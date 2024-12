La pregunta es ¿Cómo o Por qué sucede esto en México?

Guadalupe Taddei Zavala, quien ahora es la presidenta Consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), viene de una familia en donde muchos de los Taddei tienen cargos públicos en Sonora y ahora también en la Ciudad de México. Esta es la pequeña lista de la familia Taddei:

Luis Rogelio Piñeda Taddei, (hijo de Guadalupe Taddei) Director del Centro de Investigaciones del Congreso de Sonora y quien ahora podría estar ya nominado a un cargo en la SCJN.

Pablo Daniel Taddei Arriola, Director de la paraestatal LitioMX.

El señor Jorge Luis Taddei Bringas, superdelegado del gobierno de Sonora.

Coordinador Estatal de Programas Sociales del Gobierno federal.

Ivana Celeste Taddei Arriola, es diputada de mayoría relativa por Morena en el Congreso de Sonora.

Jorge Carlos Taddei Arriola, se desempeñó como Director en Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y posteriormente fue enlace parlamentario A en la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados.

Isabel Cristina Taddei Bringas, es investigadora titular en áreas de Economía y Desarrollo regional del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo del Conacyt.

Jorge Francisco Piñeda Taddei, encargado de nómina del Instituto de Becas y Crédito Educativo de Sonora (Primo).

León Fernando Piñeda Taddei, secretario escribiente en el Tribunal de Justicia Administrativa de Sonora (Primo).

Luis Alfonso Taddei Torres, Director de Estudios y Proyectos en el Instituto Sonorense de la Juventud.

Álvaro Bracamonte Sierra, Secretario de Gobierno de Sonora.

Así o más, con esto queda demostrado, que la señora tiene una familia muy, pero muy “talentosa" y que pareciera solo un “poquito” de nepotismo (utilización de un cargo para designar a familiares o amigos en determinados empleos o concederles otros tipos de favores, al margen del principio de mérito y capacidad) y conflictos de interés que existe en el gobierno.

La obstrucción de justicia es un delito penado en todo el mundo, que no justifica a nadie porque nadie debe de estar por arriba de la ley, el que rompe la ley se vuelve un delincuente y por ello se debe poner en el banco de los acusados para lo juzguen por sus hechos, por sus delitos, por sus asociaciones delictuosas o por los fraudes y robos cometidos, incluidos muchos ejecutivos y muchos políticos que se sienten masiosares y no se dan cuenta que solo son empleados.

Cuantos casos hemos visto de gentes que ocupan puestos en los gobiernos tanto del antes Distrito Federal como de la República, en donde sí tienen antecedentes, pero en donde no fueron juzgados ni amonestados, como el caso de la Directora del instituto Nacional Electoral.

En otro tema, es muy importante estar atentos porque la DEA y el Gobierno de Estados Unidos van a cumplir y actuar en contra de esta bola de narco políticos, por lo que sería recomendable que pongan sus barbas a remojar.

Feliz Año Nuevo 2025

Desde esta columna deseamos enviarles a todos nuestros lectores y amigos, un feliz y tranquilo festejo de fin de año 2024 y que a su vez, a pesar de las adversidades que se puedan presentar, demos gracias al Creador, a Dios, para recibir con toda la energía positiva el nuevo Año 2025, para que venga cargado de cosas nuevas y en beneficio de todos.

La impunidad como privilegio

Sea que se respete o aplique el derecho, se ejerza la justicia o se reverencie la ética política, el narco político más importante de la historia jurídica nacional y su cofradía de incondicionales no podrán hacer vitalicio su privilegio procesal de seguir gozando de impunidad para utilizar esta como herramienta obstructora de la justicia. La consecuencia legal de haber permitido la infiltración del poder del narcotráfico en el seno de nuestras instituciones de procuración e impartición de justicia deberá ser investigada y sancionada.

Lo expuesto en líneas a retro se predice y se afirma dado que en México ya existe una profunda y perentoria necesidad de justicia, rigor e igualdad. Es ahí donde encuentran cabida las palabras de Claudia Sheinbaum Pardo en su carácter de Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos: ‘’vislumbramos mejores tiempos. Si ello no fuera así, también lo expresaría en voz del pueblo y de cara a México’’.

