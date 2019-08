La gresca interna en Morena, los diputados de cepa quieren coordinación de la Jucopo

En Morena, locos de contentos por el triunfo obtenido en las pasadas elecciones, cada uno de los diputados locales electos considera que tiene el derecho a presidir la Junta de Coordinación Política, la (Jucopo) en la XVI Legislatura, y mantienen una gresca interna por esa posición.

Los diputados morenos consideran que ese espacio tiene que estar representado por un legislador moreno, y no por los externos, entiéndase los diputados que no militan y fueron postulados en la pasada elección sin estar afiliados al organismo político.

Y es que de los 9 diputados morenos, seis son los militantes y 3 externos, los tres externos son Edgar Gasca, Ericka Castillo y Euterpe Gutiérrez, con lo cual aún no logran ponerse de acuerdo respecto a quien los coordinará, puesto que también será el presidente de la Junta de Coordinación Política en el año que les corresponde a ese organismo político.

Saltó al ring Edgar Gasca, luego que la Sala Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le otorgó la tercera plurinominal, quien se siente con la experiencia suficiente para coordinar a sus compañeros de partido.

Pero ahora que ya estaba en pleno trabajo de concenso para ser el coordinador, tendrá que distraerse en la defensa de su curul ante Juan Carlos Beristáin, ex candidato a diputado por el Distrito X, quien considera que ese espacio le corresponde.

De ese modo los morenos aún no se aplican en lo que realmente interesa, y que es ni más ni menos que la agenda legislativa en la cual, se sabe, la primera encomienda será revertir las reformas constitucionales que tienen que ver con la Ley Orgánica del Congreso Local, dado que desean tener todo el control del legislativo los siguientes tres años, tal como ahora ocurre en la Gran Comisión.

Hasta ahora y de acuerdo a la más reciente reforma a la Ley Orgánica del Congreso que dio paso a la creación de la Jucopo, las tres principales fuerzas políticas, es decir, los tres partidos con mayor número de diputados, presidirán la Jucopo uno cada año, que en este caso serán Morena, PAN y Partido Verde.

Sin embargo y ahora que Morena, todo indica, presidirá el primer año la Jucopo, la intención es modificar dicha Ley Orgánica para que sea la principal fuerza, tal como ocurre en la Gran Comisión, sea quien presida los tres años la Jucopo y, por ende, tener el control del Congreso.

Así las cosas en Morena, donde los conflictos internos por el poder les está haciendo perder de vista lo que realmente importa y que es responderle a los ciudadanos que les otorgó en la pasada elección. Hasta la próxima.