La Participación Ciudadana

Mike Kaiser

Haber, déjame te explico una cosa que es facilísima de ver.

López tiene cinco estrategias de aquí al 2024, apuntalas ahí en algún lado y aquí compártelas con todo mundo.

La primera: desalentar el voto haciéndole pensar a la población de que el resultado del 2024 ya está definido y por eso, al viejo estilo priista, lo único que importa es la definición de su tapado lo dice una y otra vez.

Ya ni le muevan, ya ni le jueguen, ya perdieron.

Dos: querer dividir al voto entre múltiples opciones, es decir, romper a la oposición en varias facciones para que sea imposible una gran alianza opositora partidos y ciudadanos, ganar por poquito, eso es lo que quiere.

Tres: Quiere invadir y debilitar al INE o tratar de minar su credibilidad para gritar fraude cuando quiera.

Cuatro: quiere llenar a su base de dinero en efectivo, en vez de programas sociales para después poder chantajearlos cuando necesite su voto.

Cinco: quiere dejar suelto al crimen organizado para que siga siendo parte del proceso electoral, a través del miedo y la violencia.

Ya lo vimos en todas las elecciones rurales.

Ahora la pregunta es ¿cómo contrarrestamos tú y yo estas cinco estrategias?

Muy fácil, participación masiva de la ciudadanía que no está comprometida con Morena.

En 2024 vamos a ser alrededor de 97 millones de electores, con credencial de elector, en la lista nominal del INE.

Con base en los últimos procesos electorales y en la multimillonaria revocación de mandato sabemos que Morena tiene amarrados alrededor de 22 millones de votos.

Eso vale Morena, eso va a valer en 24.

Esto quiere decir que hay 75 millones de electores libres, sin partido, sin opción definida aún.

Nuestra misión es clara, aunque no sencilla, que 25 de esos 75 millones, se unan a una sola alternativa de coalición, partidos y ciudadanos.

Es decir, juntos partidos y ciudadanos, dando una alternativa, ahí estaremos nosotros, ahí entramos los ciudadanos.

Tenemos 15 meses para exigir a los partidos que nos convoquen a esa coalición, que sumen nuestras causas, que abran los temas a la población, que abran las miles de candidaturas y sus procesos de selección, a la población y que sumen nuevos liderazgos, liderazgos frescos carajo, que nos convoquen, que nos motiven.

Con eso le damos la vuelta a las cinco estrategias tramposas de López, y nos adueñamos del 2024.

Con eso, le damos sentido y causa a la primavera mexicana.

Ayúdame a compartir esta idea, la idea de que ya empezó la primavera mexicana.

De que tú y yo estamos en un nuevo momento de luz, en un nuevo momento de colores, en un nuevo momento de salir, de estar en las calles, de tomar las calles, de hacerlas nuestras.

Ayúdame a compartir estas tres cosas, estos tres caminos que nos pueden llevar a que ese esfuerzo que hicimos en las diferentes marchas y mítines, se encauce y se convierta en algo concreto.

Que ese esfuerzo que hicimos tú y yo, se conduzca hacia un resultado, que en 2024, sorprenda a todos, lleno de participación, lleno de alegría ciudadana.

Estamos a tiempo, tenemos 15 meses para ponernos a trabajar.

Gracias por haberme acompañado.

Nos vemos la que sigue.

Predicciones del pasado

A estas alturas de la mal llamada Cuarta Transformación de la República, con el desgobierno de Andrés Manuel López Obrador y su miedo a ordenar una investigación al fenómeno de la narco-política, se ha dado origen a que su forma de gobernar se convierta en un viaje sin retorno al fracaso, principio y fin del insostenible sistema de transgredir a nuestra Constitución.

Michel Eyquem de Montaigne, filósofo y moralista del renacimiento, seguidor de Séneca y Cicerón, autor del libro “Los Ensayos” predijo en 1583: “Los que provocan el primer bamboleo de un Estado son los primeros arrastrados en sus ruinas”…. Dicha predicción hoy resulta acorde al acontecer político actual de nuestra República.

