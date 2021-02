La reforma migratoria del señor Biden

El proyecto de ley crearía un camino de ocho años hacia la ciudadanía para millones de solicitantes.

Los legisladores demócratas presentaron el jueves al Congreso de Estados Unidos un proyecto de ley de inmigración que de aprobarse crearía un camino de ocho años hacia la ciudadanía para millones de inmigrantes en situación irregular, al mismo tiempo que proporcionaría una vía rápida a la ciudadanía para a los que fueron traídos al país siendo niños.

La legislación se basa en el paquete de reforma migratoria propuesto por el presidente Joe Biden desde su primer día en el cargo. Está patrocinado por la legisladora Linda Sánchez, demócrata por California en la Cámara de Representantes y por el senador Bob Menéndez, demócrata por Nueva Jersey.

El proyecto de ley es la última de una serie de propuestas de inmigración que se están abriendo paso en el Congreso. El gobierno de Estados Unidos no ha aprobado una ley de ciudadanía importante desde 1986. La propuesta de Biden podría ser la más amplia desde la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1965.

¿Cómo sería el camino hacia la ciudadanía estadounidense si se aprueba esta ley?

Según el proyecto de ley, los inmigrantes serían elegibles para solicitar la legalización si estaban en Estados Unidos antes o el 1 de enero de 2021, pagan todas las tarifas requeridas y no tienen antecedentes penales, aunque las exenciones estarían disponibles para ciertos delitos no violentos.

El aspecto de Estados Unidos sobre la amnistía que está dando Biden es algo verdaderamente interesante, principalmente para muchas de las gentes que desean estudiar allá y con la aprobación de la reforma migratoria, eso será algo mucho muy importante.

A quien verdaderamente

le importan las reformas

Con una breve descripción que demuestra cómo las reformas en el sector energético emprendidas por el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) representaron la culminación de un Estado, que no estaba interesado en salvaguardar el patrimonio territorial. Es el propio Estado, que aplica la acumulación por despojo para beneficio de los particulares, sobre todo de las transnacionales que ganan licitaciones en megaproyectos energéticos -termoeléctricas- (petroleras, mineras, telecomunicaciones, etcétera). El Estado favorece el despliegue de la acumulación del capital a favor de la lógica de la cadena de valor global en las actividades más diversas: energéticas, agropecuarias; inmobiliarias e incluso turísticas.

Se supone que se van a venir una cantidad increíble de demandas con relación a la inaceptable reforma que hicieron en la electricidad y pues eso va a crear muchos problemas para México, debe de pensarse en soluciones a futuro no nada más soluciones mediocres y parciales, esto demuestra una vez más que el sentido de reflexión y el sentido común no existen con estas gentes.

La prioridad es enfocar las mejores y prontas posibilidades para que el país se mejore y logre un mejor futuro, el cual se ve cada vez más lejos.

El triste futuro que les espera a los ninis

Lamentablemente estamos viendo como las “ventajas” que les están ofreciendo a los jóvenes de veintitantos a treinta años, les van a traer consecuencias muy serias para su futuro ya que al ser los famosos ni, ni, ni, (ninis) porque ni piensan, ni trabajan, ni producen, no podrán aportar nada positivo ni para ellos ni para el país, por lo que podrían ser catalogados que son como como el agua que se pudre por estar todo el tiempo estancada, porque se van a pudrir con todas esas estúpidas actuaciones, la falta de hombría, de reflexión y de actuación no les permite pensar que la única solución es la educación aunada a la capacitación y así mismo al trabajo lo que nos brinda la capacidad para ser productivos y hombres de bien.

Es muy triste ver que México está entrando cada día a una espiral de generación en la que ahí tenemos que analizar y evaluar que hacer para que se den buenos resultados ya que la única respuesta hasta ahora es que “por el momento no hay solución”, y con ello, no se están concientizando las medidas necesarias para atenderlo, por eso mismo no es de extrañar que el país vaya cada vez peor y si los que producimos y trabajamos estamos sufriendo esta crítica situación pues es de imaginarse lo que van a sufrir los jóvenes a los que están “apoyando” estos desubicados.

