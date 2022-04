La oportunidad de debatir con el adversario

Las autoridades electorales de Quintana Roo ya marcaron fechas para que los candidatos a la gubernatura debatan sus propuestas de gobierno, será el 21 de mayo, y ya lanzaron los plazos para que los abanderados por las diputaciones de mayoría informen si desean participar en ese ejercicio de exposición ante el electorado.

Y es que no es cosa menor la utilización de tiempo, dinero y esfuerzo de las autoridades electorales para organizar tales encuentros, y si bien es parte de las funciones que deben desempeñar en los procesos electorales, sería bueno que todos los candidatos aprovechen la plataforma para exponer sus propuestas legislativas.

Que mejor exposición que estar frente a su rival, en el caso de los candidatos a diputados, para hacer notar las diferencias y motivar al electorado a salir a votar, además de que, en todo caso, señalar las debilidades de sus contrincantes.

Sin embargo no todos se pueden dar el lujo de señalar y criticar al de enfrente si no le cumplieron en su momento a los ciudadanos que los eligieron, y me refiero a los diputados que buscan la relección.

Si bien en Morena y aliados ninguno de los candidatos será reelecto, en el Partido Acción Nacional (PAN) si pretenden hacerlo y no precisamente con cuadros fuertes.

Solo pondremos el ejemplo de Reyna Durán, que va por el Distrito 05, para hablar de la debilidad de las que buscan mantenerse en la nómina del Congreso Local, específicamente en la XVII Legislatura.

Reyna Durán es por mucho de los rivales más débiles que enfrentará Morena y aliados, ya que además de abandonar precisamente al partido guinda y aliarse con el PAN en la legislatura que termina, el papel realizado como presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política en el Congreso local fue más que gris y con muchos errores, por decir lo menos.

Y para completar el cuadro en contra de Reyna Durán, tiene como adversaria a Mildred Ávila Vera que viene de ocupar una curul en el Congreso Federal por Morena, que ha realizado trabajo fuerte a favor de las mujeres y que van con todo el respaldo de la marca.

En resumen, el panorama para Reyna es gris, tal como ha sido su paso por el Congreso local, y seguramente será de las “llamaradas de petate” de la actual legislatura.

No tiene armas pues para pararse frente de una Mildred Ávila a debatir, que decir para ir a pedir el voto a los morenos de su distrito, el 05, a quienes olvidó en estos tres años que están por concluir. Hasta la próxima.