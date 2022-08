La ley de migración en el aeropuerto de Cancún

En tierra de nadie, en un espacio donde se pueden cometer todo tipo de vejaciones, de maltratos, de ultrajes a la dignidad, a los derechos humanos, especialmente en contra de extranjeros, se ha convertido un lugar apartado, propio del Instituto Nacional de Migración en el Aeropuerto Internacional de Cancún. Y nadie dice ni hace nada.

Infinidad de casos han sido denunciados por gente que viene a Cancún. Venezolanos, colombianos y el más reciente, un caso de un hombre llamado Filip Roger Zalewski, un polaco que supuestamente tiene una alerta roja emitida por su país, de donde aseguran que se trata de un delincuente.

Y es por eso que las autoridades migratorias toman la ley en sus manos y lo retienen (al menos hasta la semana pasada) en la terminal aérea desde hace cuatro meses, dejándolo al garete, sin que esta persona pueda saber su situación jurídica, penal, o simplemente conocer su futuro. No, ahí lo mantienen en un tipo de secuestro, sin que pueda entrar al país ni ser extraditado. Nada.

Medios locales digitales informaron que la Comisión Nacional de Derechos Humanos interviene ya en el caso del polaco, luego de que éste asegurara que ha sido tratado “como un animal y bajo tortura constante”.

El hecho es que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdheqroo) informó que a petición de la CNDH visitó al extranjero en el aeropuerto y emitió sus observaciones al mismo organismo nacional, en torno a la situación de salud y alimentación de la persona retenida, sin dar mayores detalles.

“Nosotros no podemos intervenir en cuestiones de índole federal, a menos que sea solicitado por la CNDH, y tampoco en el ámbito jurisdiccional, es decir, sobre los supuestos amparos tramitados por la persona de origen polaca”, aclaró.

Las conclusiones de la Cdheqroo fueron remitidas a las oficinas de la CNDH ubicadas en la ciudad de Mérida, Yucatán, y esta a su vez a la central de la Ciudad de México.

“Atendiendo la solicitud de colaboración de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, persona de la segunda visitaduría general se apersonó al aeropuerto internacional de Cancún con la finalidad de entrevistar a una persona de origen polaco, puesto que en días pasados se dio a conocer a través de la prensa su situación migratoria y las denuncia sobre el estado en que se encuentra.

En este sentido se levantó una queja circunstanciada de fecha 9 de agosto del presente año informando de las diligencias realizadas, así como los dichos de la persona para que en su caso la CNDH determine o dé seguimiento al curso de la investigación”, informó la Cdheqroo.

Zalewski asegura que es tratado como un animal, sufre una tortura constante y que su retención es ilegal, pues según explica, Polonia, su país de origen, no ha solicitado formalmente su extradición.

“Me mantienen como un animal en una bodega del aeropuerto y me torturan sin poder dormir desde hace casi 4 meses. Estoy siendo penalizado con una tortura sin ser condenado por ningún tribunal”, escribió una carta fechada el 8 de agosto.

Explicó que su caso no es una novedad en su país de origen, pero que espera su liberación pronto, pues no hay evidencia en su contra: “en Polonia es del diario, un problema de varios emprendedores y hombres de negocios pues quizá algunos amigos o familia de gente en el gobierno ven que tienes un buen negocio y te lo quieren quitar.

Y entonces harán todo lo que puedan para llevarte a la quiebra. Esto incluye fabricación de evidencia. No quiero nada más del gobierno mexicano, solo tener mis derechos humanos, mis derechos humanos son mi derecho a la libertad y mi derecho a entrar a México. Así que debería ser liberado y no torturado. Y veremos si Polonia muestra evidencia, porque hasta este momento no hay evidencia”.

El 22 de abril, cuando Zalewski regresaba de Panamá a México se le impidió la internación por una ficha roja emitida por la Interpol a petición de la Policía de Polonia, que lo acusa de lavado de dinero y crimen organizado al haber creado empresas que blanquearan fondos derivados de actividades ilícitas.

Sin embargo, en su carta, Zalewski asegura ser una víctima de una persecución política en su país, derivado de intereses particulares. “En su «investigación» la fiscalía en Polonia violó mis Derechos Humanos múltiples veces. No se me ha dado ninguna posibilidad real de defenderme. El único objetivo de la fiscalía en Polonia es aplicar la prisión provisional para mantenerme en la cárcel durante años sin juicio y obligarme así a admitir delitos que no he cometido”.

Casos como el de Zalewski son continuamente denunciados por extranjeros que pretenden internarse al país por el Aeropuerto de Cancún, pero se les impide y son enviados a instalaciones migratorias en la terminal aérea bajo condiciones inhumanas.

Las autoridades locales se lavan las manos, aclarando que se trata de zonas y casos de índole federal. ¿Acaso Migración es una instancia que se manda sola? ¿En esas zonas del aeropuerto no hay ley, no hay derechos humanos?

El daño a la dignidad humana es intolerable, inadmisible. Ojalá la autoridad local pudiera intervenir, aunque sea bajo el argumento del daño a la imagen de Cancún como destino turístico. ¡Urge hacer algo ya!