México se había caracterizado por ser un país habitado por gente decente, democrática y republicana que amaba a su país, que amaba a su nación y ahora hemos visto como los que ni estudian ni trabajan ni hacen nada son los que han estado promoviendo a este tipo de cretinos, están aprovechándose de un pueblo ignorante y estúpido que no quiere defender sus principios ni su lealtad a la patria.

Carta dirigida al Sentido Común

(¿Qué le ven a Morena?) Carlos Alazraki

Sentido Común: ¿crees que estas personas se darán cuenta algún día el daño que Morena nos ha causado?

Prólogo 1: A todos mis estimados lectores:

Ya están en la nube de Atypical Te Ve, tres programas: Platicando Con.. Los Estando P2 (comediantes). ¿Por qué? (El programa político para los no políticos).

Y mañana viernes, Dra. Lizi (Con la Dra. Lizi Rodríguez).

¡Véanlos! ¡Se van a divertir!

Estimado Sentido Común: Cada día que pasa en este sexenio, me doy cuenta que vas dejando de existir. Te juro que no entiendo nada.

A ver si tú me entiendes: Explícame, ¿cómo es posible que Morena siga teniendo todavía la mitad de seguidores que tuvo en el 2018 cuando llevan dos años y medio SIN SABER GOBERNAR?

Por favor explícame, ¿por qué muchos mexicanos van a votar por esa basura de partido en las elecciones intermedias?

Cuando por ejemplo:

Postula para gobernador de Guerrero a un VIOLADOR comprobado de 4 mujeres.

O… Postula para gobernador de Sonora a un Secretario de Seguridad que ni conoce el estado y que ni detuvo a un taxi que se pasó una luz roja...

O a ese partido que vacuna a sus pinches servidores de la nación que son unos jóvenes entre 22 y 30 años ANTES que a los viejitos.

O a ese mismo partido que está en el poder y que NO HA CONSEGUIDO LAS VACUNAS y que ya nos colocó en el ANTEPENÚLTIMO LUGAR del MUNDO con menos vacunados.

O ese mismo partido que le niega las vacunas a gente humilde mayor de 65 años porqué no presentó su número de CURP, como fue el caso de una señora antier en Cuajimalpa.

Así es mi querido sentido común, ese mismo partido de Morena que en Linares, Nuevo León, el delegado de ese partido que recluta a los ninis, les pide su credencial de elector y como buen morenista, nunca les entrega su lana…. Se la quedó… ya sabes quién.

Tampoco logro entender cómo hay todavía personas que pueden querer a ese partido, cuando ese mismo partido a través de sus legisladores, anulan una ley de adquisiciones de medicinas que funcionaba muy bien desde hace muchos gobiernos prianistas, y que ahora, los más necesitados no encuentren ni siquiera el 50% de las medicinas que habían en el gobierno de Peña.

O que también gracias a esos legisladores, la gente más humilde pague ahora 35% en el precio de las medicinas que en los gobiernos anteriores.

A ver Sentido Común, explícame esto: ¿Cómo es posible que nuestro presidente haya cancelado la Semana de la Vacunación que funcionaba de maravilla cuando 10 millones de niños eran vacunados en UNA SEMANA?

A ver Sentido… ¡Explícamelo!

¿Y también cómo es posible que cuando el presidente se enfermó, la Secretaria de Gobernación NO SUPIERA dónde se encontraba el presidente? ¿Lo puedes creer?

Y ¿qué te parece cuando la misma secretaria soltó un choro en una mañanera diciéndonos que la obligación del Estado era manejar la energía para garantizar la seguridad del Estado?

Y de repente... ¡¡¡PUM!!!! El norte y centro del país llevan dos días sin luz.

¿Y qué opinas que este partido haya inventado el mito de NUNCA tener la culpa y echársela a los “conservadores, a los Aztecas o a los Vaqueros de Dallas”?

¿Te has dado cuenta?

Todavía hay muchos mexicanos que no quieren ver la realidad.

Y ya para terminar: ¿Crees que estas personas se darán cuenta algún día el daño que Morena nos ha causado?

Yo creo que…... ¿Y ustedes amigos lectores?

