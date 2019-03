La prepotencia de algunos representantes políticos

No puede ser justificable que los responsables de trabajar para el país, ya que fueron apoyados por el pueblo para hacerlo, y hablamos de algunos de los diputados de Morena, quienes ahora que ya están en el poder pretendan manejar a su antojo y de manera arbitraria todas sus acciones, las cuales deberían hacer conciencia que deben ser ejecutadas y encaminadas para el bienestar de México y los mexicanos.

Todo lo que ellos hagan tiene que estar aprobado por los tres poderes de la Unión, a reserva de que es muy importante destacar que no es con amenazas o con una actuación de brabucón como deben de responder, así solo demuestran el bajo nivel de cultura que tienen, tres ceros a la izquierda.

No es concebible que este tipo de gente trate de llevar a cabo acciones como la de amenazar a la República, al país, mucho menos cuando ellos no conocen cómo y para qué está constituida la República, eso es una de las cosas más absurdas que se puedan haber oído.

Importante definir y comprobar el nivel profesional que tienen nuestros representantes políticos

Se dice que muchas de las gentes que están en el gabinete del actual presidente no han concretado sus estudios, aun cuando ya tienen el título de doctores, licenciados, etcétera, etcétera, como en el caso del señor Esteban Moctezuma, quien está encargado de dirigir la educación de nuestro país y de quien se dice ni siquiera tiene aprobadas todas sus asignaturas de la Universidad, en otras palabras, no terminó su carrera, todavía debe materias.

Como es posible que alguien diga que tiene un título cuando no ha cumplido con sus obligaciones escolares, eso significa que ha mentido y ha engañado a muchas generaciones y por muchos años, a todas las gentes que confiaron en él cuando, porque creyeron o confiaron que tuvo la capacidad de cumplir con sus obligaciones como estudiante.

Es patético que el actual gobernante de este país este rodeando de personas que no tienen capacidad o cuando menos la veracidad de haber concluido su carrera.

Las declaraciones del señor Moctezuma de que no tiene títulos, fueron dichas directamente por él, por lo que sería bueno investigar ahora los títulos y estudios que todos los políticos tienen ya que lo ideal sería que tengan la preparación académica necesaria que sirva para demostrar que no le van a fallar ni al presidente, ni al pueblo que voto porque confió en él para poder asumir sus responsabilidades con ética y profesionalismo

La base es ver que títulos tienen y en donde se graduaron; que esos títulos no vayan a ser como en el caso del señor Trump, donde las calificaciones de todos los institutos en donde estudió eran mediocres, y por lo que su abogado pidió a todas esas instituciones no revelar la realidad de esa información, y es por ello que este señor presume tener un cerebro privilegiado, pero habría que definir para que si le funciona, con esto queda demostrado que la mentira dura hasta que la verdad llega.

Muchas personas en este país se la viven mintiendo o engañando y eso no es aceptable porque las mentiras no tienen ninguna validez y mucho menos auguran un futuro positivo.

Ahora habría que ver si también todos los que están como diputados, senadores, gobernadores, secretarios o cualquier puesto político están lo suficientemente capacitados o cuentan con una aceptable preparación para poder estar en donde están, conocer desde la raíz hasta la punta, todo lo que hicieron antes, que conocimiento de causa tienen sobre lo que tienen que ejercer para que se tenga la certidumbre de la buena decisión que tomo la gente que voto por ellos, y se demuestre que no son falacias ni mentiras, y que tampoco quieren convertir, como hizo Adolfo Hitler con Alemania, en una Alemania nazi, donde lo primero que abolió fue la Suprema Corte para después comenzar a encerrar a los niños judíos.

A todos los que están como asesores del señor López Obrador que se les verifiquen sus títulos para conocer si son legales o nada más son abogados de “dedo”. Porque lo importante debe ser que el señor presidente este rodeado de gente capaz en todos los sentidos, pero debe ser de hecho no de dicho.

El buen juez empieza por su casa

Y es penoso que ahora digan que el Secretario de Relaciones Exteriores se encargará de ayudar a los mexicanos que están en Estados Unidos, cuando lo verdaderamente importante es que hasta el momento no han tenido la capacidad de ayudar a los niños mexicanos que se encuentran detenidos como delincuentes pero sin haber cometido ningún delito, tan solo por el hecho de que sus padres los hayan cruzado la frontera, eso es inadmisible.

La ONU debe de tomar cartas en el asunto ya que no se ha viso que el gobierno actual tenga la capacidad de reflexión para poder ayudar a los mexicanos, ya que al fin de cuentas las mayoría de ellos son mexicanos y los están violando sistemáticamente.

Actualmente estamos viendo como no se están respetando los derechos ni de los niños, ni de las madres, ni de los padres, como es el patético caso de los niños que están detenidos en la frontera, ya que se ha demostrado que han sido violados, creando con esto que vivan una difícil situación psicológica, ya que sus vidas quedan dañadas, y, en muchos de los casos totalmente destruidas.

