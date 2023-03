La magia detrás del Cirque du Soleil: un sueño para los artistas.

La magia que surge en el escenario de Cirque du Soleil no es inexplicable, es una sintonía de sueños y pasión que desbordan cada uno de los artistas que forman parte del show.

El éxito que tiene el espectáculo de origen canadiense lo hace parecer inalcanzable para quienes aspiran dedicar su vida al circo. En el caso de Ruth, su sueño se veía lejano, tanto que pensó que su nacionalidad podría ser un obstáculo.

“A veces uno ve las cosas como muy lejos, ves como un objetivo como que está allá y no lo vas a lograr, es algo internacional, no voy a llegar y como mexicana se nos dice que no vamos a llegar muy lejos”, platica.