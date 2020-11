La depresión tropical número 31 se forma en el Mar Caribe; se perfila hacia Nicaragua

CANCÚN, Q. Roo.- La mañana de este viernes 13, la depresión tropical número 31 se formó en aguas del Mar Caribe y se prevé que toque tierra en Centroamérica el fin de semana como un poderoso huracán.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), refirió en su último boletín que a las 10 de la mañana de este viernes, el sistema climatológico se encontraba a 310 millas al sur-sureste de Kingston, Jamaica.

La depresión tropical 31 presenta vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora, y se mueve en dirección oeste-suroeste a una velocidad de traslación de 11 kilómetros por hora.

Al momento no había avisos ni vigilancias vigentes, pero el NHC dijo que las autoridades de Nicaragua y Honduras deberían seguir de cerca el desarrollo de la tormenta.

En la trayectoria pronosticada, el sistema se moverá a través del centro del Mar Caribe durante el próximo día o dos y estaría aproximándose a las costas de Nicaragua y el noreste de Honduras tarde el domingo y lunes. Así como que de acuerdo a la evolución de la depresión, se puede fortalecer en tormenta tropical a más tardar este viernes, y para el fin de semana podría convertirse en un huracán categoría 3 o mayor.

Tropical Depression #Thirty-One has formed in the central Caribbean Sea. The system is forecast to strengthen and approach Central America as a hurricane early next week. Latest at: https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/iYxJVpba6H