[email protected]

El peor presidente en el peor

año El Financiero (31-12-2020)

A la vida de Luis Enrique Mercado

Andrés Manuel López Obrador™ se mira en el espejo y contempla a una figura legendaria, líder de una transformación histórica, a la altura de Juárez o Madero. No que todo fuera bien en 2019, pero empeoró considerablemente cuando el mesiánico se topó con un año fatídico.

La pandemia no solo ha sembrado muerte y derrumbado economías, sino separado al estadista del populista, al gobernante eficaz del improvisado, al ejecutivo del demagogo. AMLO fue siempre un gigante con pies de barro, y el Covid lo terminó por derribar, mostrando al rey que camina arrogante pero desnudo.

El virus sacó lo peor del inquilino de Palacio. Las escasas semanas que se tuvieron para planear antes de que golpeara la pandemia fueron tiradas a la basura en la complacencia y minimizando lo que venía. Los meses que siguieron fueron peores. El tabasqueño, como tantas veces, creyó que podría enfrentar la realidad con buenos deseos y declaraciones triunfalistas.

México, país relevante en el concierto internacional, mostró a un gobernante bananero blandiendo amuletos y presumiendo que había “doblegado” a la pandemia. Lo exhibió pontificando ante sus homólogos del G20, mostrando que no esfuerza su nivel intelectual independientemente del foro. Una nación sería convertida en una tragedia de mal gusto por las ocurrencias e improvisaciones de AMLO.

Sería una broma si no fuese por los cientos de miles de muertos. Puesto a elegir entre petróleo y vidas, AMLO optó por el chapopote. Entre el tren maya y ampliar la capacidad hospitalaria tampoco tuvo dudas. Porque el tabasqueño mostró que sus estrategias no cambian por más que así lo hagan las circunstancias, que es incapaz de superar sus rígidos esquemas mentales, que no puede trascender su amplio repertorio de frases comunes. No entiende, jamás lo hará, que la simplificación de un slogan de campaña no es una estrategia para gobernar.

El rescate bancario hace un cuarto de siglo fue, en su mente, algo muy malo. De ahí concluyó que todos los rescates lo son, y entonces no se salvan empleos porque eso es ayudar a empresarios. Mientras muchísimos países, avanzados y emergentes, apostaron a una política fiscal que rescatara puestos de trabajo e impidiera el empobrecimiento, López Obrador se la pasa agradeciendo que hay más remesas. Le importan tanto los millones que ha dejado caer en pobreza, nada, como los niños faltos de quimioterapias.

Es el año de los muertos, en tal magnitud que se pierde toda dimensión. La persona que construyó su candidatura con “nos faltan 43” ha decretado en los hechos la muerte de miles que estarían vivos si su gobierno hubiera adoptado acciones que evitasen que millones tuviesen que salir a la calle a buscar el sustento. Pero son niños sin quimios, los miles muriendo de Covid en sus casas o en un pasillo de hospital, sin rostro y sin rastro en la conciencia de Obrador. Es de suponerse que el presidente no ha perdido un segundo de sueño mientras los cadáveres se apilan por su responsabilidad.

López Obrador fue siempre el hombre de la solución simple y equivocada, pero fácil de entender, basada en un diagnóstico erróneo. Hubiera sido en la mejor de las circunstancias un mal presidente; en el peor momento en décadas sacó a relucir su profunda incapacidad para un cargo al que nunca debió ser electo. Es de poco consuelo que como gobernante acabará, como un Antonio López de Santa Anna o un José López Portillo, en el basurero de la historia.

#AMLOTrackingPoll Aprobación

de AMLO, 19 de febrero

La #AMLOTrackingPoll es un ejercicio estadístico diario sobre la aprobación o desaprobación de la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador, realizado por Consulta Mitofsky de Roy Campos para El Economista. De acuerdo con Campos, se trata de una medición digital de la función pública.

La popularidad del presidente López Obrador sigue teniendo un repunte, de acuerdo al #AMLOTrackingPoll de este lunes, alcanzó el 60 por ciento de aprobación. Te dejamos los datos de este ejercicio que realizan Mitofsky en Conjunto con El Economista

Por segundo día consecutivo la aprobación presenta ligero incremento aunque aún no recupera los niveles de hace semanas. El incremento es destacable debido a que se presenta en momentos de apagones y problemas con las vacunas, aunque en este tema el discurso oficial abre esperanzas de que la vacuna se haga masiva realmente.

