Una de las grandes promesas de Andrés Manuel López Obrador, era la de terminar con la militarización de México y mandar a las fuerzas armadas a los cuarteles, pero esto ha sido una total farsa y cada día que pasa AMLO en la silla presidencial, otorga más actividades a los militares, como tareas de seguridad, de construcción y hasta de administración.

He aquí la muestra, cuando AMLO tomó la presidencia de México en 2018, en el país había 54 mil 980 militares en las calles; para 2019 la cifra bajó a un total de 52 mil 70 elementos militares; en 2020 el repunte fue de 76 mil 198 elementos del Ejército fuera de los cuarteles; Y en lo que va de este año, ha otorgado tareas de construcción de terminales aeroportuarias, del Tren Maya y la administración de estos, provocando que fuera de los cuarteles haya un total de 80 mil 210 militares.

Cabe destacar que todo lo anterior se sabe gracias a datos oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) obtenidas por Animal Político.

¿En dónde quedó la promesa de mandar a los militares a los cuarteles? Ahora incluso forman parte de la Guardia Nacional, el nuevo cuerpo de seguridad de López.

Así mismo, es importante mencionar que la cifra de militares en tareas de seguridad, con López Obrador, actualmente es mayor que con Felipe Calderón, ex presidente de México y quien inició la “Guerra contra el narcotráfico”.

50 mil Mlls. de dólares la línea de crédito flexible que el FMI aprobó a México

El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó este viernes un nuevo acuerdo de dos años a favor de México en el marco de la Línea de Crédito Flexible (LCF), diseñado para la prevención de crisis, por aproximadamente 50 mil millones de dólares.

El país cuenta con este beneficio desde 2009 y según las autoridades mexicanas, es sólo de carácter precautorio, por lo que el monto va en reducción desde los 61 mil millones de dólares del acuerdo de hace dos años, informó el organismo internacional.

“Como en todos los acuerdos celebrados con México en el marco de la LCF hasta la fecha, las autoridades mexicanas manifestaron su intención de asignarle un carácter precautorio a este nuevo acuerdo”, señala en el comunicado.

En los últimos años, México ha ido reduciendo gradualmente el acceso en el marco de la Línea de Crédito Flexible y el nuevo acuerdo continúa esta trayectoria. Sujeto a la evolución de los riesgos externos, las autoridades mexicanas también han manifestado su intención de solicitar una nueva reducción del acceso en la revisión de mitad de período el próximo año.

“El directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó un nuevo acuerdo de dos años a favor de México en el marco de la Línea de Crédito Flexible (LCF) por un monto equivalente a 35,650.8 millones Derechos Especiales de Giro (DEG), alrededor de 50 mil millones de dólares y tomó nota de la cancelación por parte de México del acuerdo previo”, expuso el FMI.

El acuerdo del 29 de noviembre de 2017 se aprobó por un monto de acceso original equivalente a aproximadamente 86 mil millones de dólares y a solicitud de las autoridades mexicanas, se redujo a 74 mil millones de dólares el 26 de noviembre de 2018. El acuerdo del 22 de noviembre de 2019 fue aprobado por un monto de acceso equivalente aproximadamente 61 mil millones de dólares.

Morena promueve confundir a la sociedad al poner la “ratificación” de AMLO y no la Revocación”

El partido Morena engaña a sus simpatizantes y a la sociedad en general al promover la “ratificación” en vez de la “revocación de mandato” del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO); misma que se pretende realizar el 10 de abril de 2022.

Como da cuenta el periodista Max Kaiser, el partido oficialista “organiza y promueve un ejercicio falso y tramposo de algo que no existe”; pues “en México no existe la ‘ratificación’ de mandato, existe la ‘revocación'”.

Es a través de redes sociales donde circula una fotografía donde se observa uno de los puntos de recolección de firmas para que se lleve a cabo la revocación de mandato; sin embargo, en dicha fotografía aparece la imagen del Ejecutivo federal con la frase: “#QueSigaAMLO Firma aquí para que inicie el proceso de ratificación”.

Cabe recordar que la Ley Federal de Revocación de Mandato está señalada en el artículo 35, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sin embargo, la «ratificación» no lo está.

