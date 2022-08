La desocupación laboral para los jóvenes es del 6.4%

Los jóvenes enfrentan una tasa de desocupación más alta que el promedio de la población, en ellos es de 6.4 por ciento, casi el doble de la tasa de desocupación nacional de 3.5 por ciento y la tasa de informalidad entre ellos es de 67.4 por ciento, superior al promedio del país de 55.2 por ciento, según un análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

“Los jóvenes que desean y buscan pertenecer al mercado laboral se enfrentan a un panorama más complicado que el trabajador promedio. Son el grupo poblacional con la tasa de desocupación más alta, de 6.4 por ciento, casi el doble que la tasa de desocupación nacional de 3.5 por ciento”, señala el análisis realizado en el marco de la celebración el pasado 12 de agosto del Día Internacional de la Juventud.

En México hay 21 millones 933 mil 393 jóvenes, equivalentes al 17.1 por ciento de la población total del país y actualmente, seis de cada 10 no participan en el mercado laboral principalmente por estar concentrados en sus estudios, una vez que más del 70 por ciento de estos jóvenes que no trabajan, son estudiantes.

Del universo de población entre 15 y 24 años, el 57 por ciento -12.4 millones- no son económicamente activos y casi 2 de cada 10 jóvenes está disponible para trabajar pero no busca empleo porque no consideran tener posibilidades de encontrarlo, o de encontrar un trabajo de calidad.

De acuerdo con el IMCO, los jóvenes que ingresan al mercado laboral con un empleo informal tienen una mayor probabilidad de permanecer en condición de informalidad a lo largo de su trayectoria profesional y el tener estudios de nivel superior incide en las oportunidades para no pertenecer a la informalidad.

En este contexto, los jóvenes que estudiaron una carrera universitaria enfrentan una menor informalidad, con una tasa de 51.9 por ciento, mientras que para aquellos que únicamente terminaron la secundaria aumentan las posibilidades de laborar en la informalidad, con una tasa del 76 por ciento. Además, por cada 100 pesos que gana por su trabajo un joven con carrera profesional, el joven que estudió hasta la secundaria recibe 78 pesos.

“La realidad persiste, aunque la población joven está accediendo a niveles cada vez más altos de educación, al momento de ingresar al mercado laboral enfrenta condiciones laborales que podrían afectar su trayectoria profesional, puesto que a la gran mayoría de ellos no se les garantiza la seguridad social ni otras prestaciones laborales”, expone el instituto al destacar lo estratégico del desarrollo del talento joven.

Los grandes contribuyentes aportaron 38 de cada 100 pesos recaudados

Los grandes contribuyentes, aquellos causantes que obtienen más de 1,500 millones de pesos de ingresos al año, aportaron 38 de cada 100 pesos que ingresaron al erario en la primera mitad del año, de acuerdo con la información presentada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

En total, este rubro de contribuyentes en donde se encuentran diversas empresas, como instituciones bancarias, aseguradoras, compañías de consumo, entre otras, dejó al erario una recaudación de 1 billón 254,238 millones de pesos, lo que representó 38% de los ingresos presupuestarios totales, que sumaron 3 billones 305,119 millones de pesos.

La aportación de los grandes contribuyentes, que desde el inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador ha estado en la mira, fue mayor a la que se reportó en el mismo periodo del año pasado, cuando pagaron 35 de cada 100 pesos que ingresaron al erario. En comparación con el primer año de gobierno, también se observó un incremento, ya que al inicio aportaron 33 de cada 100 pesos.

Jorge Cano, investigador de México Evalúa, explicó que el incremento de la aportación de los grandes contribuyentes se debe a la focalización de la recaudación en las personas morales, que normalmente son los que comprenden la mayor parte de este rubro de causantes.

“Los esfuerzos recaudatorios sobre las empresas han provocado un aumento de su participación en la recaudación total. En el 2022, las personas morales aportaron 53.4% de la recaudación de ISR, su mayor nivel en la década, y superior a 50.7% observado en el 2018. Por su parte, los asalariados aportaron 41.5%, su menor nivel en la década”.

Si bien la administración actual se ha caracterizado por una mayor fiscalización a los grandes causantes, la aportación de éstos al erario es similar a la que se tuvo en el 2017, cuando aún estaba Enrique Peña Nieto en la presidencia.

Recaudación creció 13.6%. En el Informe sobre Finanzas Públicas y la Deuda Pública del primer semestre del año, se observó que la recaudación que dejaron los grandes contribuyentes por el pago de impuestos fue 13.6% mayor que hace un año.

Anteriormente, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), a cargo de Raquel Buenrostro, atribuyó el crecimiento de la recaudación de ISR en el periodo, de 16.1%, como resultado “de las acciones de fiscalización realizadas por Grandes Contribuyentes, que han incentivado el cumplimiento puntual y voluntario”.

Desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador, el actuar del SAT se ha enfocado en ir tras los grandes contribuyentes, con lo cual han llegado a acuerdos multimillonarios con diferentes empresas, como BBVA, América Móvil, Femsa, entre otras.

Los datos del SAT mostraron que, en el periodo, la cobranza sin necesidad de judicialización de grandes contribuyentes, dejó ingresos por 92,801 millones de pesos. Por sector de actividad económica, el primario, donde se engloban las actividades relacionadas con la agricultura, ganadería, pesca y similares, dejó ingresos por 555 millones de pesos.

La actividad industrial, también llamada sector secundario, pagó impuestos por un total de 380,089 millones de pesos, mientras que las actividades terciarias, donde está el sector servicios, dejó recursos por 807,423 millones de pesos. Lo restante se recaudó a través del gobierno federal o de actividades pendientes de aclaración.