La importancia máxima del discurso pronunciado por la Primera Magistrada de la Nación, nace del hecho de que a fuerza de escándalos internacionales los cuales involucran a personajes de la vida política, la imagen de México ante la comunidad internacional resiste un deterioro que puede ser muy nocivo en el caso de que nuevamente la oferta de la lucha contra la delincuencia y la corrupción política quede en el discurso de ‘’nadie por encima de la ley’’, del que tanto alardeo un anterior gobernante.

Si las revelaciones que día a día se conocen por medio de las fuentes de información y que relacionan a la corrupción con la narco política queda en elementales escándalos, de nada servirán las expresiones proferidas por la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a contrario sensu, se señalará a México y sus gobernantes como una nación de cínicos y delincuentes.

Como todos sabemos en otras naciones, también acontecen fenómenos de corrupción política, pero a esos incorrectos actuares se les saca provecho utilizándolos para hacer valer la ley y la justicia, con lo cual se genera confianza hacia los gobernantes y se concede una vigencia plena al Estado de Derecho.

La exigencia de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, radica en que la Fiscalía General de la República, sin miedos de ninguna especie, asuma su responsabilidad hasta las últimas consecuencias y proceda a investigar el fenómeno de la narco-política. Para que ello acontezca, es importante que en dicha institución se olviden las palabras de Gonzalo N. Santos, que con todo cinismo en su momento expreso: ‘’la moral es un árbol que da moras’’.

Es cuánto

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C.

Hacienda hace oficial los recortes al gasto con la publicación del PEF 2025 en el DOF

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) hizo oficial los recortes al gasto público con la publicación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2025 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el cual fue aprobado hace unas semanas por la Cámara de Diputados.

En la víspera de Navidad, el PEF fue publicado en el DOF en la edición vespertina, y representa el primer presupuesto del gobierno de Claudia Sheinbaum que está en la mira por la necesidad de reducir el alto déficit fiscal de este año.

Para el siguiente año, los legisladores le aprobaron un presupuesto al gobierno por 9.3 billones de pesos, lo cual representa una disminución de 1.9% en comparación con lo aprobado para este 2024.

La caída en el gasto responde a la necesidad del gobierno de reducir el déficit fiscal en el 2025, que ha sido una de las grandes preocupaciones de diversos organismos y agencias calificadoras. Esta caída vendrá acompañada por un incremento de 5.4% de los ingresos públicos, que sumarán 8.05 billones de pesos, además de un techo de endeudamiento de 1.5 billones de pesos.

De esta manera, se espera que los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) cierren este año en 5.9% del Producto Interno Bruto (PIB) para, el siguiente, se reduzcan a 3.9% del PIB.

El incremento sustancial de los RFSP este año, que llegaron a un nivel histórico, se debió a que el gobierno pasado de Andrés Manuel López Obrador contrató más deuda con el fin de terminar obras emblemáticas, como la Refinería Dos Bocas, el Istmo de Tehuantepec y el Tren Maya, entre otros.

El Tren Maya tiene presupuesto asignado para el 2025. De acuerdo con el gobierno, a esta obra específica se le asignó gasto para empezar con la infraestructura de tren de carga.

Tijeretazos.

Para empezar a lograr la consolidación fiscal el siguiente año, el gobierno le pasó tijera a rubros importantes del gasto público, como seguridad, inversión, salud, entre otros, lo cual fue criticado durante la discusión del PEF 2025 en la Cámara de Diputados.

En el caso de salud, una de las mayores exigencias de la población sobre todo tras la pandemia del Covid-19, el gasto aprobado es de 881,083 millones de pesos, lo que representa una caída de 12.2% anual.

El gasto en salud representará un nivel de alrededor de 2.4% del PIB, que no es ni la mitad de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, que es una tasa de 6 por ciento.

Además de los recortes en salud, el PEF 2025 contempla un recorte de 14% en la inversión tanto física como financiera, mientras que en seguridad pública el tijeretazo será de 42 por ciento. En tanto, el gasto federalizado –que se destina a las diferentes entidades del país–, también tendrá una reducción de 1.2% el siguiente año.

Del gasto aprobado, 6.4 billones de pesos se destinarán al gasto programable, es decir, aquel que es para brindarle servicios a la población, una disminución de 4.1% en comparación con lo aprobado para este año.

En tanto, 2.7 billones de pesos restantes se irán a gasto no programable, es decir, el costo financiero de la deuda, participaciones y adefas. Con ello, este rubro del gasto aumentará en 3.5 por ciento.