Se registran más de 4 contagios tras el regreso a clases presenciales

Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México, dio a conocer que tras el regreso a clases presenciales, hasta el momento se han registrado 4 mil 400 contagios por Covid-19.

Detalló que hasta el momento han regresado 3 millones 300 mil alumnos a clases presenciales, lo que representa el 76 por ciento de todos los alumnos, profesores y personal administrativo escolar.

Hasta el momento en el Edomex se han registrado 377 mil casos confirmados de Covid-19 y más de 44 mil lamentables defunciones.

“Gobierno chiquito” de AMLO impide bienestar de México: Ángel Gurría

México tiene un “Gobierno chiquito” que le impide dar mejores servicios y bienestar a la población ya que sus ingresos son apenas del 17% del PIB, dijo Ángel Gurría, exsecretario de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).

Ante la dificultad para generar mayores ingresos, la estrategia de países desarrollados ha sido recurrir a deuda para enfrentar sus necesidades. Sin embargo, en México se ha priorizado mantener la responsabilidad por parte del presidente y de los secretarios de Hacienda, criticó.

“Quitaron 45 por ciento a la Secretaría de Economía, incluyendo programas de apoyo a las Pymes, porque no hay de dónde. La cobija no alcanza por que el gobierno es chiquito, porque el presupuesto es chiquito y porque los ingresos son chiquitos”, expuso.

México tiene un gobierno chiquito, porque la fuente de ingresos del gobierno es sólo 13% del PIB y si se suma el ingreso del petróleo suma 17% del PIB, contra el 34% de la OCDE, en Francia o Dinamarca en 50%, explicó

Explicó que la fuente de ingresos del gobierno es solo de 13% del PIB, y si se suma el ingreso del petróleo suma 17% del PIB, contra el 34% de la OCDE.

“Se trata de generar mayor nivel de bienestar y cuando las reglas, las regulaciones, los impuestos, etcétera no producen mayor nivel de bienestar, no valen gran cosa; no valen mucho más que el papel en el que están escritos y el nivel de bienestar se puede medir y en México lo medimos todos los días”, alertó en el foro Encuentro por México, organizado por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

La única forma en la que el gobierno puede dar más servicios, de mayor calidad y más acceso, es teniendo más ingresos y los factores que toman en cuenta los inversionistas y las agencias calificadoras son la estabilidad política y social, el Estado de Derecho; el imperio de la ley, estabilidad y predictibilidad de las regulaciones.

“Que una vez que se pongan las regulaciones, se mantengan, se respeten; que uno pueda hacer decisiones de inversión con base en lo que se pueda planear”, apuntó.

Si bien México tendrá un rebote este año, no será suficiente para compensar la caída de 2020 y hacia los próximos años el crecimiento disminuye, según proyecciones de diversos economistas del sector privado.

El impacto de un aumento de precios de materias primas y en general de la inflación no se disipará al menos hasta el tercer trimestre del 2022, anticipó. Sin embargo, confió en que los principales bancos centrales seguirán apoyando a las economías aunque con mayor cautela.

Los bancos centrales van a seguir apoyando a las economías, tanto la Reserva Federal de Estados Unidos como el Banco Central Europeo, han advertido que tomarán más cautela, pero “van a seguir apoyando a las economías”, aunque reconoció una falta de acuerdo incluso dentro de los mismos consejos de administración de los bancos para tomar decisiones de aumento de tasas de interés.

Consideró que el ambiente financiero sigue en posición atractiva con tasas bajas y poca diferencia de riesgo ya que los bancos centrales compraron toda la deuda de los países tanto en Europa como en América. “Los bancos centrales son héroes anónimos, han sido los grandes héroes en todo este tiempo, han trabajado muy fuerte desde la crisis de 2008 y aceleraron con el tema de la pandemia y pusieron el ejemplo a los gobiernos”, apuntó.

¿México se ‘puede ir olvidando’ de inversiones? GM advierte que pueden dejar de llegar

México dejará de ser un destino atractivo en inversión si no existe un marco jurídico o marco estructural enfocado a la producción de energía renovable, aseguró Francisco Garza, presidente y director General de General Motors (GM) en México.