Siglos después, ¿Tiene caso inquirir por el legado de la Cuarta Transformación de Andrés Manuel López Obrador? ¿No es en fecha actual cuando el Poder Ejecutivo expresó: “a mí no me vengan con cuentos de que la ley es la ley”? ¿Hasta qué punto los abogados vamos a permitir la falta de respeto a la Carta de Carranza?

También aquí y ahora cabe inquirir: ¿Es posible determinar la contribución de los políticos afines al Movimiento Regeneración Nacional (Morena) que permiten el pisotear nuestras normas? Ya desde hace algunos ayeres, el Poder Ejecutivo Federal pertenece al tiempo sin esperanza para nuestro México y es, para quienes pretenden elevarlo a la condición de buen gobernante el punto final de una actuación poco menos que mediocre, nula y bastarda.

Finamente habrá que contestar ¿cuál es la historia de éste Gobierno? La respuesta es obvia, el fracaso por no aplicar en sus actos de autoridad la letra de nuestra venerada Constitución Republicana.

La revolución en las ideas y en los hechos de la forma de gobernar de Andrés Manuel López Obrador, en estos años de mandato, ha quebrantado el respeto que se debe de tener por nuestra Ley de Leyes. Esa forma de gobernar causó la ruina de la esperanza de un cambió. Todo continúa igual o peor que en la era del neoliberalismo.

La Abogacía Independiente de la República ha contemplado, por fortuna, que el espíritu de nuestra Carta Magna no ha variado, la palabra “Constitución” sigue de pie y al orden. Nuestro Pacto Federal es la Ley Fundamental del Estado y el Estado y México ya no es, ni fue, ni será Andrés Manuel López Obrador. Si él le perdió el respeto a la ley, la abogacía le pierde el respeto a su investidura.

Es cuanto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C.

Carta dirigida a la corrupción (¿No que ya te habías ido?)

Carlos Alazraki

Prólogo: al despedirse de su primera y única visita a México del fundador y creador de la escuela del surrealismo André Breton, hizo el siguiente comentario, y se los reproduzco literalmente: “en México no existe el surrealismo porque México es, el surrealismo”, hay se los dejo.

Bien, vamos a la carta. Desestimada corrupción, ¿sabes porque te escribo con toda la rabia del mundo?

Porque nuestro adorado candidato, digo perdón, presidente Andrés nos informó hace 5 años con bombo y platillo que ya te habías largado de México para siempre.

Nuestro idolatrado dictador tropical Andrés, nos lo había dicho, y como yo y los otros 130 millones de mexicanos, le creímos.

El cacique Andrés nos los juró, él nos juró que había acabado contigo en la primera semana de su gobierno.

Pero ¿qué crees corrupción? El mesías se equivocó y no fue así.

Para nuestra desgracia las raterías siguen a todo lo que da.

Han transcurrido 5 años de raterías.

El gabinete de Andrés y sus familiares y amigos van a terminar más ricos que Alí Baba y los 40 ladrones.

Me imagino que tú, mi querida corrupción, estás muy enterada de las raterías en Segalmex, que ha sido 5 veces más grande que la Cuenta Maestra.

También supongo que estas enterado de las raterías de la dizque gobernadora, ganadora del Edomex, Delfina no sé qué, y también me imagino que conoces la tranza que cometiste en el INAI, que también para mí, es un gran ejemplo.

Fíjate que en el INAI, las basuras de los senadores de Morena prefieren desobedecer a un juez, qué nombrar a los 4 comisionados para que éstos sigan investigando todas las raterías y robos del gabinete de nuestro predicador, don Andrés.

Y supongo que también estás enterado, que nuestra Suprema Corte de Justicia tiene a 8 ministros honestos y a dos ministras súper ratas y a un ministro que nació en Saturno.

