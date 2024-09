La realidad de la situación que vivirá México está más clara que el agua, “más de lo mismo”

Estamos en el momento oportuno para poder definir que estamos en la peor circunstancia, dentro de lo económico, lo político, lo social, sin un futuro definido y con una población que al parecer está totalmente confundida, ya que no ha mostrado los más mínimos principios de respeto hacia lo que es el patriotismo, el nacionalismo, la Constitución y el Estado de Derecho, pero lo que si hemos visto de estas gentes que han estado en el poder los últimos 5 o 6 años, es que el crecimiento del PIB, está a menos, que la productividad de los alimentos, está a menos, que ahora con sus mama… de los cambios en el sistema judicial y con el No respeto al voto, están quedando en el peor sitio, están en el excusado, en el caño, porque son gentes que siempre piensan que van a tener la razón, pero lo que sí está claro es que el mundo se ha dado cuenta de este fraude, y lo más importante, que no se respeta lo que está dentro de las leyes como lo es el derecho a la propiedad privada y a las inversiones extranjeras, el escenario número uno nos diría que retrasando todo este tipo de barbaridades y de estupideces que han estado llevado a cabo, son el fin de México como República y como país, pero que no se les olvide que también va a ser su fin, ese fin que hemos tenido en otras épocas y por el cual los mexicanos nos hemos reorganizado para salir adelante y con ello acabar con todo lo que es corrupción, tanto a nivel judicial, como a nivel gubernamental, y por la cantidad de violaciones que se han cometido a la Constitución.

En fin, si hubiera jueces que tuvieran sentido común y que fueran responsables de sus actos, no habríamos llegado nunca a la situación que estamos, causado por la mie… de gente que está tanto en el INE, como en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero la idea es muy sencilla, esta es que para las gentes jóvenes y las nuevas generaciones, que sus oportunidades para que tengan éxito en la vida y puedan salir a triunfar, ya sea fuera o dentro de México, por ahora están totalmente anuladas, destruidas.

Y para los jóvenes que les gusta vivir como perritos falderos, lamiendo los zapatos y arrastrando sus penas, y nos damos cuenta que ya es el cambio, el cambio de que este país después de 200 años de trabajo, de enormes confrontaciones, de dos revoluciones, y de todo lo que ha pasado pues es de dar risa, ya que lo que se había avanzado, desde que entró el señor Fox, que fueron él y su señora los primeros en intimidar, atacar y destruir a los medios de comunicación, ahora a estas gentes ya se les hizo costumbre y ahora no nada más hacen lo que quieren, sino hacen cosas que están totalmente fuera de la ley, de lo escrito, por lo tanto siguen siendo unos vulgares delincuentes.

Y les deseo que en algún momento, si tienen madre y si está viva, que se den cuenta del sufrimiento que han causado a todos los que han tenido que soportar la pérdida de familiares, pero no nada más eso, el dolor que sentimos los mexicanos de que no exista el menor respeto para nuestro pasado y nuestros héroes.

El señor que está por ahora y que ya en un mes se va a “La Chingada”, que no se le olvide que el prohibió que el Estado Mayor les diera protección a los presidente, por lo tanto esa regla se debe de aplicar.

Y segundo, a todas las gentes que han cometido delitos y que estos están científicamente demostrados, van a tener que poner sus barbas a remojar, al igual que la larga historia del señor López y su gabinete, al estar atacando a la DEA y apoyando a los cárteles, es importante que recuerden y no se les olvide que van 400 mil muertos en Estados Unidos, debido a su maquiavélica actuación en pro de la destrucción de las vidas y su desmedida ambición por tratar de figurar haciendo algo, aunque fuera destruir a México, y que con ello piensan que están haciendo algo positivo.

En fin, los nazis que con “su guerra” acabaron con la vida de 65 millones de gentes, pensaron que tenían la razón, pero ha sido la historia la que ha mostrado claramente que no tenían razón y solo quedaron como los viles asesinos, que con la idolatría y el viaje de ego de este hombre loco y desquiciado, Adolfo Hitler, pues acabó con Alemania, acabó con millones de gentes, pero también acabó en la historia de la humanidad como un diablo y así será recordado, quedando como una gente non grata, para no dar a conocer su historia a las presentes y futuras generaciones, así va a ser el final de estos súper políticos que piensan que tiene razón y solo son una bola de asnos.