Comentó que “si no existe un marco jurídico o marco estructural enfocado a la producción de energía renovable y si no existen las condiciones, México ya no será un destino para la inversión”. “Hoy en día, en nuestras plantas el 27% del consumo eléctrico proviene de energía renovable. Nuestro objetivo es que el 100% de la energía que se consume en nuestro sitio a nivel global para el año 2040 sea energía renovable”, explicó en la Convención Nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) 2021.

Por otra parte, Claudia Jañez, consejera independiente de HSBC México, consideró que los empresarios no pueden volver a hacer negocios como de la misma forma que antes.

“Estamos en un país con certidumbre jurídica pero con más de 50 millones de pobres no puede crecer. Hoy la rentabilidad y el crecimiento económico tiene que ir aparejado del desarrollo social”, declaró.

Destacó que los empresarios ya no deben preocuparse por la rentabilidad o por los dividendos, si no “por acortar la brecha social, la sustentabilidad del medio ambiente y esto debe ir de la mano con el sector público, la sociedad civil y la academia”.

Carta dirigida al presidente Biden y al primer ministro Trudeau. (No le crean) Carlos Alazraki

Ya les advertí con quién van hablar. Ojalá y lo saquen del Túnel del Tiempo

Prólogo: ¡Qué asco de Selección!

Estimados Presidentes: Al momento que lean esta Carta Semanal, probablemente, ustedes 3 ya habrán terminado su reunión.

El motivo de mi Carta Semanal es para prevenirles con quién se van a topar.

En primer lugar, se van a topar con un presidente.

No con un ESTADISTA como ustedes.

Se van a encontrar con un presidente de México que se quedó en el Túnel del Tiempo.

Un presidente que cree que la exitosa telenovela Simplemente María está en primer lugar del rating en las telenovelas.

Un presidente que cree que la violencia se resuelve con abrazos, igual que la famosa película de Charlton Heston los 10 Mandamientos.

De hecho, le está preguntando a los exhibidores de cines porqué ya la quitaron de las carteleras si la película ha tenido tanto éxito.

Van a platicar con un presidente que no habla ningún idioma.

Un presidente POPULISTA.

Un presidente que se tardó 14 años en terminar la carrera en la universidad.

Un ser humano que AMA MENTIR.

Un presidente que sigue viviendo en el pasado.

Este mandatario, jura y perjura que la atmósfera sucia es mejor que la limpia.

Un ser humano que no sabe que la gasolina será irrelevante en 20 años y se gasta millones de dólares en construir una basura de refinería en lugar de medicinas para los niños con cáncer o apoyo a las ciencias.

Un presidente que no tuvo muchos juguetes de niño y por eso mandó construir su trenecito Maya destruyendo el ecosistema.

Un presidente que destruyó una obra magnífica del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, que iba a tener 146 puertas cambiándolo por una basura de estación de camiones con 14 puertas.

Un presidente engañabobos.

Un presidente cuyo odio al pasado quitó los mejores servicios médicos con una estupidez de programas que tiene a nuestro país en el Segundo Lugar mundial de muertes por el Covid 19 y Primer Lugar en todo el mundo de muertes de doctores por culpa del maldito Covid.

Un presidente que escogió a una verdadera bestia para el manejo del Covid.

Un presidente que dejó sin medicinas a los niños con cáncer, matando ya a 1,602 pobres niños y niñas.

Un presidente cuya corrupción de gobierno ya superó a la de Peña Nieto.

Así es, mis queridos amigos, Peña Nieto dejó a México en el lugar 105 del mundo en el tema de la corrupción.

Su socio, don Andrés, en solamente 3 años ya lo bajó al lugar 141 de 145.

Así es, mis queridos socios.

Su socio Andrés, tampoco ha respetado los Derechos Humanos.

Puso a una INEPTA como directora de la CNDH.

Y hablando de ineptos, les puedo decir que 90% de su gabinete, son unas bestias de 4 patas.

No tienen idea de la ineptitud de estos señores que lo único que hacen es hacerle reverencias a su jefe.

O como su Secretaria de Educación que está segura que Hermosillo y Cananea están en el estado de Jalisco.

Son una bola de resentidos como no tienen idea.

Otra: les informo que nuestro presidente ya compró la lealtad del ejército hacia él, en lugar de la lealtad al pueblo.

Este ejército ha recibido más lana que los soldados en Venezuela.

También les chismeo: Quiere acabar con la democracia. No tienen idea del esfuerzo que está haciendo para suprimir al INE.

