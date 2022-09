La pandemia y la educación

La pandemia marca un precedente inevitable para analizar los resultados y la situación actual de la educación, no seríamos objetivos sino consideráramos este hecho, el antes y el después, si bien la realidad no permite supuestos ni hubieras pero hacer a un lado este evento es sesgar nuestra crítica, con esto no pretendo justificar problemas que aún persisten en el sistema educativo nacional por el contrario es necesario ahondar sobre los efectos-causas y cómo se hará frente a los retos.

El pasado 1 de septiembre el Presidente Andrés Manuel López Obrador en su 4° Informe de Gobierno anunció entre otros temas los avances realizados en lo que corresponde en materia educativa y cultural, resaltó principalmente la labor que han ejercido las y los maestros que durante la contingencia sanitaria tuvieron que adaptarse a las adversidades para continuar la enseñanza de las y los niños del país, por esta razón su gobierno reconoce el papel principal que desempeñan, en este sentido su compromiso es atender sus demandas, por esto se logró basificar a 650 mil trabajadores de la educación y se aumentaron los salarios para los que ganan menos, de igual forma puntualizó que durante su administración se ha mantenido un diálogo con los dirigentes del SNTE y de la CNTE, este consenso ha permitido que no haya ningún paro laboral ni nada que atente contra la suspensión de clases. Por otro lado se aprobaron los nuevos contenidos educativos científicos y humanistas de la Nueva Escuela Mexicana así como prontamente se darán a conocer los nuevos libros de texto, también se sigue aplicando y extendiendo el programa La Escuela es Nuestra donde habrán recibido a finales de este año presupuesto para el mantenimiento de instalaciones educativas y atención a estudiantes pobres 113 mil comités de madres y padres de familia, es decir, el 66% de todas las escuelas de educación básica, asimismo se alcanzó el histórico número de 11 millones de becas otorgadas a estudiantes, no menos importante mencionó que actualmente están funcionando 145 universidades públicas con distintas carreras del sistema de educación superior ‘Benito Juárez García’, donde estudiarán en este ciclo escolar 64 mil alumnos de pueblos y municipios marginados y están por crearse 55 universidades más para la formación de médicos y enfermeras, como medida para revertir el déficit de profesionales en esta área.

Es indiscutible el avance en accesibilidad económica y física a pesar de la crisis sanitaria, sin embargo hay aspectos que no se identifican, como los logros en educación inicial que en 2019 se integró al nivel básico siendo obligatoria, queda pendiente la medidas que se implementarán para mejorar la calidad de la educación (recuperación de aprendizajes), reducir el rezago educativo y el abandono escolar, cabe mencionar que este año se aplicó la evaluación Planea 2022, de la cual se obtendrán datos respecto al nivel de aprendizaje de los estudiantes, por otro lado para abatir el analfabetismo diversas instancias emplean métodos de atención pero aún insuficientes. Restan 2 años de trabajo para mejorar las políticas educativas que logren subsanar condiciones actuales del SEN.