Y por la burla que han hecho con el conteo y la contabilidad de los verdaderos votos, porque creen que todas las gentes se chupan los dedos, pero esto es increíble, es inconcebible, y por ello les deseamos, como el mejor deseo de nuestras vidas, que caigan y acaben totalmente en el hoyo, tal como están haciendo con miles de mexicanos y con las leyes internacionales, las cuales se tienen que respetar.

Se va a acabar México y va a entrar el segundo escenario de esta señora, que no es una presidente que haya ganado las elecciones a través del voto honesto y libre, y como no está capacitada, pero sí se ha rodeado de muchísima gente que tiene interés sexenal de poder “agarrar hueso”, pues tendrán que ver que van a hacer porque ya no va a haber ingresos y el país está en una franca descomposición, que no se les olvide que todo lo que han hecho va a afectar a todos los mexicanos, no a la bola de esclavos que tiene Morena.

Por ahora solo les deseamos que tengan un feliz fin de semana.

Y que la verdad siempre llega y cuando eso suceda, vamos a darnos cuenta, y vamos a poder los que no tienen sentido común, juzgar a toda esta bola de masiosares.

P.D: Lindas noticias para el futuro de México; A ver si pueden ayudarles a las gentes que hicieron todos estos fraudes electorales y de votos, a poder participar o hacer algo para que cuando se les juzgue, tengan recursos de amparo o de cualquier tipo de posibilidad de que se les respeten sus derechos, ya que ellos no han respetado los derechos de los mexicanos.

Fe de erratas

En nuestra columna anterior, en el tema de “Las cosas hay que decirlas como son, sin engaños, ni mentiras, solo verdades”, cometimos dos errores, de los cuales pedimos una disculpa, así como damos a conocer lo que debió decir:

Equivocadamente en el tercer párrafo, mencionamos “agencias como el FBI, como la Mozart…”, cuando en realidad debía decir “El Instituto de Inteligencia y Operaciones Especiales, o Mosad, que es la agencia de inteligencia exterior israelí”.

En esa misma nota, en el noveno párrafo, mencionamos por error en el texto: “estudiábamos en el ITAM”, cuando debió decir; “En diversas universidades del extranjero”.

Carta dirigida a 7 consejeros del INE y a los 3 magistrados del Tribunal Electoral (Traidores de mi…) Carlos Alazraki

Asquerosos traidores de mie…, el 2 de junio voté por el cambio, ese 2 de junio voté por la ilusión de regresar a México al rumbo correcto de la democracia y de la República.

Ese domingo voté por una persona con carácter de estadista y personalidad, y humanista, voté por Xóchitl Gálvez, una mujer honesta, ética, inteligente, sencilla y muy trabajadora que lo único que deseaba era servir a México retomando el camino que un aspirante a dictador con un complejo de inferioridad e ignorancia, como ningún otro presidente en nuestra historia, lo había hecho.

También ese domingo 2 de junio, voté por el Congreso, con la alianza del PRI, PAN y del PRD, tres partidos que sobradamente nos habían demostrado a través de nuestra historia, que sí sabían gobernar, no como este gobierno asqueroso que nos deja después de 6 años en completa bancarrota.

Llegó “la Noche Triste”, este domingo 2 de junio, a las 11 de la noche, la asquerosa ratera de la disque presidenta del INE, salió a dar los resultados del PREP, cuál sería mi sorpresa de que sin ninguna autorización de nadie, esa traidora presidenta del INE leyó los resultados de los ganadores, tanto para la presidencia, como la del congreso.

¿Del Congreso? A chinga, ahora resulta que esta basura, sin ninguna autorización, se adelanta y lee la posible conformación del Congreso.