Una de estas ministras está casada con el mejor amigo y biógrafo de Andrés.

Y la otra, es una ministra que soborna a una juez para que ella diga que la ministra de Riobóo, no se riobó su tesis, pero que siempre si se la había riobado.

Ahí te va otra, una jueza dio la orden para que el tlatoani reciba a la senadora Xóchitl Gálvez para un derecho de réplica, pero ¿qué crees que pasó?, el miedoso de Andrés Manuel López Obrador, al igual que sus senadores, desoyó la instrucción de la jueza y tampoco la recibió.

No hay duda que el miedo anda en burro, verdad corrupción.

Otra más, los precandidatos de Morena ya iniciaron sus precampañas presidenciales, pero ¿qué crees? La ley dice claramente que el proceso presidencial arranca en el mes de noviembre.

Pues ¿qué crees que pasó?

No le hicieron caso a la ley.

Los cerdos de Morena, inventaron un nombre raro, para disfrazar la precampaña y permitir que ante sus candidatos haga la precampaña 120 días antes de lo permitido.

Y la última.

El medico asesino más grande de la historia de México, un tal López Gatell, suspendió por sus ovarios, y lo digo bien, las normas oficiales para proteger a sus doctores de cualquier demanda.

Corrupción, me tengo que ir, lástima que no pude platicarte de la destrucción del ecosistema en Quintana Roo.

Tampoco de los negocios y gastos de sus colaboradores y familiares de ya sabes quién, ese mero.

Ni de las “licitaciones” que se han hecho en la Secretaría de la Defensa, ni tampoco de lo que va a seguir.

Maldita corrupción, tengo una sola opinión, sin duda alguna, que mierda de gobierno.

Poderes ocultos

Existen y existieron en ésta Cuarta Transformación de la República y durante la llamada era del neoliberalismo, diversos poderes e influencias, que resultaron ser invisibles, sin rostro, sin nombre; como por ejemplo, la del poder de la narco-política, el cual llegó a ejercer el mando de facto en algunas instituciones de procuración e impartición de justicia. Eso en verdad fue y es doloroso para México.

Esos mandos insalubres ejercieron un dominio a título de superioridad de quién manda sobre el mandado, el cual, en aquéllas y éstas épocas hicieron inferior a quién debería haber mandado. Obraron y obran con títulos ilegítimos como el de la delincuencia sobre la ley, la impunidad sobre la legalidad.

Contrariamente a lo que señala nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido que la autoridad debe de seguir los intereses de la nación y que esos intereses se deben de dirigir hacia una misma dirección que es la libertad, justicia y legalidad; es decir, la superioridad de la ley sobre la ilegalidad de la impunidad, en nuestra República sucedió lo contrario. La delincuencia de la narco-política impidió la sana aplicación de la Ley.

En términos generales y no superficiales ese modo de comportamiento, con la presión específica de la corrupción que le caracteriza, constituyeron una autoridad anónima, sin rostro, sin nombre, oculto, escondido y encubierto. Dónde quiera que nos encontremos con esa autoridad, nos hallaremos ante dos hechos irrebatibles: impunidad y corrupción.

Ahora bien, aquí y en éste instante político de la Cuarta Transformación de la Nación, no se trata de insistir en la perpetuidad de ese poder fatal; se trata de que la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, llame la atención sobre ese hecho muy particular, hecho que consiste en que se está produciendo un nuevo tipo de autoridad impersonal, anónima, que está dañando los intereses de la Carta de Carranza, que está lesionando a la justicia que debe de imperar en nuestro México.

Nuestra sociedad se encuentra en crisis, por tanto, se debe retomar con fuerza el camino de la ley, que en el pretérito se perdió.

