicanos.

Es muy importante que recuerden que un pueblo unido, jamás será vencido.

A diferencia de aquella vez, ahora el enemigo lo tenemos dentro, ente los que “se dicen” mexicanos, gentes llenas de odio, de rencor, de incultura e incapacidad, con lo cual sólo están haciéndole un daño a México.

Que no se les olvide que todas las acciones y sus reacciones, tanto sus hijos y los hijos de sus hijos también van a tener que pagar sus errores, porque es bien sabido por muchos que los errores se juzgan como crímenes de guerra.

Casos y cosas que pasan en el mundo

Por el momento se dice que en las próximas elecciones de Estados Unidos no se va a incluir en la boleta de candidatos de California al señor Donald Trump si no entrega su manifestación de impuestos, la cual hasta el momento no ha sido dada a conocer.

Mexicanos al grito de guerra

Sería bueno recordar y reproducir parte del Himno Nacional, para que los mexicanos tomen conciencia de lo específico de sus textos, la efervescencia nacionalista y patriótica que antes tomaban en cuenta los mexicanos.

Nuestro Himno Nacional Mexicano fue creado en el año de 1854 y es uno de los más bellos del mundo, suele competir con La Marsellesa de Francia por el primer sitio en el podio.

Fue en 1943 cuando el presidente Manuel Ávila Camacho decidió poner fin a tanto desorden y emitió un decreto en el que regulaba el canto y la ejecución del Himno Nacional, prohibiendo alterar, corregir o modificar tanto la letra como la música. Estableció una versión oficial de cuatro estrofas (las estrofas I, V, VI y X más el estribillo) y declaró obligatoria su difusión en todas las escuelas del país, públicas y privadas, sin importar el nivel académico que se imparta.

Estribillo

Mexicanos, al grito de guerra

El acero aprestad y el bridón;

Y retiemble en sus centros la tierra

Al sonoro rugir del cañón.

I

Ciña ¡Oh Patria! tus sienes de oliva

De la paz el arcángel divino,

Que en el cielo tu eterno destino

Por el dedo de Dios se escribió.

Mas si osare un extraño enemigo

Profanar con su planta tu suelo,

Piensa ¡Oh Patria querida! que el cielo

Un soldado en cada hijo te dio.

V

¡Guerra, guerra sin tregua al

que intente

De la patria manchar los blasones!,

¡Guerra, guerra! los patrios pendones

En las olas de sangre empapad.

¡Guerra, guerra! en el monte, en el valle,

Los cañones horrísonos truenen

Y los ecos sonoros resuenen

Con las voces de ¡Unión! ¡Libertad!

VI

Antes, Patria, que inermes

tus hijos

Bajo el yugo su cuello dobleguen,

Tus campiñas con sangre se rieguen,

Sobre sangre se estampe su pie.

Y tus templos, palacios y torres

Se derrumben con horrido estruendo,

Y sus ruinas existan diciendo:

De mil héroes la patria aquí fue.

X

¡Patria! ¡Patria! tus hijos te juran

Exhalar en tus aras su aliento,

Si el clarín con su bélico acento

Los convoca a lidiar con valor.

¡Para ti las guirnaldas de oliva!

¡Un recuerdo para ellos de gloria!

¡Un laurel para ti de victoria!

¡Un sepulcro para ellos de honor!

Ahora tienen que poner sus barbas a remojar todos los milenios que votaron por este mequetrefe que los ha engañado de una manera tal que no reflexionaron y actuaron sin tomar en cuenta la realidad política de estas sabandijas.

Ahora que sean ellos mismos los que exijan que esta bola de “politicastros” sean juzgados como lo marca la Constitución, ya que al no respetarla deberán ser tratados como traidores a la patria.

Por ello es importante analizar la frase de Shakespeare, “Ser o no ser, esa es la cuestión” o también “el hacerse, mentir y vivir en la falacia”, esa es la realidad.

Lo invitamos a apoyar a la juventud mexicana; el beneficio es para muchos

¿Quieres apoyar a un joven a cursar su preparatoria?, en la Academia Culmen “El Mexicanito” lo puedes hacer con tu donativo.

Llame al 5565-2087 o aporte a: Banco Santander Serfin, Cuenta No. 65501021316, El Mexicanito, A.C, Clabe 014180655010213164 (Es deducible de impuestos).

E-mail: administració[email protected]