Y al escuchar esa noticia me dije a mí mismo, ¿quién autorizó a esta corrupta a anunciar los resultados del congreso? Inmediatamente supe la respuesta, se acaba de consumar la elección de estado, ese INE que tanto defendimos, nos acaba de clavar la espada de Damocles, sí, asquerosos siete consejeros, ustedes nos acaban de traicionar, nos acaban de pisar.

Pasaron varios días para el conteo oficial de los ganadores, finalmente, Claudia ganó con 36 millones de votos, Xóchitl perdió con solamente 17 millones.

En el Congreso Morena y sus ratones, ganaron con el 54% y la oposición con 46%, los morenos se quedaban con la mayoría simple, gracias a Dios me dije, no nos fue tan mal, pero cuál fue mi sorpresa, días después, comienzan las discusiones y pataleos entre Morena y sus aliados con la oposición.

Las ratas abogaban que se aplique la ley a su entender, la oposición solamente abogaba que se aplique y como ya se sabía que siete de ustedes ya se habían vendido al dictador, votaron a favor de la ilegalidad.

Un paréntesis aparte, merecen mi reconocimiento los cuatro consejeros que votaron en contra de la dictadura, un aplauso a estos cuatro consejeros que votaban a favor de la libertad, el diálogo y a favor de la democracia.

Y por último, llegamos con los Magistrados del Tribunal, sí, con ustedes magistrados del Tribunal Electoral, ustedes tres magistrados vendidos y corruptos, durante los últimos dos años ejercieron sus puestos cinco de ustedes, en lugar de siete, como lo manda la Constitución.

Durante estos últimos dos años, Andrés se hizo pen… en no nombrar a los dos magistrados restantes, porque no le convenía.

¿Y qué creen que sucedió con ustedes bola de traidores y de traidoras? Andrés los compró y les aseguró su estadía hasta el 2027, en lugar de que terminen este año y el próximo, tal como les correspondía.

Ustedes basuras de seres humanos, no solamente se quedan hasta el 2027, sino que serán candidatos automáticamente, para ser ministros de la futura y corrupta Suprema Corte de Justicia.

Y ya para irnos, el Congreso estará compuesto por el 74% de diputados de Morena y sus ratas, en lugar del 54 del voto que originalmente fueron electos, repito, 74%, en lugar del 54.

En cambio la oposición tendrá el 26% de los curules, en lugar del 46 de los votos en el que fueron electos, escucharon bien, 26 en lugar del 46%.

Los siete consejeros del INE y los tres magistrados del Tribunal, son ustedes unos traidores, son unos vende de patrias, unos corruptos, una bola de mentirosos, una bola de cínicos, carecen de honor y carecen de dignidad, son una bola de “lame huevos” al igual que Monreal y Ebrard, son una vergüenza para nuestro país.

Consejeros y magistrados traidores, sepan una cosa, la historia se los va a cobrar, los mercados se la van a cobrar, nosotros en Atypical TV seguiremos siendo la resistencia y los defensores de la democracia y la libertad de expresión, y también, se las vamos a cobrar.

Y si no lo hacen, ni la historia, ni los mercados, serán sus nietos, pero de que la pagarán la, pagarán, ya lo verán,

Y tengo una postdata, por desgracia aún falta la traición al Poder Judicial. ¡Viva México!

AMLO en la mira de la prensa Internacional (Carlos Loret)

El tema de la Reforma judicial en México, el fin de los contrapesos, este ataque a la democracia ha tensado, como no había sucedido en décadas, la relación México/Estados Unidos, han encendido todas las alertas políticas y financieras en Estados Unidos y Canadá, que son nuestros dos principales socios del T-MEC, los dos Grandes socios del T-MEC, a nadie le parece buena idea elegir por voto popular a jueces, magistrados y ministros, menos lo de la tómbola, en ningún lugar del mundo sucede esto.

En Estados Unidos han tratado de engañar con eso de que los jueces son electos, ¡No! jueces que no resuelven, jueces que están ocupados de cosas muy domésticas y a fin de cuentas lo hemos visto todos en las series y las películas, quien decide la libertad o la prisión de una persona es un jurado de ciudadanos, no es un juez, aquí es un juez.

