La nueva Isabela mostrará su talento fuera de La Academia

De manera brusca y dolorosa, la ex académica Isabela asegura haber aprendido muchas lecciones durante su paso por La Academia; fue juzgada y señalada, ahora pide una oportunidad para que el público la conozca de verdad.

En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, Isabela asegura que le faltó tiempo para demostrar que no es egocéntrica, ni superficial como se pensó y ahora fuera de La Academia lo va a demostrar, además de que tocará puertas para ganarse un lugar en la televisión.

“Fue una experiencia increíble, entré siendo una persona y salí siendo otra completamente, no solo artísticamente sino personalmente, fue una plataforma que me ayudó muchísimo a entender como es el medio artístico, a comprenderlo y a amarlo cada vez más”.

“Se me juzgó como arrogante y vanidosa, pero creo que eso no se debe juzgar, para nada me considero soberbia o arrogante, soy una persona muy segura, con mucho autoestima que me ha costado tiempo construir, tal vez la producción no abogó a mi favor en ese sentido; me considero una persona bonita y guapa pero no pensé que por eso se me fuera a juzgar. Soy una persona humilde y con los pies en la tierra y se los voy a demostrar”.

Isabela, de 19 años, fue eliminada de forma definitiva de esta competencia en el décimo concierto debido a la votación del público, quien más que fijarse en su talento como cantante e intérprete se dejó llevar por su relación con Santiago y la mala imagen que la producción mostró de ella, argumentó.

En su paso por La Academia, Isabela interpretó los temas: "Al final", " No sé tú", "Yo no me doy por vencido", "Échame la culpa", "Tanto", "Tan sólo tú", "Procuro olvidarte", "Ojos así" y "Miénteme", con el que se despidió de la competencia, además hizo dueto con importantes artistas como Alex Syntek, Mónica Naranjo, Marisela y el director Alexander Acha.

“Tengo mucha motivación y ganas de superarme, de hacer nuevos proyectos, tengo mucho que demostrar, me faltó tiempo para hacerlo en La Academia, así que ahora afuera mostraré al público como soy, mi verdadera garra. Uno de mis sueños es ser actriz, tocaré puertas en eso para hacer películas, series, telenovelas, lo que salga, seguiré con la música”, puntualizó.