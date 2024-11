La justicia siempre llega

La justicia siempre se cumple y la gente tiene cola que les pisen y han operado para que más de 300 mil americanos se mueran por la producción de este tipo de drogas que han hecho con otros cárteles, y el dinero que estuvo recibiendo en el 61 y 62, estos son delitos muy graves, son delitos internacionales y ahí ni la presidente electa, ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni nadie, pero nadie, está arriba de las leyes a nivel internacional y esto es una orden ya dada por el Congreso en contra de estos asesinos y productores de drogas.

Entonces el que mete la cabeza en el lodo, pues ahora que se atragante, que sean infelices, porque todo el dinero que tienen en Luxemburgo y en otros países, tiene que ser devuelto y va a ser confiscado seguramente por el FBI o la DEA, porque es dinero mal habido y viene del narcotráfico y eso es un delito imperdonable.

Es por ello que en vez de tratar de destruir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deberían de estar buscando abogados porque no hay vuelta de hoja en los delitos que cometió el Peje y los 40 ladrones.

Es importantísimo que se respete a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que es un grave, grave error lo que quieren hacer con ella, por lo que ya advirtieron varios países europeos, incluidos Estados Unidos y Canadá, que esto no puede llegar a suceder, ya que es algo que está fuera de la ley, por ser organismos que son totalmente autónomos e independientes, tal como lo marca la Carta Magna, lo que sería el principio del fin de la presidencia de la “presidenta”, con 5 millones de votos, de credenciales que se regalaron a extranjeros en la frontera, por instrucciones del señor López Obrador.

Se tiene que aclarar lo que está mal y lo que está bien, pero la verdad siempre va a brillar, siempre nos va a hacer libres, porque los mexicanos amamos la verdad, amamos a nuestro país, amamos a la Constitución, y por lo mismo, ella tiene que darse cuenta que es una empleada publica, no una reina o una emperatriz, por lo que deberían de concientizar que deben abandonar el Palacio tanto el señor López Obrador, como ella, porque pueden vivir donde quieran, menos ahí porque ese es un edificio que le pertenece al pueblo, no a los empleados que gobiernan a México.

Mensaje de la DEA a López Obrador

Este caso debe enviar un claro mensaje a todo presidente foráneo, (en especial a ti AMLO), que corruptamente abuse de su poder apoyando a narcotraficantes.

Si tú tomas dinero del narco para tu elección.

Si tú aceptas sobornos de narcos.

Si tú traficas con drogas ilícitas.

Si tú proteges a líderes del narcotráfico.

Si tú conviertes al poder del gobierno en una máquina violenta del narcotráfico.

Si tú permites que la violencia y la criminalidad crezcan en manos de los narcotraficantes.

Entonces la DEA te aprehenderá para hacerte responsable de tus crímenes.

Si tú crees AMLO que puedes esconderte detrás de tu cargo, estás equivocado.

Carta dirigida a Ana Gabriela Guevara (Tampoco contigo) Carlos Alazraki

Estimada Ana, no sé cómo Iniciar mi carta semanal, nuestra amistad de tantos años y mi admiración por ti, me complica mucho expresarte mi frustración y enojo por el ridículo que volvimos a hacer en esta última olimpiada.

Cuando Andrés te nombró ministra del deporte hace 6 años, mi comentario a Cintia fue que tú habías sido la única persona que Andrés había nombrado en su gabinete con inteligencia, que el resto de su gabinete en su mayoría eran puras basuras, que con tu experiencia e historia ibas ayudar a que México de el gran salto entre las naciones sobre todo las naciones sobresalientes en diversos deportes.

Llega la olimpiada en 2021, llevas ya 3 años manejando el deporte, tenía la gran expectativa como mexicano, de que mínimo íbamos a ganar nueve medallas, termina esa olimpiada y pum, ridículo, nada más cuatro medallas de bronce, no lo pude creer.

Cero de oro, cero de plata, tus excusas fueron idénticas a los últimos tres dirigentes de Conade, puro bla, bla, bla., eso sí con la promesa de traernos en París un mínimo de nueve medallas en la chistorra, llega París y otra vez, pum, no califica ningún equipo de conjunto, ni uno, cero fútbol, cero básquet, cero en todo.

