La elección del domingo, parteaguas rumbo al 2024

La elección para gobernador en el Estado de México y Coahuila, que tendrá lugar este fin de semana, será sin duda alguna el parteaguas para definir coaliciones y el peso real de cada partido político con miras a las elecciones del 2024 y, claro está, en lo referente a Quintana Roo.

Y es que si bien en el Estado de México Morena y aliados tienen prácticamente la elección ganada, no es lo mismo en Coahuila, donde los organismos políticos que conforman la 4T compiten solos y la derrota está anunciada.

Es por ello que de última hora la dirigente nacional del Partido Verde, Karen Castrejón Trujillo, anunció que en Coahuila su partido se sumaba, de facto, al candidato de Morena, Armando Guadiana, a fin de ganar las elecciones.

Pero, y aquí viene el pero, Lenin Pérez, el abanderado de ese partido, el PV, dijo que de plano no declinará a favor de Morena, ya que el trabajo está hecho, su nombre aparece en las boletas y es demasiado tarde, además que, aseguró, nadie le ha informado de la suma de facto.

El asunto se ha complicado pues, porque los números no les alcanzan y los acuerdos, al parecer, no están bajando a los candidatos.

Ese enredo no vaticina nada bueno para las elecciones del domingo 4 de junio, esto claro en Coahuila, y dependerá de los resultados de esa elección para que, con mira a las elecciones del 2024, se concreten o deshagan coaliciones.

Claro está que en Quintana Roo, el ir separados parece no preocupar al Partido Verde, y desde ya trabajan en la estructura electoral y tocan puertas de sus allegados para garantizar votos el día de la elección del 2024.

El PV pretende garantizarle una buena cantidad de votos a Morena, y de ese modo exigir espacios y candidaturas en los municipios que ellos desean gobernar.

Sin y pese a que ya trabajan con su estructura, al PV no le conviene ir completamente solo en las elecciones del próximo año, ya que ello les significaría mostrar la fuerza real con la que cuentan, y si bien en la entidad han sumado a muchos ex priístas que ya eran aliados en elecciones pasadas, no les ocurrirá lo mismo en otras entidades y menos a nivel nacional.

Así las cosas en los partidos que conforman la 4T, donde los estira y afloja están a la orden del día a días de las elecciones que marcarán el rumbo de los comicios presidenciales del 2024. Hasta la próxima.