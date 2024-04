La grilla de Chetumal

El municipio capitalino es uno de los que más llama la atención por su condición política. La historia pesa. Durante el actual proceso se mira de cerca lo que pasa en Solidaridad, por ser el reducto opositor a la 4T; Cozumel, por lo reñida que se presenta desde ya la contienda, y Benito Juárez, por su característica demográfica, entre otros motivos. Pero Othón P. Blanco no queda atrás.

Para no pocos analistas es uno de los “focos amarillos” para la 4T porque los números no favorecen, al menos no tan ampliamente como deseaba el grupo en el poder. Yensunni Martínez, la candidata que busca la reelección, se topa con pared en las calles. Es un hecho inocultable. Aun cuando fue la aparente mejor posicionada en la interna (por eso obtiene la candidatura), el desempeño en el gobierno es cuestionable. Va cuesta arriba.

El tema Luis Gamero es un factor que en horas recientes recobró vigencia. La “operación cicatriz” (aunque a él no le guste llamarla así) no ha sido exitosa. Circuló un video donde la candidata lo desaira en el templete. Llegó a ojos que miran con preocupación, porque más allá del asunto coyuntural o del personaje en cuestión, surgen más voces insatisfechas con lo que propone la presidenta con licencia. Ello refleja que tambalea la unidad, considerada un primer pilar proselitista, junto con la organización, la movilización y la suma, que tampoco muestran solidez.

En la vereda opuesta aparecen dos contendientes que se frotan las manos ante dichas situaciones: Lidia Rojas Fabro, por el Movimiento Ciudadano, y Germán González, del PAN-PRI. La primera va por la revancha y el segundo pretende reivindicar al binomio que ya ha gobernado (y perdido). Ambos candidatos -sin minimizar a otros en carrera- tienen con qué pelear el sillón municipal. Ya veremos.

En la “capital de la grilla” crece el interés por las campañas. Parecen que se emparejan las posibilidades. Será crucial lo que pasa en los próximos 40 días. ¿Le alcanzará a Yensunni? Chetumal es clave para todo proyecto de la 4T. No ganar, de manera clara y contundente, podría significar la tumba política para un sector importante en la historia partidista, pero poco eficaz en el servicio público.

No sólo es Cancún, Playa y Cozumel: Chetumal nunca destiñe porque su gente reflexiona y critica sin tapujos cuando las cosas no marchan bien.