La más linda del mundo

“El corazón de la madre es el único capital del sentimiento que nunca quiebra, y con el cual se puede contar siempre y en todo tiempo con toda seguridad” Montegazza.

Feliz día de las "madres". Cada 10 de mayo estas palabras florecen en nuestros corazones para darle tributo, para agasajar a nuestra madre. Se le festeja, se le canta, los festivales en las escuelas hacen todo para festejar a las madres; entre desayunos y bailes, misas y flores, todos buscamos darle una muestra de cariño a nuestra madre, ya sea con una flor o con una oración, un suspiro, una sonrisa.

La maternidad es un tema que constantemente lleva a la reflexión, a la literatura, a la poesía, por el gran misterio que encierra; mismo que está unido a la paternidad del hombre, y es aquí donde juntos en forma misteriosa engendran un hijo.

La palabra madre, tiene cinco letras, letras maravillosas, mismas que cubren nuestros cinco sentidos, esta pequeña palabra nos llena y nos hace sentir amados y protegidos. Y es en las faldas de la madre donde se forma lo mejor del mundo: los hijos, allí aprenden a amar, a vivir, a soñar.

Tanto la mujer como el hombre, guiados por el amor mutuo, tienen un hijo. Los dos son padre y madre del hijo, pero la mujer encierra algo muy especial, es en su seno donde se vive el gran misterio de la vida, la mujer admira y entiende lo que lleva dentro de ella misma. Sabe por su propia naturaleza que es la primera educadora, que de ella depende el futuro de su hijo, imprimiéndoles un sello especial en el crecimiento de los hijos.

La madre sabe de las penas y de las alegrías, que conlleva el crecimiento de un hijo, de la educación, de los sufrimientos, del cansancio diario, del ir y venir diario. Y parece mentira, pero todos los desvelos de una madre, todas sus preocupaciones, con un simple "mamá te quiero" todo se olvida.

En su primer festival del Día de las Madres, una amiga me comentaba, lo feliz y emocionada que salió, al ver a su hijo cantarle y decirle con una hermosa sonrisa: "Feliz Día de las Madres", ella lloró y lloró, su hijo no entendía el llanto de su madre. Todos los sinsabores de la vida diaria, de la educación, se olvidaron, su corazón estaba lleno de alegría, es muy difícil para explicar, con palabras, esa gran alegría.

La madre es el ser más tierno, dulce y cariñosa y siempre es lo más importante en la vida de los hijos.

Si le preguntáramos a los niños, ¿Quién es tu mamá?

Podríamos recibir diversas respuestas, como:

-) Mi mamá es la que guarda en su bolsa, un pañuelo con mis mocos, un paquete de toallitas, el chupón de mi hermano y un pañal de emergencia.

-) Mi mamá logra estar en todas partes de la casa, siempre sabe lo que quiero y lo que hago y siempre llega a tiempo para que no me caiga de las escalares.

-) Mi mamá es una gran malabarista, al mismo tiempo que pone la ropa en la lavadora, contesta el teléfono, le abre la puerta al perro, me carga, y sostiene el correo con su barba.

-) Mi mamá es esa maga que puede hacer desaparecer las lágrimas con un beso.

-) Mi mamá me lee cuentos todas las noches e inventa historias divertidísimas, solo para mí.

-) Mi mamá es una gran chef, capaz de hacer la cena más rica, con dos ingredientes que quedaban en el refrigerador.

-) Mi mamá es un gran médico, sabe cuándo tengo fiebre con solo mirarme.

-) Mi mamá es una gran cantante, que todas las noches canta una bella canción, para dormirme.

-) Mi mamá es sonámbula, se puede levantar a las 3 de la mañana, me cambia el pañal, darme el jarabe para la tos, me da un beso, me dice que me quiere y todo a oscuras y sin despertarse.

-) Mi mamá me enseña a rezar a Dios y darle gracias por la vida.

-) Mi mamá es una heroína que, en mis peores pesadillas, llega y con una caricia me tranquiliza.

¿La ves? Es aquella, la más guapa, la que sonríe….

¡Felicidades hoy y siempre!