Regresas de París con cinco medallas, tres de plata y dos de bronce, cero de oro y obviamente comienzan tus excusas, que si esto, que si lo otro, que si mi prima tenía calentura, que los franceses nos odiaban porque no hablábamos francés, etcétera, etcétera, etcétera.

Ana, todavía me acuerdo la última entrevista que te hice en TV Azteca, cuando eras la guerrillera del deporte, con Paola Espinosa, en ese programa me acuerdo que criticabas a las autoridades por las mismas razones que terminaste haciendo tú, en tu mandato.

Terminaste muy mal, nos demostraste que además de hablar, se tenía que cambiar las estructuras deportivas desde abajo, que se tenía que trabajar con niños y con jóvenes, traer más instructores capacitados del resto del mundo, en fin, que había que cambiar todo

Ana, tuviste 6 años para cambiarlo, 6 años para dejar sembrado el nuevo deporte mexicano y 6 años para romper el récord histórico de medallas ganadas en una olimpiada.

No lo lograste, ni siquiera creo que lo hayas intentado, es una campeona, perdón, es una pena que una campeona mundial como tú, la haya ca… tan duro, verdad Andrés.

Misión fundamental Lic. Alberto Woolrich Ortíz

La Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, con la asistencia de la pluralidad política de sus académicos no adopta una ideología político-social determinada, porque significaría imposición de una manera de pensar a los que no opinan como la extensa mayoría de académicos, pero expone que es deber imperativo del letrado en lo particular tomar una actitud congruente y definida ante situaciones que de hecho y de derecho afecten a México, declarando que el sistema de gobierno imperante ha fracasado rotundamente y que es misión fundamental de la abogacía contribuir para que sea respetada cabalmente la Constitución, propugnando por un sistema jurídico de respeto a nuestras instituciones y al propio Pacto Federal.

Es vital hacer saber a nuestra nación que reprochamos enérgicamente a Andrés Manuel López Obrador, por ser un gobernante cómplice de la narco-política, reprobamos y repudiamos su inanición al no ordenar un combate frontal contra ese despreciable fenómeno; también censuramos al Fiscal General de la República, por su complicidad al no actuar conforme a la ley en contra de ese acontecimiento.

La presente expresión de voluntades, formulada por la abogacía independiente de la República se encuentra avalada y autorizada por letrados pertenecientes a múltiples formas de pensar y, el ateneo de Estudios Jurídico Penales refleja un pluralismo social en lo que se debe de llamar una cofradía conservadora y liberal de abogados pensantes de la Nación.

Hacemos un respetuoso llamado de exhortación a doña Claudia Sheinbaum Pardo, futura presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, para que ella sí respete y haga valer el Pacto Federal, sobre el cual juramentará, para que con ello se recupere el lustre y destino de nuestra patria.

La petición de la abogacía no es ni ofensiva, ni confusa, se dice en ella que no se puede ni debe de brindar impunidad al delincuente narco-político que creo la primera alianza con el narcotráfico.

A la delincuencia no se le combate ni con “abrazos y besos”, ni con discursos cuando ha fenecido el momento de los discursos. La Academia de Derecho Penal ha expresado en todos los tonos que, política o jurídicamente no estamos de acuerdo en que el Poder Ejecutivo Federal adopte la actitud de soslayar tan severo problema. Por lo mismo, hoy eleva la voz para que se actúe.

Es cuánto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C..

Ken Salazar corrige a AMLO, la FGR sí recibió información sobre detenciones de “El Chapito” y “El Mayo” Zambada (Por Andrés Martínez)

El mandatario mexicano acusó que el gobierno norteamericano de no cooperar con información sobre la captura de los líderes del Cártel de Sinaloa. Por Andrés Martínez.

La captura de Ismael “El Mayo” Zambada García y de Joaquín Guzmán López, líderes del Cártel de Sinaloa, sigue generando reacciones por parte de las autoridades mexicanas y estadounidenses a dos semanas del arresto catalogado como histórico.

Durante la conferencia matutina de este viernes 9 de agosto desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al gobierno de Estados Unidos de no cooperar con información sobre la captura de ambos líderes criminales.

“No han entregado información suficiente, entregaron información muy elemental. No ha habido más. Solo un avión clonado, sabemos que no salió de Hermosillo, porque la Fiscalía está haciendo la investigación, pero no hay cooperación de Estados Unidos en este caso”, señaló el mandatario mexicano.

