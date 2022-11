La lectura tiene muchos beneficios y dentro de los más importantes podemos decir que mejora el lenguaje, fortalece la concentración, alimenta la imaginación. Y leer literatura, una actividad que muchos consideran ociosa o inútil, posee un valor social invaluable: nos hace más empáticos, más dispuestos a escuchar y entender a los otros.

Las ficciones nos enseñan a nombrar nuestras angustias y también cómo enfrentar y compartir nuestros problemas cotidianos. Ya va a iniciar el 2023 y es época de hacer metas nuevas y de lograr horizontes desconocidos, y sugiero leer un libro al mes como mínimo.

El índice de lectura en nuestro país es de 2.9 libros por año, España sigue estando a la cabeza en los países de habla hispana con 10.3 libros leídos por año, Argentina y Chile son los más avanzados en lectura en Sudamérica con 5.4 y 4.5 libros por año, respectivamente.

Lo que sí puede ser un indicio en índices tan distintos entre un país y otro, es el motivo por el que la gente lee. En México las personas leen para obtener conocimientos generales.

En cambio, en España y Argentina, por su parte, leen principalmente por placer, o el caso de Brasil y Chile, leen por exigencia académica y para obtener conocimientos generales.

Y la pregunta sigue siendo ¿por qué la gente no lee? Se dice que por falta de tiempo y por desinterés, la gente no lee porque no le gusta. En el caso de México, programas de lectura no faltan y el índice sigue sin superar los tres libros; algo no estamos haciendo bien que seguimos sin contagiar a la población de este hábito.

Ya es tiempo de que los responsables de elaborar tanto estudios, como políticas de pro[1]moción de la lectura, y que nos demos cuenta que hay más opciones que el libro impreso.

¿Qué pasa con los libros electrónicos? ¿Leemos diarios y revistas?, y los que los leemos, ¿lo hacemos en formato impreso o electrónico? ¿Leemos cómics? ¿Leemos blogs? ¿Escuchamos audiolibros? ¿Qué leemos y en qué formatos leemos?

Todos tenemos que trabajar por tener un México lector y todo inicia en la casa. Papás lectores dan como resultado en la mayoría de los casos, hijos lectores. Yo les sugiero que se pongan metas de lectura, por el simple hecho de descubrir que se siente ¿ustedes que opinan? Hasta la próxima semana.