Pero la preocupación, fíjese que empezó siendo una preocupación jurídica de decir cómo es posible que un juez que no tenga preparación, que salga de una elección popular, o a lo mejor porque es chistoso, porque es carismático, sabe manejar bien el tiktok, resulta que va a definir si una persona es libre o se va al vote.

Empezó siendo una preocupación jurídica, luego escaló a una preocupación política, por qué, porque al acabar con la Suprema Corte los magistrados, se acaban los contrapesos y todo el poder lo va a tener quien ocupe la presidencia, entonces es una erosión democrática, un daño a la democracia mexicana, un emprender el camino al autoritarismo, ahorita ya es una preocupación económica.

Si el dólar está en 20, en buena medida, por la Reforma Judicial de López Obrador y Sheinbaum.

Porque aparte los medios más influyentes del mundo están diciendo, qué le está pasando a México, ayer, el editorial institucional del Wall Street Journal, periódico de la mayor influencia en el mundo financiero, o sea no es una columna de opinión de alguien, no, el editorial institucional dice que López Obrador quiere regresar 40 años el reloj de México y regresar a la época en donde en México solo existía un partido político.

Y dicen, que la Reforma Judicial, pone en riesgo el T-MEC, sí, el Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá, porque pone barreras al comercio, pone barreras a la inversión extranjera, deja sin defensa a las empresas en cualquier litigio contra el gobierno, deja indefensos a los ciudadanos ante cualquier abuso del gobierno.

Y que esta reforma judicial de López Obrador y Sheinbaum, viola el T-MEC y esto puede representar un problema económico para México, dice el Wall Street Journal, pero si representa un problema económico para México, representa también un problema para los Estados Unidos porque va haber más migrantes y remata diciendo que estas reformas son una bomba para Claudia Sheinbaum y ponen en riesgo mantener a México en acceso con el mercado estadounidense.

Es que usted se imagina lo que sería que diga, no pues así no renegociamos el T-CMEC, cómo vamos a ir a invertir, ya el dólar está en 20, estaba en 16 y medio antes de las elecciones.

La inversión nueva extranjera está en su mínimo en décadas, qué quiere decir, que dice no, no, espérate, a ver las empresas que ya están allá, pues sí que inviertan a ver nuevas inversiones a México, no, ahorita no, espérate.

Hoy además Human Rights Watch advirtió que la Reforma Judicial va contra los Derechos Humanos, pide a los legisladores que rechacen estas iniciativas.

El próximo Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, desmintió que la Reforma Judicial en México está generando la cancelación de inversiones en nuestro país, aseguró que se está manipulando la información, o sea, a mí me da mucha pena ver a Marcelo en este papel, porque era de las voces sensatas.

Creo que Marcelo Ebrard es capaz de idear maneras más inteligentes de enfrentar esto, pero esta dobladisimo Ebrard, lo hicieron pomada políticamente, por qué lo digo, porque no es que este manipulando, vaya usted a las cifras, que vaya Marcelo Ebrard, que vaya su equipo a las cifras oficiales, las del gobierno de inversión extranjera nueva y que descubra que en los primeros seis meses del año entraron 900 millones dólares, que es la cifra más baja en décadas, ¡décadas! por mucho, o sea quedó cerquita, no, por mucho, es la más baja en décadas.

Imagínense cómo va a cerrar 2024 con todas estas señales, entonces creo que le hace un flaco favor al gobierno, el próximo Secretario de Economía, negando la realidad, salvo que le tengan pánico a López Obrador, y que en el fondo ellos sí estén viendo la realidad, sepan que la Reforma Judicial es una torpeza, que Pemex está quebrado, que esto va a acabar con la estabilidad económica de México, que el T-MEC está en riesgo y nada más se están callando por miedo.

Mientras tanto el paro de trabajadores del Poder Judicial continúa, advierten los trabajadores que van a seguir sus movilizaciones para insistir en que el Congreso No apruebe la Reforma Judicial de López Obrador y Sheinbaum.