Señaló que se tiene que verificar si fue un acuerdo entre los capos mexicanos con las autoridades norteamericanas o si fue una entrega por su propia voluntad. “O si intervino alguna agencia extranjera. Vamos a esperar, estoy seguro que van a informarnos bien”, señaló López Obrador desde Palacio Nacional.

“Nos importa mucho saber porque necesitamos informarle al pueblo: ¿Qué pasó? ¿Cómo es que se van dos personajes famosos en un avión y llegan a Texas? No sabemos nada los mexicanos, o muy poco”, abundó.

Ante estos señalamientos, la Embajada de Estados Unidos en México citó a conferencia de manera precipitada a medios de comunicación durante la tarde de este viernes.

Una vez ahí, el embajador Ken Salazar apuntó que desde la detención de estos dos narcotraficantes el pasado 25 de julio se informó a las autoridades mexicanas, mismas a las que les agradeció las condiciones para que sus arrestos fueran posibles.

“Lo que pasó con los líderes del Cártel de Sinaloa (sus arrestos), Joaquín Guzmán, y también lo de “El Mayo”, son históricas. Pero no hubiera pasado sin el esfuerzo conjunto que llevamos con México. Y le quiero dar las gracias al Gobierno de México por lo que ha hecho para crear las condiciones que estamos teniendo en estos éxitos”.

“De los hallazgos, los tenemos nosotros en lo que pasó con Ovidio (Joaquín) Guzmán y con “El Mayo”, y estos se los entregamos y esto se le ha presentado también a la Fiscalía General de la República de México. Lo primero es que Joaquín Guzmán voluntariamente se entregó; lo segundo es que la evidencia que vimos nosotros cuando llegó él a Santa Teresa, Nuevo México, al aeropuerto, es que a “El Mayo” lo habían llevado contra su voluntad”, explicó el embajador.

“Quiero que lo entiendan muy claramente, no hubo recursos de los Estados Unidos en esa operación. No fue un avión de los Estados Unidos, no fue un piloto de los Estados Unidos. No fueron nuestros agentes o nuestra gente en México. Esta operación fue entre los cárteles donde uno entregó al otro”, afirmó.

Sobre el avión que llegó a los Estados Unidos, el funcionario estadounidense aseguró que no hubo registros del vuelo que llevó a los narcotraficantes a la Unión Americana.

“No dieron un plan de vuelo. No hubo Flight que se registró con las agencias de los Estados Unidos. No hay. El entendimiento de nosotros es que salió el vuelo de Sinaloa y va llegando así a Santa Teresa, Nuevo México. Nosotros sorprendidos cuando eso pasó. ¿Y eso? El momento que lo supimos. Estuvimos en contacto inmediatamente con nuestros amigos y colegas en el gobierno mexicano. En ese mismo día, en esa misma tarde, en esas mismas horas”, explicó Salazar.

¡De la merde! Lic. Alberto Woolrich Ortíz

A mediados de los años sesenta y dentro de las aulas de la Facultad de Derecho, nuestro recordado Guillermo Floris Margadant, nos ilustraba en el sentido de que el axioma conocido como “iura novit curia”, no era solamente una regla del Derecho Procesal, significaba, que el impartidor de justicia debía de hallar de oficio la norma correspondiente al hecho, sin esperar a que los justipreciables se lo indicaran, resaltaba que ello era también una regla de corrección forense, lo cual indicaba y ordenaba a la autoridad poner interés jurídico por la causa que analizaba.

Me viene a la memoria aquél ilustre catedrático, porque también decía que el derecho de petición contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, derivaba del latín y que etimológicamente significaba la “acción de pedir” (petitio-onis); y quienes se acogían como gobernados al contenido del artículo 8º del Pacto Federal ejercían precisamente una acción de pedir.

Don Ignacio Burgoa, otro egregio catedrático de aquellos recordados recintos de instrucción, en relación a lo antepuesto dijo: “el derecho de petición se traduce en la facultad de los gobernados para solicitar a cualquier autoridad, por escrito, de manera pacífica y respetuosa, que realice un acto propio de su esfera de atribuciones y que supone la obligación de la autoridad de acatar lo pedido”.

Si nos remontamos a un pasado reciente, se tendrá que precisar que quien esto escribe y por escrito, acogiéndose a ese derecho de petición, le solicitó a la Procuraduría General de la República en funciones, que no se uniera a la “merde” y, que por derecho propio investigara el fenómeno de la narco-política en razón a que en anteriores administraciones habían sido omisos de ello.