Después de describir de manera somera a esas autoridades que ejercen el poder en lo obscurito, la abogacía independiente y viril de la República le hace saber a las autoridades constitucionalmente electas que el poder de la narco-política es un poder de repudio del México libre. Nuestro Pacto Federal refiere la igualdad ante la ley, por tanto, seguidores y opositores de la Cuarta Transformación de la Nación, debemos de navegar en un mismo sentido, pero…. ¿A dónde conduce el barco del poder oculto? Nadie parece tener ni la menor idea.

La respuesta pudiera ser: el hundimiento de nuestra Nación.

Es cuanto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C.

AMLO no recibió a Xóchitl Gálvez en Palacio Nacional

La senadora panista, Xóchitl Gálvez, no pudo ingresar a la conferencia del presidente, Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, para obtener derecho de réplica; "presidente no le saque", se leía en un cartel que Gálvez llevó.

Con amparo en mano, la senadora se quedó esperando afuera de Palacio Nacional; "yo sí pensaba que sí podría ingresar, el presidente dio su palabra, él tendría que saber que el derecho de réplica se ejerce en el mismo lugar, no se ejerce en un medio distinto y este derecho lo tengo que ejercer en la mañanera, porque es donde se me pusieron palabras en mi boca que yo nunca pronuncié", dijo la senadora panista.

Aseguró que la senadora quería desaparecer los programas sociales, luego de que Xóchitl Gálvez comentó que los apoyos deberían tener más herramientas para el desarrollo; "sigamos dando los apoyos económicos, no digamos que no son necesarios, sí son necesarios".

“Yo no necesito un pedacito de la popularidad del presidente, no lo necesito", señaló la senadora. “Lamento que el presidente ignore una orden judicial, que no cumpla su palabra y se encierre en su Palacio. Como siempre, las puertas de Palacio Nacional están cerradas a los ciudadanos”, expresó Gálvez.

Porque el señor presidente no le permitió a la señora Xóchitl Gálvez la entrada a Palacio Nacional, tal pareciera que es cierto lo que ella menciona en referencia a que “le tuvo miedo”, que recuerde el señor presidente que el tan solo es un inquilino, ya que este Palacio, como lo dice su nombre es “nacional”, lo que quiere decir que es de todos, que es del pueblo.

Ya será pronto cuando veamos que “todo lo que empieza, termina”

Es importante que nos sentemos en algún lugar donde podamos reflexionar, estar tranquilos, sin ruido y/o con música agradable, para poder pensar el cómo se ha dado un cambio tan acelerado, en estos últimos cinco años, en todos los aspectos, hablamos de la seguridad, de la salud, del transporte, de la asistencia médica, al igual que muchos otros aspectos, porque pasamos de una situación que era más o menos aceptable, a otra situación que es totalmente inaceptable, todo debido a un enfermo mental, que quería y llegó a ser presidente, quien sigue en su viaje de ego, ya que él piensa o cree que ha hecho cosas positivas, pero la realidad es que todos menos él, “tenemos otros datos”, y eso se ve reflejado en sus peyorativos discursos mañaneros que solo están llenos de: “que nadie nos diga qué”, “¿en dónde?” ”¿Cuándo?” “¿Cómo así?”, todo esto que ya no es entendible, porque además él piensa que está tratando con una bola de asnos o de niño, que tienen problemas mentales y que no entienden ni la a, ni la b, ni la c..

Es increíble analizar y ver, todo lo que ha hecho este señor, ya que la única realidad es que solo se ha dedicado a hacerse pen…samientos absurdos, para dar respuestas absurdas y poder así engañar continuamente a todos los mexicanos, ya que con esto solo se ha burlado de todos, pero eso sí, de lo único que no ha hablado, ni se ha burlado, ha sido de su madre.

Una persona que desprecia tanto su imagen así como su falta de identidad y que continuamente esta con su carita burlona, que muy hábilmente maneja a la banda de “los 40 de la cueva de la cuarta transformación”, para que sigan robando y mintiendo, ahora sale diciendo que la corrupción es la solución para que de ese modo se reparta la riqueza.