También tiene una regente en lugar de jefa de gobierno. Esta señora resentida e inútil, lo único que hace es repetir lo que dice su padre putativo, igualito como lo hacía el muñeco Titino del inolvidable ventrílocuo Don Carlos.

Una señora que le encanta hablar de honestidad cuando ella tuvo un pasado muy obscuro de corrupción. ¡MUY!

En fin, mis queridos amigos. Ya les advertí con quién van hablar.

Ojalá y lo saquen del Túnel del Tiempo y que se entere de que en este siglo el mundo ya está globalizado

Good Luck My Friends!

[email protected]

La energía que produce la CFE es 3.5 más cara que la alternativa

De acuerdo con un estudio elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), la energía que produce la Comisión Federal de Electricidad es 3.5 veces más cara que la alternativa, que produce la iniciativa privada.

La CFE vende cada MegaWatt/hora (MWh) en mil 403 pesos, mientras que el MWh producido mediante energía eólica y solar por la iniciativa privada, se vende en 401 pesos.

En cuanto a la producción mediante ciclos combinados, la iniciativa privada también vende más barata la electricidad, pues la ofrece a un precio de mil 112 pesos por MWh, contra los mil 380 pesos que cobra la CFE.

El IMCO realizó su estudio con base en información técnica proporcionada por la Comisión Reguladora de Energía, el órgano regulador quien recientemente fue víctima de ataques de parte del titular de la CFE, Manuel Bartlett.

A pesar de que está plenamente documentado que la electricidad producida por la iniciativa privada es más barata y no contamina, el presidente Andrés Manuel López Obrador insiste en impulsar su reforma regresiva que le daría a la CFE el monopolio del mercado.

La reforma eléctrica de López Obrador también implica la desaparición de los órganos reguladores, entre ellos la CRE, de donde salen los datos técnicos que permiten descubrir las mentiras de la “4-T” sobre el sector energético.

AMLO y Trump actúan igual en cuanto a migración: HRW

Human Rights Watch (HRW) acusa al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), de seguir los pasos del ex mandatario estadounidense, Donald Trump, en materia de migración y la pandemia por Covid-19.

“Al igual que el ex presidente estadounidense Donald Trump, el presidente López Obrador ha sido una fuente de desinformación sobre el virus, minimizando sus riesgos, negándose a usar una máscara y realizando eventos públicos en el punto álgido de la pandemia”.

A través de una carta firmada por su director, Kenneth Roth, HRW se dirigió a los presidentes Joe Biden, López Obrador y Justin Trudeau, asegurando que el presidente de Estados Unidos se ha apoyado de México para bloquear a migrantes y solicitantes de asilo.

“Han pateado y golpeado a migrantes, han separado familias, han irrumpido en hogares privados en busca de migrantes y han agredido a periodistas y activistas que intentaban documentar abusos”.

Roberto Palazuelos se reúne con dirigentes del PRD

En un restaurante de la CDMX, Roberto Palazuelos se reunió con Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD, así como también con Luis Espinosa Cházaro, coordinador de la bancada perredista en la Cámara de Diputados, todo indica que además de ser uno de los actores y empresarios más polémicos de México, el acapulqueño podría incursionar en la política.

Esta plática se da previo a la renovación de la gubernatura del estado de Quintana Roo, además de varios asuntos relacionados con la continuidad del partido.

Con esta primicia y una fotografía del periodista Salvador García Soto donde se ve una intensa plática se puede visualizar una posible candidatura del Diamante Negro.

Incluso, se dice que podría estar respaldado por el sol naciente, por el PAN y el PRI. Puesto que Palazuelos ya había comentado su interés en la política además de tener varios negocios en Quintana Roo.

Está fue la partida secreta de AMLO para el 2021

El presidente Andrés Manuel López Obrador ejercería de manera discrecional el 2021, una bolsa de por lo menos 101 mil 400 millones de pesos, provenientes de la eliminación de 109 fideicomisos y del Fondo de Salud.

Esa enorme cantidad de dinero a disposición del jefe del Ejecutivo Federal en año electoral llevó a pensar que cuando López Obrador propuso al Congreso eliminar los fideicomisos, lo que en realidad tenía en mente era engordar su cochinito para romperlo durante las campañas electorales del 2021.