Vaya resumida historia:

Por escrito se dijo, al ocuparnos del término de la merde: “Con él se debe y tiene que calificar la actuación de aquellos que se decían ser abogados de la nación, se tiene que decir que dicho calificativo ha de servir de soporte a las valoraciones de ilegalidad, dada la voluntaria omisión al cumplimiento del deber de aquellos ministriles de justicia que con su no hacer le brindaban impunidad al narco-político acusado en ciertas actas”.

“Merde” la palabra quizá más sublime expresada por un centurión de guerra, que fue la respuesta que dio cuando sus enemigos le pidieron se rindiera.

“Merde” la palabra utilizada por quien esto relata para calificar el desorden que propiciaron esos pseudo procuradores, al no combatir con tamaños de varón el cáncer de la naco-política que sigue denigrando a nuestro México. Ello lo expresó por escrito y dando cabal cumplimiento a lo ordenado por nuestro Pacto Federal, fue asentado con el objeto de destruir la actuación de esos pseudo procuradores que tanto mal acarrearon a nuestra justicia.

¿Hasta cuándo la actual Fiscalía General de la República se limpiará de aquella palabra pronunciada por Cambronne cuando sus enemigos pidieron que se rindiera?.

Es cuánto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C..

Tiemblan en Palacio: Loret filtra "Deuda” del Peje con "El Mayo" (Brozo y Loret)

Dice el presidente, no tengo nada, nunca he tenido una tarjeta de crédito, ese ha sido justo el cuestionamiento, de qué ha vivido tantos años López Obrador, sin trabajar, si dice no tener ingresos, si no declara impuestos y asegura que nunca ha tenido tarjetas de crédito, la sospecha es que ha vivido del cash, del dinero en efectivo, ilegal, irregular, de origen no explicado, estamos hablando del cuestionamiento sobre de qué vivió López Obrador 13 años, entre que dejó de ser jefe de gobierno, en 2005, y no tuvo empleo hasta ser presidente de México en 2018, 13 años sin tener un rastro de uso de un crédito, de una cuenta bancaria, la compra de una casa, rentas, vehículos, registros bancarios, estados de cuenta, nada, justo durante esos 13 años se supone que llegaron a su campaña estos 2 millones de dólares del narco, justo en esos 13 años son también los 6 millones de dólares que el hermano de “El Mayo” Zambada deslizó en su declaración en Nueva York.

López Obrador a la defensiva por el reportaje que cita a dos testigos protegidos de la DEA que aseguran que ellos se encargaron de que el Cártel de Sinaloa le diera 2 millones de dólares para su campaña presidencial, la primera en 2006.

El primer día fue de un presidente descalificado, el segundo día fue un presidente ya muy enojado, tercer día fue de insultos, dijo que no quiere ni mencionar el nombre del autor del reportaje, el periodista Tim Golden, dos veces ganador del premio Pulitzer, a quien llamó “mercenario”.

Reconoció que sí conoce a Mauricio Soto, uno de los operadores que según la investigación confesó a la DEA que sirvió de vínculo entre el narco y la campaña de López Obrador para el intercambio de dinero por futura protección.

López Obrador admitió que vio Mauricio Soto como cinco veces, pero aseguró que no tenía una relación con él, insiste que él jamás recibiría dinero del narco, que él no es de esos que tiene en la mente hacerse millonario y que su vida pública lo demuestra.

Registros muestran que los investigadores recibieron el testimonio de un informante en el sentido de que uno de los más cercanos colaboradores y confidentes del presidente López Obrador, se reunió con Ismael Zambada García, “El Mayo” Zambada, uno de los máximos líderes del Cártel de Sinaloa, antes de la Victoria electoral de López Obrador en la elección presidencial del 2018.

Una fuente diferente les dijo a los investigadores, estamos hablando de los investigadores de Estados Unidos, que después de que el presidente resultó electo, un fundador del notoriamente violento Cártel de Los Zetas le pagó 4 millones de dólares a dos aliados de López Obrador con la esperanza de que fuera liberado de prisión.

Investigadores obtuvieron información de una tercera fuente, sugiriendo que los cárteles de la droga tenían en su poder videos de los hijos del presidente, recibiendo dinero del narco, de acuerdo con lo que muestran los récords de la investigación.