Aunque para el siguiente año el espacio fiscal aumentará de 1.0 a 1.7% del PIB, el margen con el que cuenta el gobierno para realizar política pública es reducido, sobre todo ante los grandes compromisos que se tienen en algunos rubros del presupuesto.

Sin espacio fiscal.

De los 9.3 billones de pesos de gasto neto total propuesto en el Paquete Económico 2025, 80.5% se encuentra comprometido en rubros como pensiones, costo de la deuda y participaciones a estados y municipios, así como por el gasto en empresas del Estado y organismos, por lo que “no existe espacio fiscal para realizar políticas públicas innovadoras que generen desarrollo y crecimiento”, de acuerdo con un análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria.

Por ejemplo, el rubro de pensiones absorberá 2.16 billones de pesos del PEF, esto es 23.5% del gasto total aprobado para el 2025, y equivale a la recaudación del IVA y el IEPS.

En tanto, al costo financiero de la deuda se le destinarán 1.38 billones de pesos, el mayor nivel del que se tenga registró, y lo que representa 15% del PEF 2025.

Estos son las dos grandes presiones del gasto público que, año tras año se incrementan, por lo que diversas instituciones y organismos han llamado a implementar una reforma fiscal. (Belén Saldívar)

Mexicana "huele a corrupción": diputado del PAN

El diputado Ernesto Sánchez Rodríguez (PAN) anunció que solicitará información sobre la compra de 20 aviones Embraer para la flota de Mexicana, anunciado hoy por la presidenta Claudia Sheinbaum, para evitar actos de corrupción.

"Todo esto huele a corrupción y le están inyectado dinero sano de las finanzas públicas a un proyecto que morirá pronto porque no hay planeación y todo lo construyen con prisas y con sentido de saquear al erario público", dijo.

En el marco del primer aniversario de la aerolínea del Estado, Sánchez cuestionó la seguridad de los pasajeros que viajan en aviones de Mexicana, porque el gobierno federal no ha sido transparente en cuanto al mantenimiento de sus aviones.

"Volar en las aerolíneas del Gobierno de Morena es de alto riesgo porque siempre se han negado en transparentar los dictámenes de seguridad de las instalaciones, las bitácoras de mantenimiento y no hay condiciones de conocer el verdadero costo de la rehabilitación de aviones", expresó.

Señalan imprecisión en el proceso de adquisición de la aerolínea.

Recordó que ha sido impreciso el proceso de adquisición de Mexicana de Aviación, ya que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) "nunca logró explicar a la Cámara de Diputados el costo-beneficio de esta operación".

Esto será un robo más de los gánsteres en el poder ¿Dónde está la Suprema Corte? ¿Dónde está el Senado? ¿Dónde está la Cámara de Diputados?, ellos deben de prevenir todos estos abusos, no puede ser que sigan haciendo lo que quieran y mucho menos gastando el dinero del pueblo mexicano, cuando hay muchas necesidades que son prioritarias ¿A que le temen estos señores? (El Universal)

Reporte de huachicol desaparece del informe diario de seguridad

Como en este país no para el robo de gasolinas, en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ya mejor van a dejar de dar datos, así como lo escuchan.

La presidencia desapareció oficialmente el reporte de huachicoleo del informe diario de seguridad, en él conocíamos cuanto le robaban a Pemex, ahora ya no sabremos estos datos, ya no sabremos las consecuencias del huachicoleo.

En el último documento de noviembre, Pemex reportó un aumento considerable de tomas clandestinas en Coahuila, Nuevo León, Chihuahua, Tamaulipas y Querétaro.

El 30 de septiembre, último día del gobierno de López Obrador, Pemex informó que por día le bajaban el equivalente a 4,700 barriles, se ordeñaban 4,700 barriles, un promedio que se mantuvo prácticamente a lo largo del sexenio de López Obrador que dijo se acabó el huachicol. (Latinus).

Aquí sería bueno que aclararan si además del fraude y robo a la nación, a dónde están llevando ese combustible, porque seguramente fue entregado a Cuba y Venezuela, es necesario que se aclare ya que no es entendible que esta bola de animales, por su falta de ubicación racional, estén cometiendo esta bola de abusos, de robos, de fraudes, porque piensan que son inmunes, pero es hora de tomar la acción correctiva necesaria a fondo, ya que en este momento la credibilidad del pueblo en la gente del actual gobierno y del anterior, el del hablador, al no actuar solo demuestran un engaño total.