Las reformas legales aprobadas por Morena y sus rémoras del Congreso para desaparecer los fideicomisos y el Fondo de Salud no incluyeron la reetiquetación de los recursos que supuestamente se ahorrarían, los cuales suman 101 mil 400 millones de pesos.

Y al no estar reetiquetados, los recursos irían a parar a la Tesorería de la Federación, a disposición del Ejecutivo, con lo que se convierten en una gran partida secreta que el presidente podría utilizar de manera discrecional y sin rendir cuentas a nadie.

El presidente López Obrador está facultado por la ‘Ley de Austeridad‘, que él mismo hizo aprobar en el Congreso, para ejercer de manera discrecional los recursos que se generen por ahorros dentro de la administración pública federal, que es el caso de la eliminación de los fondos antes referidos.

Esto ya lo había advertido el senador del PAN, Julen Rementería, quien el 5 de julio del 2019 declaró que la ‘Ley de Austeridad‘, aprobada en abril de ese año por el Congreso, le permitiría al presidente López Obrador tener a su disposición cada año una “partida secreta” de cerca de 90 mil millones de pesos, “que es 23 veces más grande que la de Carlos Salinas de Gortari”.

Al paso del tiempo podemos ver que el senador Rementería no estaba tan errado, pues en el 2021 el presidente ejercerá a su antojo los dineros, tan solo por dos conceptos, los fideicomisos y el Fondo de Salud, pero la cifra podría ser mayor, pues seguramente habrá otros “ahorros” que no se han hecho públicos o que no tenemos claros.

Dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, la Cámara de Diputados –con la mayoría de Morena y sus rémoras– aplicó un sinfín de recortes de los cuales fueron víctimas los gobiernos estatales, algunas dependencias federales y los organismo autónomos, que tanta urticaria le provocan al presidente.

Tan solo de las participaciones federales a gobiernos estatales y municipales, la Cámara de Diputados recortó 182 mil 937 millones de pesos, cuyo destino es incierto.

Se hicieron algunas reasignaciones, como la adjudicación de mil 754 millones de pesos adicionales para la Secretaría del Bienestar –casualmente la que opera todos los programas sociales— pero se desconoce el uso que se dará al resto del dinero recortado.

La eliminación de la partida secreta, que durante todo el siglo pasado utilizaron los presidentes de la República de manera discrecional, fue otra más de las banderas políticas del actual primer mandatario durante sus 18 años de campaña.

Pero apenas llegó a la Presidencia, revivió la partida secreta, pero ahora con mucho mayor volumen y con el respaldo de una ley a modo que le permite ejercer decenas de miles de millones de pesos sin preocuparse por la transparencia y la rendición de cuentas.

¿Qué es la partida secreta del presidente de México? La "partida secreta" data de la Constitución de 1917 y señala que los presidentes estaban facultados para solicitar por escrito la asignación de recursos que no podían ser fiscalizados.

¿Cuándo se eliminaron las partidas secretas? El 25 de abril de 2019 las y los diputados realizaron cambios al artículo 74 constitucional para estipular que no podrá haber partidas secretas en el Presupuesto de Egresos de la Federación; es decir, se eliminaron recursos discrecionales mediante esa figura.

La reforma para eliminar partidas secretas simulación de AMLO: Rementería

El 11 de marzo de 2021, el senador Julen Rementería del Puerto del PAN, criticó la propuesta de redacción de parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, para reformar el párrafo tercero de la fracción IV del artículo 74 para eliminar partidas secretas, pues solo es una simulación. “Aunque el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, presume honestidad en el actuar gubernamental, esta no se refleja en acciones concretas es una simulación la eliminación de las partidas secretas del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF)”, señaló el senador.

Tras la discusión en la Cámara Alta, de la minuta que reforma el párrafo tercero de la fracción IV del artículo 74 constitucional remitido por la Cámara de Diputados en abril 2019, y que, en su nueva redacción señala que “no podrá haber otras partidas secretas en el Presupuesto de Egresos de la Federación”.

Al respecto el diputado mencionó: “Esta reforma si bien es plausible, no elimina las partidas secretas, esta minuta solo disfraza la subsistencia de las partidas secretas por conducto de otras leyes, según esta reforma elimina los gastos discrecionales, pero este gobierno ha centrado el ejercicio del gasto en la Secretaría de Hacienda, para controlar los recursos a placer del Presidente y sin rendición de cuentas, no para evitar la corrupción”.