Los oficiales del Gobierno de los Estados Unidos, también traquearon de manera independiente, dieron seguimiento de manera independiente, a pagos de personas que ellos creían eran intermediarios de los cárteles de la droga y que eran intermediarios de López Obrador con los cárteles, según dos personas que están familiarizadas con esta investigación, al menos uno de esos dos pagos, dijeron, se hizo más o menos al mismo tiempo que López Obrador viajó al estado de Sinaloa en 2020 y se reunió con la mamá de Joaquín “El Chapo” Guzmán, el líder del Cártel de Sinaloa quien está sirviendo una sentencia de muerte en los Estados Unidos.

Estoy leyendo textual el reportaje, dice: para los Estados Unidos procesar cargos criminales en contra de altos oficiales de gobiernos extranjeros es raro y complicado, construir un caso legal contra López Obrador sería particularmente desafiante, la última vez que Estados Unidos puso cargos criminales contra un alto oficial estadounidense, los terminó desechando después de que el arresto de este alto oficial causó un problema diplomático con México, se refieren al caso del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, el General del Ejército.

La administración Biden, se está jugando muchísimo, al administrar su relación con López Obrador, quien es visto como indispensable para contener el aumento en la migración que se ha vuelto uno de los temas más polarizante en la política estadounidense, es un tema de la mayor preocupación para los votantes de cara a la elección presidencial de este año.

Decía antes el reportaje, mientras los recientes esfuerzos de oficiales de los Estados Unidos para identificar posibles lazos, vínculos, entre los cárteles y los cercanos a López Obrador, no encontraron ninguna conexión directa entre el presidente, directamente, y las organizaciones criminales, estos son los que me parece son los párrafos claves de esta indagatoria, es brutal para López Obrador.

Y, y, si como dicen hay videos de los hijos de López Obrador recibiendo lana de los cárteles de la droga, que vayan tocando las golondrinas y que le vayan poniendo calefacción a las cárceles, porque tampoco…, ya ve que luego es medio friolento, no.

Y ahora, fíjate cómo Estados Unidos le ha ido subiendo el calor a López Obrador, desde que mencionan los 7 millones de dólares que le dieron a su subsecretario, no, los narcos le dieron al subsecretario de López Obrador 7 millones de dólares a la campaña.

Luego la DEA dice, el gobierno López Obrador está cruzado de brazos, luego sale el exprocurador Bar a decir, López Obrador es un facilitador de los narcos, salen legisladores con una iniciativa de ley para que Estados Unidos pueda mandar a sus tropas a México, no va a pasar, pero, te van subiendo el calor.

Él qué está viendo, tienes a García Luna, sí, que se metió a la cama con la CIA y el FBI, de Estados Unidos, y así le fue.

¿Qué me conviene a mí? dice López Obrador, pues yo mejor me confronto con Estados Unidos, por si algún día el rey Zambada se acuerda que me dio algo, por si algún día “El Chapo” se acuerda que me dio algo, por si algún día Oziel se acuerda que me dio algo, u Ovidio se acuerda que me dio algo, yo juego la carta del perseguido político, es decir, no, esto me lo está haciendo Estados Unidos porque yo exhibí que ellos no perseguían a los narcos. Yo dije lo que se viene diciendo hace 30 años.

--------------------

López Obrador es el “Rey de los montajes” (Brozo y Loret)

El gobierno del presidente López Obrador no da resultados y para que no se note se ha vuelto especialista en distraer, mentir, inventar, los montajes que tanto critica el presidente son política central de su gobierno para ocultar la realidad y sobre todo para ocultar la pasmosa ineficacia con la que actúa frente a los problemas que surgen o los problemas que la propia administración provoca con decisiones nacidas del capricho.

Y ante esa incapacidad para resolver prefiere evadir los problemas con propaganda, cómo arrancó, se acuerda de la lucha contra el huachicol al inicio del sexenio, el circo de cerrar los ductos de Pemex, mandar a comprar pipas al extranjero, dejar a los mexicanos sin gasolina dizque porque los criminales se quedaban con todo.

Con ese Montaje se estrenó porque a los pocos días el Wall Street Journal descubrió que el gobierno entrante había olvidado comprar gasolina al extranjero, no es que cerraran los ductos, es que no había combustible que pasara por esos ductos: “El robo de combustibles se ha reducido en un 94 por ciento”.