Es increíble y difícil pensar que no se esté haciendo nada al respecto, actitud pasiva que solo está permitiendo que muchos tipos de abusos se lleven a cabo.

Siguen los proyectos “fantasma”

Ahora lo del proyecto del tren parece también una falacia, porque dijeron querer hacer un tren de mil quinientos kilómetros y el tiempo de construcción que se calcula es cerca de 8 años, período en el que se supone que la gente tendrá que votar y vendrá otro presidente, quien probablemente cancele el proyecto del tren y muchos se van a ver afectados.

Y qué pasa con los señores que están ahorita como actores en el poder, ellos juraron proteger y defender la Constitución y con este tipo de acciones solo están empujando al país para que entre en un rincón sin salida, donde lo único malo será ver que los platos rotos los tendrán que pagar los mexicanos y no ellos.

Y eso estamos viendo en otros casos como en el del aeropuerto y otras cosas, donde no tienen la capacidad económica para terminar las obras que tenían pensadas hacer, eso es una clara muestra de que existe una falta total de conocimiento y de preparación, porque no se contó con la elaboración de una estrategia valida y real, que permitiera que al tener una falla se pudiera corregirlo o mejorarlo para evitar un caos en todos los sentidos.

Eso es lo inadmisible, permitir que esta bola de hipócritas no digan la verdad, como en el caso de los niños Ninis, que ni estudian, ni trabajan, ni nada pero que aun así el gobierno les presta ayuda dejando a un lado a la gente que realmente está preparada para desempeñar puestos como por ejemplo de embajadores, puesto para el que mínimo se tienen que conocer y dominar tres idiomas.

Y que hasta ahorita las gentes que están al servicio de la Secretaria de Relaciones Exteriores representando a México pues son gentes que tienen por lo menos una educación profesional y son gentes reconocidos mundialmente, es por ello que no podemos permitir que se nos insulte, no es aceptable, es como si decimos que todos los profesores de Universidad son una bola de gentes que no terminaron ni la primaria, es difícil imaginar en donde estaría la educación de los universitarios.

La realidad es que se tienen que exponer estos temas porque no es aceptable que estén arriesgando la vida y el futuro de los mexicanos para cumplir caprichos que no tienen sentido.

Con la ayuda de las fuerzas armadas llegará la paz a México

Nuestro más sincero reconocimiento a las fuerzas armadas ya que desde la Revolución Mexicana tuvieron una positiva actuación para pacificar al país y fueron militares los que le dieron la base para que se cumplieran las expectativas de “tierra y libertad” y nos dieron crecimiento por más de 80 años.

Lo más importante en este momento es pacificar al país y sabemos muy bien que si no fuera por la indispensable y reconocidísima labor que llevan a cabo tanto de los soldados como de los marinos, en qué situación estaríamos y qué futuro se tendría, estaría el país totalmente perdido.

Estamos cansados de dichos y no de hechos

Estamos viendo como en el país cada vez es más frecuente ver hechos violentos y en esta ocasión se dio en la ciudad de Cancún, donde por un simple problema de tránsito un señor bajó de su auto portando un arma de las llamadas “cuerno de chivo” (AK47) para acribillar con esta arma a dos personas.

Esto no tiene justificación y es difícil creer que pase en un lugar donde se están llevando a cabo retenes y operativos por parte de la policía.

Por hechos como este “se dice” muchas veces que este tipo de personas están “protegidas” por representantes ya sea del nivel federal o municipal, lo que no se puede permitir ya que si tienen problemas de inseguridad o temores de alguna índole, en lugar de portar armas deberían de comprar coches blindados, que les puedan brindar la seguridad y la tranquilidad de que no van a ser atacados por nadie y mucho menos por algún cártel.

Estas personas deben tener bien claro que no pueden tener ninguna protección “personal” a nivel federal o municipal.

Es increíble que veamos cómo pasa una situación como esta en México, principalmente en una de las zonas turísticas más visitadas de la República Mexicana como lo es Cancún, donde se debe tener el control necesario para poder brindar la seguridad y tranquilidad de vivir unas felices vacaciones.

La ciudadanía está interesada en que se tomen de inmediato las medidas correctivas necesarias por parte de las autoridades correspondientes.

Hacemos un llamado para que los responsables se pongan a trabajar de inmediato en este lamentable caso y apresen a toda la bola de bandidos que generan la intranquilidad y porque de no llevarse a cabo una positiva labor podría provocarse la deserción de los habitantes de Cancún hacia otras ciudades o países, donde ellos sientan que si se les puede brindar la seguridad que es un derecho Constitucional al que todo ser humano tiene derecho así como el de poder gozar de las garantías individuales.

Lo verdaderamente importante es la seguridad de los mexicanos, de los buenos ciudadanos, no la de sicarios o amigos de influyentes.