Realmente pensamos que la realidad existe, sí, pero no en un país como México, ya que muchos no alcanzamos a entender de qué o porqué se ríe este señor, ya que esto contrasta con lo que estamos viviendo en México porque estamos por llegar al fondo de un hoyo, el cual posiblemente no tenga salida ni solución.

Es el momento justo para que la gente que está en desacuerdo, de todas las mentiras que hemos escuchado y que han modificado su manera de razonar, comiencen a reflexionar y entender que no ha habido nada positivo para nadie en este país, excepto para sus amigos y para sus hijos, quienes según él son los hijos del “escogido”, pero la realidad no especifica si son los hijos de satanás o de las fuerzas del mal.

Lo que ahora si nos da mucha risa, porque antes todo lo que decía nos daba dolor de cabeza, es que siga diciendo que México tiene una situación positiva en todos los aspectos, eso si es de dar risa, pero ya será pronto cuando se vaya a “La Chingada”, su rancho, para ver si allá va a poder vivir en una “austeridad republicana, no a la corrupción y no a los lujos”, tal como lo afirmó él alguna vez.

Como lo dice el viejo refrán “zapatero a tus zapatos”

Resulta increíble pensar que ahora quieran entregar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el cuál es el más importante tanto del país como de Latinoamérica, a la Secretaria de Marina, algo inédito ya que no se había visto que sucediera algo así en la historia anterior, porque no se duda de la capacidad que tienen los marinos para operar naves, pero que sean del mar, no sabemos si también pueden llevar a cabo operaciones en aeropuertos, pero estos hechos y cambios solo nos dejan un pensamiento, del cómo o de cuánto se están robando muchas gentes, en todos estos sentidos.

Sabemos que cada una de las fuerzas armadas tiene su función, y la de la Marina debe ser estar dedicada al cien por ciento del resguardo de los mares, de los puertos y de la soberanía de nuestros mares.

Es un insulto a la inteligencia que insista o que no sepa, cuáles son las funciones de la Marina, ya que hasta en el nombre lo lleva, “Mar-ina”, hablamos del mar.

Y como así de repente es que considera que los marinos tienen la capacidad o la aptitud para poder manejar aeropuertos, aquí no está a discusión su capacidad, no, lo que deja mucho de decir es que se ha sabido que los marinos no han podido ni trabajar al cien por ciento dentro de las costas mexicanas, debido a que no hay dinero para que operen ni los buques, ni las lanchas interceptoras, algo que en los últimos 4 años ha sido inexistente.

Por ejemplo, en el caso de Cozumel, se dice que, llegan cerca de 20 o 30 lanchas, de 40 pies y de 4 motores, con cargamentos enormes de cocaína, que vienen directamente de Colombia, de Panamá y de Guatemala, esto podría significar que no tienen el suficiente criterio para entender cuáles son sus verdaderas funciones.

He aquí cuales son las misiones de tan importantes instituciones:

- Misión de la Secretaria de Marina:

Ejercer el Poder Marítimo Nacional, proteger los intereses marítimos, mantener el estado de derecho en las zonas marinas mexicanas, costas, ríos, zonas lacustres y recintos portuarios, así como aplicar la Autoridad Marítima Nacional para garantizar la soberanía e impulsar el desarrollo del país en los términos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella derivan y los tratados internacionales.

- Misión de la Secretaría de la Defensa Nacional

Organizar, administrar y preparar al Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, con objeto de defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación, garantizar la seguridad interior y coadyuva con el desarrollo nacional.

- Misiones del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

De conformidad con la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, Artículo 1/o., el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, son instituciones armadas permanentes que tienen las misiones generales siguientes:

Defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación; Garantizar la seguridad interior; Auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas; Realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país; y En caso de desastre prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de las personas y sus bienes y la reconstrucción de las zonas afectadas.