Y luego dijo que abatió el huachicol, otro montaje, las ventas de Pemex no subieron y ahora se sabe que hay contrabando de gasolina, el huachicol como si nada, hablando de gasolina.

Recuerda cuando por la pandemia los precios bajaron muchísimo y el presidente lo presumió como un logro suyo, otro montaje, la gasolina en realidad había bajado porque habían bajado los precios internacionales del petróleo por la crisis de la pandemia: “Decidí que bajara el precio, para que nos ayude a temperar, a que no se sienta tanto la crisis económica”.

Pero ahora que la gasolina subió se enojó: “Yo hice el compromiso de que no iba a aumentar la gasolina en términos reales y estoy cumpliendo, no hice el compromiso de bajarla”.

Otro montaje del presidente del BOA, se acuerdan, en junio del año pasado cuando hubo 117 asesinatos en un solo día, el presidente no habló de eso en la mañanera y se sacó de la manga el BOA, un documento, supuesto documento, sin membrete, sin firma, sin remitente, en el que supuestamente había un bloque conspirador, un bloque amplio opositor, tan falso que el documento opositor empezaba elogiando al presidente, el propio presidente dijo que no conocía la autenticidad del documento, pero pidió que lo leyeran completito en la mañanera, un montaje: “No sé sobre su validez pero no está de más, este, darlos a conocer”: AMLO.

Se acuerda cuando en medio de la pandemia el presidente apareció en una fotografía dizque visitando a enfermos con Covid, así lo difundió oficialmente el gobierno, y al poco rato se descubrió que no eran enfermos de Covid, eran soldados, soldados disfrazados de enfermos, un montaje, un montaje que terminó aceptando oficialmente el gobierno.

Bueno y para montajes de la pandemia, la cifra de muertes, todo el mundo sabe que es falsa, el propio gobierno ya aceptó que es falsa, pero se sigue mintiendo, no se actualiza la cifra, no se dice la verdad, y por qué, porque en los comparativos internacionales así México no sale peor.

Qué me dice de las vacunas, somos el único país que hizo un simulacro de llegada de vacunas, vacunas, la vacuna no aplicada la que desató la ira del presidente, a ver se da a conocer un video en el que se muestra como pinchan a una persona y no le inyectan la sustancia, tres instancias del gobierno aceptaron que el video era real y ofrecieron disculpas, pero el presidente, el presidente no, ya ve que presidente no se equivoca, él es incapaz de aceptar un error.

Qué hizo el presidente decir que el video era un montaje, o sea tres dependencias de su gobierno ya habían aceptado el error y el presidente escoge mentir flagrantemente: “Lo que hay que ver es, si no fue montado, porque son capaces de todo”: AMLO.

La vacuna Patria cien por ciento mexicana, así la bautizó el presidente López Obrador, para vender la idea de que se trata de una de su gobierno, cien por ciento mexicana, que surgió por encargo, por el apoyo a la ciencia.

En realidad, en realidad esta vacuna, se supo después por una nota del New York Times, la desarrollaron investigadores de la escuela de Medicina de Mount “Sinaí” en Nueva York, que otorgaron la licencia a varios países y laboratorios privados, para producir esta vacuna a bajo costo y hacer los ensayos clínicos que confirmen su eficacia, o sea, México consiguió la receta pero se apropió del mérito para nutrir el discurso nacionalista del presidente.

Y entonces la vacuna es cien por ciento mexicana, pues no, no es cien por ciento mexicana: “Una vacuna con ese nombre significa que debemos siempre de pensar en ser independientes, no depender tanto del extranjero”.

¿Montaje?, montaje lo del avión presidencial, la rifa del avión, no incluía avión, un avión que se vende, pero no se vende, y se rifa, pero no se rifa: “Había un avión presidencial, existe todavía, pero está en venta, ya lo rifamos y todavía vamos a venderlo”.

Sabe qué es lo peor, hasta hace dos semanas, el hospital del Issste de Tampico, uno de los ganadores de la rifa, no había recibido los 20 millones de pesos de su premio, en este gobierno, la verdad es que hay un montaje todos los días, ese montaje se llama conferencia mañanera, porque no es conferencia de prensa, no es este gran ejercicio de libertad de expresión que presume el gobierno, no, pocas veces les dan la palabra a periodistas de verdad que lo cuestionan, no, lo de la mañanera es sobre todo un show, es un montaje, inventaron, si, inventaron unos periodistas que en realidad se dedican a surtirle al presidente halagos, preguntas cómodas, hacen comentarios, golpean de acuerdo a los intereses del gobierno, el presidente se explaya, y así, no tiene que responder ante la realidad, ante la crisis de inseguridad, de economía, de pandemia, hasta la crisis de corrupción que llega a su propia familia.