Por el momento y de todo corazón, les deseamos que se pudran todos los que actúan mal y si pueden y le tienen miedo a la aplicación de la ley, se apliquen el harakiri.

Bajo control de los mirreyes morenistas el Infonavit será “Robavit”: Denise Dresser



Roba un poco y te echan a la cárcel roba mucho y te hacen rey, así decía Bob Dylan y Quienes se sienten reyes en México actúan de esa manera, proponen reformas contra la corrupción que se vuelven pretexto para el pillaje.

Ahora van tras el Infonavit después de haber saqueado los fondos para la estabilización presupuestal, cualquier fideicomiso que se encontraron y toda bolsa de recursos a su disposición.

Aunque reitere cuán responsables serán con los 2.5 billones que invertirán en nuestro nombre, sabemos a dónde fluirán, en el mejor de los casos, a pagar la deuda de Pemex, a terminar el Tren Maya y a construir trenes con los cuales AMLO, López Obrador, sigue obsesionado.

En el peor de los casos forrará la cartera de algún político morenista asociado con algún contratista que supuestamente construirá viviendas públicas o hará negocios simulándolos.

Murat, que venía del PRI y ahora está en Morena, les enseñará cómo volverse millonarios con el dinero de los otros, el dinero nuestro descontado mensualmente de la nómina de quienes llevamos años aportando.

El dinero de los trabajadores con cuyo permiso el gobierno no cuenta y jamás obtendría en un proceso transparente, el morenismo lo sabe y por ello en lugar de la persuasión, opta por el apañe.

Precisamente para encarar la corrupción añeja del Infonavit ha habido un esfuerzo de años para individualizar las cuentas y que cada persona tenga claridad sobre lo que hay en la suya, ha ocurrido con el sistema de pensiones y también en el ahorro para la vivienda y lo acumulado ahí no es público, es privado, no le pertenece al gobierno, le pertenece al trabajador, no es un impuesto transferido, es un derecho adquirido, el Infonavit solo administra lo depositado para obtener rendimientos y otorgar créditos.

Tú hoy sabes la cantidad con la que cuentas y la que tienes, la reforma propuesta al vapor y actualmente en pausa, no elimina las cuentas individuales, pero vuelve dinero público lo que es dinero privado, las cuentas del Infonavit no forman parte del erario, provienen del salario, son producto de décadas de trabajo en fábricas, oficinas, escuelas, universidades y ahora en un proceso que podría convertirse en una expropiación de facto, el gobierno tendrá mayor margen de acción sobre la administración de esos recursos y eso aumenta el riesgo, sobre todo, entre gobernantes que gastan mucho y mal.

Afirmarlo no es especulación, es simple constatación, la trayectoria del nuevo director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, no inspira confianza sino lo contrario, el resultado de su paso por Pemex debería ser motivo de alarma, no de alabanza, bajo su tutela Pemex quemó dinero público como nunca, la producción va en picada y muchos proveedores se encaminan a la bancarrota por falta de pagos.

Por qué creer que ahora se volverá un sagaz administrador, un mejor fiduciario de nuestros fondos, un excelso funcionario público que salta de la agronomía al petróleo, a la vivienda, la reforma le dará a él más laxitud y menos vigilancia, y aunque se mantenga el carácter tripartita de la institución, habrá sobre representación gubernamental en los órganos de decisión, en detrimento de los obreros y de los trabajadores.

El Estado tiene la obligación de proveer bienes públicos como la vivienda, pero una cosa es hacerlo vía la recaudación y otra es por la vía de la reconversión de lo privado en lo morenista o jinetear los recursos sin la autorización para ello o despilfarrar el dinero en obras mal planeadas, mal ejecutadas, que terminan siendo subsidiadas por todos nosotros y nosotras.

Es el caso del AIFA, el caso del Tren Maya, el caso de Mexicana de Aviación, el caso del Tren México Toluca, el caso de Dos Bocas, el estado inversor es una buena idea, pero solo cuando tiene la capacidad de comportarse como tal y en México históricamente, pero aún más ahora durante la llamada 4t, mayor injerencia gubernamental ha entrañado mayor corrupción.

Cuando el dinero privado se maneja como dinero público, abre más ventanillas para la coatitud y genera sistemas quebrados, como el de pensiones del IMSS.

