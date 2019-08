La loca carrera de los morenos a la gubernatura

En los últimos días los suspirantes de Morena por la candidatura a la gubernatura de Quintana Roo y las presidencias municipales, la mayoría de ellos legisladores federales, comenzaron prácticamente la campaña disfrazada de actividades legislativas y de información a los quintanarroenses que les dieron el voto.

Si bien la senadora Marybel Villegas inició su campaña al momento que ocupó la curul en el Senado y anda más que activa en redes sociales y enfrentándose con los actores políticos locales, ya sean sus compañeros de partido o de oposición, sus compañeros legisladores le han seguido los pasos.

El fin de semana pasado, vimos a los diputados federales Jesús Pool Moo y Mildred Avila Vera, acompañados del senador José Luis Pech, en un evento cien por ciento populista en lo que ellos llamaron “Encuentro Ciudadano Cultural”.

Sin embargo la actividad no fue más que de acercamiento y contacto directo con los ciudadanos de las regiones más alejadas de Cancún, como es la 227 donde se realizó el evento, zonas donde Morena concentra su mayor activo electoral y, dicho sea de paso, arrasó en las elecciones de julio 2018.

Posteriormente, el domingo para ser más específicos, el diputado Jesús Pool Moo, recorrió su distrito y entregó información en una especie de gacetilla a los ciudadanos, publicación en la cual se detallan las acciones realizadas en el Congreso y las iniciativas pendientes por aprobar.

Por el otro lado tenemos al también legislador federal Luis Alegre Salazar, quien recorre el estado con el pretexto de difundir la Constitución de Quintana Roo en lengua maya.

En este caso las acciones no son una mera entrega de la carta magna del estado, si no que acompañado de una especie de brigada de atención ciudadana.

No hay que dejar de lado a la presidente municipal de Benito Juárez, Mara Lezama, quien con una serie de acciones sociales puestas en marcha luego de las elecciones de junio pasado, recorre todo el municipio y mantiene viva su imagen.

En ese contexto tenemos, hasta el momento a Marybel Villegas, Mara Lezama, Luis Alegre, Jesús Pool Moo y José Luis Pech, más lo que se acumule, en una carrera loca por la candidatura a gobernador.

En el caso de Mildred Avila, la diputada quiere la candidatura de Morena a la presidencia municipal de Benito Juárez. Así las cosas en ese organismo político donde todos creen merecer la candidatura a gobernador y no cesarán en su intento. Hasta la próxima.