Su hermano Pío, recibiendo dinero en bolsas, su prima Felipa, firmando contratos millonarios con Pemex, las casas de Bartlett, las de Irma Eréndira, los 150 millones a su propagandista Epigmenio Ibarra, mientras la mayoría de las empresas se iban a la quiebra, el presidente no ha podido desmentir ni una sola de estas investigaciones documentadas que le hemos presentado: “Son de estos reportajes que se hacen este con propósito de afectar políticamente”, “De querer debilitar a nuestro gobierno”, “El propósito es ese, dañar la imagen”: AMLO.

Otro gran montaje es el de la austeridad, una de sus estrategias electorales más efectivas para desviar la atención, ha sido la de construir una imagen de que él es un hombre cercano al pueblo, sin lujos, sin excesos: “Ya tenemos zapatos, pues para qué más, por qué el lujo, por qué la ostentación, por qué el derroche, por qué no adoptamos la austeridad, no solo como forma de gobierno, sino como forma de vida”: AMLO.

Pero la austeridad es otro montaje del presidente y los suyos, a ver, rechazó vivir en Los Pinos por el lujo, pero se mudó a Palacio Nacional, ahí están las imágenes donde vive el presidente, es más lujoso que Los Pinos, hace notar que su vehículo es un modesto Jeta, pero en sus giras se mueve en camionetas, como dice él, de las machuchonas, repite que no tiene tarjetas de crédito, que su familia es humilde, pero a su hijo mayor lo vemos esquiando en Aspen, Colorado, uno de los complejos más exclusivos del mundo, sabe dónde se hospedó José Ramón López Beltrán en Semana Santa, en el Hotel San Richest, costo promedio por habitación, 40,000 pesos la noche.

Los montajes, se acuerda del montaje de los damnificados de Tabasco, se promocionaba oficialmente como un diálogo del presidente con los afectados, y el presidente, el presidente hablaba como si estuviera dialogando con los afectados, y no había damnificados, solo había reporteros y soldados, se descubrieron las imágenes no oficiales.

Montaje, montaje lo del aeropuerto y no me refiero a la consulta para cancelar el aeropuerto de Texcoco, que fue un montaje, no, no, la inauguración de la pista de Santa Lucía, un vuelo de 10 minutos de duración, con su gabinete periodistas, llegaron y luego aterrizaron tres aviones vacíos, sin pasajeros, nomás para el show.

Son muchos los ejemplos de un presidente que se la pasa haciendo montajes, y preocupa que en la mayoría de estos casos, el gobierno sostiene su versión, es decir, no acepta que mintió, no acepta que hubo fallas, no acepta que hubo errores o conductas inadecuadas, mucho menos ofrece una disculpa, la prioridad del presidente no es el país, la prioridad del presidente es él, mantener su popularidad y para eso le sirven muy bien los montajes, por ello cuando hay equivocaciones, no piensa en dar la cara, no piensa en asumir su responsabilidad, piensa en limpiar su imagen y culpar al que se pueda, los montajes sobran ¡pero el teatro ya se le está cayendo!

--------------------------

Reconocimiento a los grandes campeones

Recientemente el Capitán Juan Moro Ávila recibió un reconocimiento de manos del ingeniero Raúl García, Secretario General del Club de Motos Antiguas, el cual lo acredita como Sub-Campeón de la categoría 400 c.c., donde compitió con una Kawasaki Ninja, en el Campeonato Escobedo Bros.

El capitán Moro hace patente y extensivo su agradecimiento a quienes siempre lo han apoyado, depositando su confianza en él, señor José Antonio O’Farrill, Francesca O’Farrill, licenciado Christian O’Farrill, con el respaldo de los hoteles NAAY de Tulum y Holbox y Soul Spring Cuernavaca, quienes siguen apoyando al deporte motor, es importante mencionar que los señores O’Farrill, son los hijos y nietos de Don Rómulo O’Farrill Jr., quien trajo por primera vez La Fórmula I, a México.