La presidenta electa compartió un video, en sus redes sociales, para tratar de argumentar que la sobrerrepresentación, no es sobrerrepresentación, que sí es cierto que obtuvo el 73% de los diputados, aunque solo haya obtenido el 57% de los votos, pero que eso no es sobrerrepresentación, que nada más es una fórmula.

Y entonces luego empezó a hacer una matemática para decir, no es que con esta reforma la presidenta ya no va a nombrar a los ministros de la Corte, a ver, no nos hagamos, nomás el próximo año Morena va a definir 800 jueces, magistrados y ministros, si tienen ellos controlados las elecciones en este país, ve lo que acaba hacer el INE.

Quién va a organizar la elección de jueces, magistrados y ministros, el INE, quien les dio la sobrerrepresentación, el INE, dónde trabaja la mitad de la familia de la presidenta del INE, en el gobierno de la 4T, qué van a hacer los servidores de la nación, hacer campaña a favor de los jueces que quieran, no nos hagamos, a ver todo el mundo lo está viendo, aquí la parte que quizá decepciona un poco es que se supone que López Obrador es López Obrador, ya se va no, y es este personaje capaz de… a ver, él no es un académico, él no es un científico, es un hombre criado políticamente con la intuición y el olfato de la calle, yo pensaría que Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, son más sofisticados en sus argumentos, no, no entrarían a esta dinámica de “los otros datos” así como tan flagrantemente, a ver es normal que los políticos es como se dice traten de vender el camello, si eso es normal, que medio le muevan, pero no que entren a la flagrancia de los otros datos, ahí está López Obrador en donde dice, no, no se descarriló el Tren Maya, se separó su flujo de las vías, espérate eso es descarrilarse, no ha subido la violencia, pero es que hay 30% más asesinatos, no, no ha subido, o sea esto yo hubiera esperado de alguien que tuvo una preparación académica, hasta en el extranjero como la doctora Sheinbaum, que tenga el currículum que tiene Ebrard, pues no, no nos estuviera diciendo, no es cierto que las inversiones se han frenado, nombre claro que se han frenado las inversiones, no nos hagamos, claro que es sobrerrepresentación, por algo se llama así, pues si ganaron 57 y te dieron 73, pues eso es una sobrerrepresentación, y luego que trate de tomarnos el pelo con eso, no, yo no voy a elegir a los… claro que los vas a elegir, o sea, para qué nos hacemos y no somos, como dice el duende.

La justicia no se calla

En la depravación general de la política y la lamentable gobernanza de la Cuarta Transformación de la Nación, la justicia y la probidad tienen millones de partidarios. Este genuino y liberal impulso, que siempre ha sido característico de los mexicanos patriotas y de la abogacía independiente, se ha despertado con el ruido causado por una abominable Reforma Judicial que pretende mancillar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ese encendimiento y encabronamiento se ha avivado ante la demagogia de Andrés Manuel López Obrador y la posición de dignidad del Poder Judicial Federal.

Los argumentos y fundamentos poderosos de la abogacía han dado lugar a proteger a nuestro Estado de Derecho, es decir a la justicia, al Pacto Federal, que se regocijan de ver tanto afecto y tan virilmente expuesto. ¿Será acaso a los ojos del buen Derecho una razón para ponernos en guardia contra una indignidad más de Andrés Manuel López Obrador? ¿Será que la defensa de la verdad lo justifica? ¡No señores gobernantes!, es una defensa y una lucha por el honor y el interés común de nuestro México!

El Poder Judicial Federal y la abogacía independiente de la República hoy se han entregado a la tesis que defiende como verdadera causa, que lo es, el respeto irrestricto a nuestra Carta Magna.

La prioridad de la Constitución Mexicana de 1917 en el establecimiento sistemático de derechos fundamentales de integración social, amén de ser reconocida por los más ilustres catedráticos del hoy y del ayer, se encuentra muy por encima de las tropelías, ocurrencias e injusticias del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Para justificar la defensa del Poder Judicial Federal es necesario remontarnos al pensar de algunos doctos.