Si el neoliberalismo le apostó demasiado al Libre Mercado, el neopopulismo le apuesta demasiado al Estado capturado, tú le confiarías tu pensión o tu afore o tus ahorros del Infonavit a Romero Oropeza, a Ricardo Monreal, a Adán Augusto López o a cualquier otro miembro del Clan de la endogámica nepocracia mexicana, como la ha bautizado Mauricio Dussauge.

Yo no, nunca, porque en manos de los mirreyes morenistas el Infonavit se convertirá en “robavit”. (Latinuss)

Migrantes prefieren que México los deporte ante el panorama que se avecina con Trump

Migrantes en la frontera sur de México piden apoyo a la mandataria Claudia Sheinbaum para que los deporte porque prefieren retornar a sus países antes que quedarse en territorio mexicano frente a las restricciones que se avecinan con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump.

Cientos de migrantes en el albergue Jesús el Buen Pastor, el más grande y antiguo de Tapachula, la principal ciudad del límite de México con Centroamérica, desean volver a sus países por la incertidumbre que ha desatado Trump y las políticas restrictivas del gobierno mexicano, que impide su avance hacia el norte.

En el refugio hay ahora 1.300 migrantes, el 70% hondureños, lo que ha llevado al colapso, mientras el Consulado de Honduras en Tapachula no garantiza su atención, según denunció el administrador del espacio, Herbert Bermúdez, en una entrevista con EFE.

"Esa es una cosa que estoy viviendo ahorita, personas que no han estado acá, vienen, han llegado al Consulado a pedir retorno voluntario y lo que hacen es darle un papel, los mandan a (Instituto Nacional de) Migración y lo que hace Migración es venir a dejarlos", describió.

El activista indició que en el albergue hay "bastante gente retenida, como que ya no quieren seguir y, con base en eso se está mirando mucho movimiento de caravanas, algo que es bien fatal porque arriesgan mucho a los niños".

Opciones poco atractivas para migrantes.

Ante los amagos de Trump, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, afirmó este lunes que los migrantes ya no avanzan a la frontera con Estados Unidos porque "desde el sur de México se les dan distintas opciones", como "quedarse en México a trabajar" o en un albergue.

Pero indocumentados consultados por EFE en Tapachula prefieren una tercera alternativa propuesta por la mandataria: apoyo para regresar a su país.

Entre ellos está Walter Oliva, salvadoreño que pidió asilo en Tapachula y Estados Unidos, pero las autoridades lo negaron con el argumento de que "las cosas ya están mejor" en su país, por lo que regresó al albergue Jesús el Buen Pastor, donde estuvo meses antes, para pasar unos días y retornar a El Salvador de forma voluntaria.

"(Quiero) regresarme porque no tengo otra alternativa a El Salvador. Me he encontrado que hay mucha gente que es discriminativa con el inmigrante, tienen doble moral. Hay quien ayuda, pero (también) el que ayuda con otra intención, he visto hasta casos de violación en ese aspecto", narró.

El migrante aseveró que no ha recibido ayuda oficial para volver a su país, por lo que sigue varado en México.

"Mi retorno es voluntario y ahorita no hay repatriación segura por lo que he tenido que bajar por mis propios medios", contó.

La hondureña María Lucinda López también quiere volver de forma voluntaria tras su fallido intento de ir a Estados Unidos, pues se le terminó el dinero para seguir avanzando.

Acudió al Consulado de Honduras para obtener apoyo, pero no logró una respuesta satisfactoria y ahora espera en el albergue.

“Yo me quiero regresar a mi país porque ya no tengo ayudas allá arriba, no puedo seguir en un país que no es mío con mi hijo menor de edad exponiéndonos a mucho peligro que hay aquí, nosotros hemos pasado por mucho peligro y (a) ellos (los funcionarios) no les interesa eso", lamentó.

Aunque el encuentro diario de indocumentados en la frontera de Estados Unidos ha disminuido un 75 % desde diciembre de 2023, el Gobierno de México detectó un récord de más de 925.000 migrantes irregulares de enero a agosto pasado, una subida interanual de casi el 132 %. (c) Agencia EFE

México tiene la obligación de deportar a los migrantes, principalmente a los 5 millones de gentes a quienes les dieron cartillas del Instituto Federal Electoral para que votaran a favor de Morena en México, ya que eso es una muestra más del fraude y la ilegalidad de las acciones que toman, lo que los convierte en unos malditos “traidores”.