Rementería recordó que el primero de julio de 2019 advirtió que con la aprobación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en su artículo 61, le permitiría al Presidente tener a su disposición cada año una partida secreta de cerca de 90 mil millones de pesos, que en muchas ocasiones es el presupuesto de dos, o tal vez de tres estados pequeños, y eso es lo que el Ejecutivo utilizará sin reportar a nadie.

“Como lo advertimos, nosotros hemos señalado en todo momento aquellas reformas que no benefician a México, la corrupción se combate con acciones, no con discurso. El ejemplo del artículo 61 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que ustedes aprobaron, y que siguen sin reconocer que fomenta la opacidad y el manejo discrecional de los recursos públicos”, concluyó el legislador por Veracruz.

El amor y el dinero no se pueden ocultar, por ello lo mejor es siempre hablar con la verdad

Lo de la Partida Secreta es una realidad y lo interesante aquí es que quien tome dinero del gobierno pues tiene que buscar la manera de justificarlo de cómo, cuándo y en qué se gasta ya que eso es dinero del pueblo y se debe tener un monitoreo estricto de los responsables que en este caso sería por parte de la Secretaria de Hacienda.

Y muchas de las veces quisiéramos creer cuando dicen que “no hay corrupción”, pero si no se sabe dónde están los dineros que son para ciertos programas o presupuestos, todo esto que hacen nos parece que es “corrupción”, pero en fin ya llegará el tiempo donde las cuentas claras nos dirán si siguen las largas amistades o las cortas amistades.

Por ello son importantes las auditorías ya que son las luces de la verdad, porque cuando la gente comete delitos, con el dinero, será siempre a través de las auditorias las que reflejen los resultados y la verdad, ya que por lo regular solo existe la mentira, el engaño y posibles robos y abusos de confianza, entonces para poder evitar estas agraviantes es que existen las auditorias las cuales están marcadas claramente en el estado de derecho mexicano, tanto en lo privado como en lo público.

Que América del Norte haga frente a la expansión productiva y económica de China: AMLO

Estados Unidos, Canadá y México determinaron avanzar en la alianza regional para superar retos como la recuperación económica, reducir el cambio climático, atender las causas de la migración, enfrentar la trata de personas y el tráfico de drogas, así como la reducción de la pandemia de Covid-19 mediante el fortalecimiento de cadenas de suministro médico, reconocimiento de vacunas y donación de antígenos a naciones de Latinoamérica y el Caribe.

En la IX Cumbre de Líderes de América del Norte, que tuvo como sede la Casa Blanca, ante el presidente Joe Biden y el primer ministro Justin Trudeau, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo una enérgica defensa de la integración comercial de América del Norte ante la expansión de la economía de China.

“La integración económica con respecto a nuestras soberanías es el mejor instrumento para hacer frente a la competencia derivada del crecimiento de otras regiones del mundo, en particular la expansión productiva y comercial de China. No olvidemos que mientras Canadá, Estados Unidos y México representamos 13% del mercado mundial, China domina 14.4%, y este desnivel viene de hace apenas 30 años, pues en 1990 la participación de China era de 1.7% y la de América del Norte de 16%.

“De mantenerse la tendencia de la última década, en otros 30 años, para 2051, China tendría el dominio de 42% del mercado mundial y nosotros, Estados Unidos, México y Canadá, nos quedaríamos con 12%, lo cual, además de ser una desproporción inaceptable en el terreno económico, mantendría viva la tentación de apostar a resolver esa disparidad con el uso de la fuerza, lo cual nos pondría en peligro a todos”, dijo. Subrayó que por ello es más conveniente fortalecer las economías de este bloque de naciones y de toda América.

López Obrador pidió a los principales socios de México eliminar mitos y prejuicios, así como dejar de rechazar migrantes, porque para crecer se necesita de su fuerza de trabajo.

Previamente, en su intervención, Biden afirmó que los tres países tienen un gran potencial, el cual puede ser aprovechado para demostrar que la democracia puede dar resultados en la segunda mitad del siglo XXI. Llamó a dejar atrás las políticas que ocasionan que se sigan negando oportunidades a tantas personas y que éstas tengan que migrar.