Javier Olea Muñoz, abogado postulante y político de excepción, en su momento dijo: “México es, la Nación que marcha a la vanguardia de los derechos sociales en relación con la justicia…” “Como podrá observarse, la Constitución de México es la más avanzada en lo que respecta a la “Separación de Poderes”. “Ninguna otra Constitución del mundo consignó entre sus normas tales avances y es por ello que constituye una revolución en el derecho, la cual tiene que ser defendida siempre con base en la propia ley”.

Ricardo Franco Guzmán, litigante y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México por setenta décadas y cuya opinión reconoce la prioridad de la Constitución, dijo: “Las disposiciones jurídicas y garantías consagradas en la Carta de Carranza, son una característica de una ley eminentemente democrática, la Constitución Mexicana afirma una tendencia netamente protectora de nuestro Estado de Derecho”.

Salvador Mondragón Guerra, quien fuera un ministro fuera de serie de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también refirió: “Reconozco la superioridad de nuestra Constitución sobre los decires del Poder Ejecutivo, en lo concerniente al respeto del Estado de Derecho, a pesar de los peros que el Ejecutivo anteponga”.

Por ello y para ello, las voces del Poder Judicial Federal y la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, no se van a silenciar en la tempestad causada por esa torpeza jurídica contenida en esa tal Reforma Judicial.

Es cuánto.

Lic. Alberto Woolrich Ortiz, Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C.

AMLO deja a México ‘empeñado’: Deuda pública subirá a 49.7% del PIB en 2024, nivel más alto en 4 años (Por Felipe Gazcón)

La deuda pública en México crecerá 2.9 puntos porcentuales del PIB, comparado con el cierre de 2023 de 46.8 por ciento, estimó la Secretaría de Hacienda.

AMLO dejará a México endeudado: La Secretaría de Hacienda actualizó sus proyecciones y calcula que la deuda pública se ubicará en 49.7 por ciento del PIB al concluir 2024, su nivel más alto en cuatro años.

El aumento de la deuda será de 2.9 puntos porcentuales del PIB, comparado con el cierre del año pasado de 46.8 por ciento.

En su reporte de finanzas públicas y deuda pública a julio de 2024, la dependencia precisó que al cierre de julio pasado, la deuda neta del Sector Público Federal se situó en 16 billones 405 mil 182.7 millones de pesos.

Añadió que el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) ascendió a 16 billones 305 mil 239.7 millones de pesos al cierre de julio y con lo que al cierre del año representará 50.2 por ciento del PIB, el nivel más alto de los últimos 24 años, excluyendo el año de 2022 cuando registró el mismo porcentaje.

Resaltó que durante los primeros 7 meses del año el costo financiero de la deuda pública se ubicó por debajo de lo programado en 46 mil millones de pesos en el acumulado a julio, resultado destacado en un entorno de condiciones financieras restrictivas. En la comparación anual, se observó un incremento de 4.1 por ciento real.

La deuda neta del Gobierno Federal se ubicó en 14 billones 181 mil 811.1 millones de pesos con información a julio. Del total, 83.7% correspondió a deuda interna.

Asimismo, el 76.9% de los valores gubernamentales se contrató a tasa fija con vencimientos a largo plazo.

Hacienda se compromete a preservar la estabilidad en la deuda pública

Con respecto al financiamiento, no se realizaron operaciones de colocaciones en los mercados financieros externos durante el mes de julio, en línea con el compromiso de utilizar el crédito externo únicamente cuando las condiciones sean favorables, manteniendo así el compromiso de preservar la estabilidad en la deuda.

El 12 de julio, se realizó el proceso de vencimiento anticipado de un bono con fecha de liquidación en abril de 2025, por un monto de 894 millones de dólares, lo que redujo la deuda externa y otorgará flexibilidad a la siguiente administración en su primer año, al reducir las amortizaciones de deuda externa.

Acerca del balance público, Hacienda detalló que al cierre de julio, el déficit presupuestario se ubicó en 894 mil millones de pesos, menor al nivel programado en 33 mil millones de pesos.

Mientras que el déficit primario presupuestario alcanzó los 230 mil millones de pesos, menor a lo programado en 13 mil millones de pesos. En tanto, los RFSP se ubicaron en 1 billón 44 mil millones de pesos.