En tanto, el primer ministro canadiense Justin Trudeau dijo que era un placer estar rodeado de amigos, y “aquí con el presidente López Obrador”.

“Nuestra mayor prioridad, por supuesto, es terminar con el Covid-19 y enfocarnos en la recuperación económica, fortalecer las cadenas de abastecimiento e integrar la economía del bloque norte para apoyar los empleos y a la clase media en nuestros tres países, y esto va a ser respaldado por un acuerdo que pueda respaldar los derechos de los trabajadores”.

Lo que ofrece AMLO ante crecimiento de China no sería viable para estadounidenses: Analista

"Tiene un argumento importante López Obrador en términos del consumo y del crecimiento de China," dijo el analista político Octavio Pescador sobre un comentario que hizo el presidente de México durante la novena Cumbre de Líderes de América del Norte. El mandatario mexicano destacó la expansión productiva y comercial de China y aseguró que, de mantenerse la tendencia, el país asiático tendría el dominio del 42% del mercado mundial.

Lo que piensan algunas gentes de ciertos gobernantes

Nate White, escritor inglés ingenioso y elocuente, respondió a la pregunta de por qué a algunos británicos no les gustan personajes corrientes como López. Aquí su maravillosa respuesta. "López carece de ciertas cualidades que los británicos tradicionalmente estiman. Por ejemplo, no tiene clase, ni encanto, ni frialdad, ni credibilidad, ni compasión, ni ingenio, ni calidez, ni sutileza, ni sensibilidad, ni autoconciencia, ni humildad, ni honor, ni gracia. Ni siquiera sabe entender lo que es una broma y aunque López puede ser risible, nunca ha dicho nada irónico, ingenioso o incluso ligeramente divertido, ni una vez, nunca. Y este hecho es particularmente perturbador para la sensibilidad británica. Para nosotros carecer de humor es casi inhumano. Pero con López es un hecho. Su idea de una broma es un comentario grosero, un insulto analfabeto, un acto casual de crueldad. López es un troll y como todos los trolls, nunca es divertido y nunca se ríe; sólo canta y se burla. Su mente es un simple bot, como algoritmo de los prejuicios mezquinos y la maldad instintiva. Nunca hay ninguna capa debajo de la ironía, complejidad, matiz o profundidad, es todo superficial.

Algunos podrían ver esto como refrescante, nosotros no, lo vemos como que no tiene mundo interior ni alma. Y en Gran Bretaña tradicionalmente estamos del lado de David y no de Goliat. Todos nuestros héroes son valientes perdedores: Robin Hood, Dick Whittington, Oliver Twist. López no es un valiente ni un desvalido. Él es exactamente lo contrario de eso. Ni siquiera es un niño malcriado o un gato gordo codicioso. Él es más un baboso desaseado. Y lo que es peor, es la más imperdonable de todas las cosas para los británicos: un matón. Es decir, excepto cuando está entre matones, entonces de repente se transforma en un compinche llorón en su lugar.

Él rompe todas las reglas de la decencia básica. El golpea abajo, lo que un caballero nunca debería hacer y cada golpe que apunta está por debajo del cinturón. Le gusta particularmente patear a los vulnerables o sin voz y los patea cuando están abajo. Es imposible leer un solo tweet o escucharlo decir una frase, o dos frases, sin mirar profundamente en el abismo. Es un Picasso de mezquindades, un Shakespeare de mierda, sus defectos son fractales, incluso sus defectos tienen defectos. Siempre ha habido gente estúpida en el mundo y mucha gente desagradable también, pero raramente la estupidez ha sido tan desagradable o la maldad tan estúpida. Él hace que Peña parezca digno de confianza y Echeverría parezca inteligente. De hecho, si Frankenstein decidiera hacer un monstruo de defectos humanos, él haría un López. Y un doctor Frankenstein arrepentido se agarraría los mechones de pelo y gritaría, angustiado: ¿mi Dios, qué he creado? Si ser un idiota fuese un programa de televisión, López sería una serie. Wouuuuuuuuuu qué bien descrito.

Fuente: British Writer Pens.

E-mail: administració[email protected]

[email protected]

[email protected]