“Por el momento no hay solución”, el problema es que no se sabe cuántos mexicanos tienen que ser vacunados y en donde se encuentran en el mapa de la república mexicana.

Por otra parte el personal que trabaja en el Instituto Mexicano del Seguro Social no ha sido vacunado, se está revolviendo la ciencia con la política y en tiempos de campaña política no se puede permitir que nadie se aproveche de las vacunas que es una obligación desde que se hizo el IMSS y que es un derecho de los mexicanos que esperamos se cumpla ya que cuando tomaron el poder juraron respetar la Constitución, el Estado de Derecho y a las Instituciones.

Por ahora se califica la actuación de este señor como la del peor presidente que haya existido en la historia del mundo, pero será la misma historia y la sociedad quienes lo juzgarán, lo más probable es que le ladren a este personaje, al igual que le ladraron a López Portillo cuando salió del gobierno.

Es muy probable que la sociedad lo rechace por todos los actos negativos que no ha podido resolver pero recordemos que la verdad siempre sobresale ante todas las cosas.

Primera entrega de auditorías de 2019, ASF deja fuera programas y megaobras de AMLO

Tras un retraso de varios meses por la pandemia de Covid-19, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) entregó a la Cámara de Diputados 487 informes individuales del gasto público ejercido en 2019 -el primer año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador- por instituciones federales, estados y municipios, pero dejó fuera, en esta primera entrega, informes sobre los programas estrella del gobierno y las megaobras.

Dichos informes serán entregados hasta febrero de 2021. En una sesión virtual con la Comisión de Vigilancia de la ASF de la Cámara de Diputados, el Auditor Federal, David Colmenares, señaló que la elaboración de las auditorías faltantes está en curso.

La cantidad de informes individuales entregados por la ASF, 487, corresponde al 38% de las 1 mil 280 auditorías programadas para la Cuenta Pública 2019.

Esta entrega parcial no incluye revisiones a programas prioritarios como Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida o Becas Benito Juárez, ni de megaobras como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas o el aeropuerto de Santa Lucía.

En esta entrega parcial, la ASF incluyó auditorías al Fondo de Gastos Catastróficos y al Programa de Vigilancia Epidemiológica del Fonden, así como al IMSS, al ISSSTE y a los Laboratorios Birmex.

También entregó auditorías a Pemex Exploración y Producción y a Pemex Fertilizantes, por las inversiones a la rehabilitación de plantas de fertilizantes nitrogenados de Veracruz. En cuanto a obras de infraestructura, incluyó auditorías al Tren México-Toluca y al Tren de Guadalajara.

“Derivado de la contingencia de salud pública por la pandemia de Covid-19, se afectó ampliamente la operación formal de los tres Poderes de la Unión y de las entidades federativas”, indicó el funcionario.

“La totalidad de los gobiernos de los estados y la mayoría de los municipios, así como las entidades y dependencias de la Administración Pública Federal y demás órganos federales, publicaron diversos acuerdos por los cuales suspendieron o tienen suspendidas actividades administrativas, plazos y términos relacionados con la naturaleza de las funciones propias de las instancias referidas, (y se) manifestó una limitada capacidad de respuesta de las entidades y dependencias fiscalizadas para atender las solicitudes de información y requerimientos de la propia Auditoría”.

El presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASF, el diputado Mario Rodríguez, lamentó que, a la fecha, no se tenga un reporte de cómo se está ejerciendo el presupuesto millonario destinado por la actual administración a los programas sociales y los megaproyectos.

“Hubiéramos esperado que, al menos algunas de las (inversiones) que han tenido mucha resonancia en la opinión pública y de parte del gobierno, pudieran haber entregado algunos avances al respecto, entendemos que los tiempos le dan para poder cerrar ciclos o para continuar haciendo auditorías hasta febrero, pero es lo que pudiéramos tener como información previa para poder tener una opinión respecto a la utilización de los recursos, en donde, además, están utilizando los mayores recursos”, dijo en entrevista.

“Estamos en duda de cómo se están llevando a cabo la administración de estos recursos, por eso era importante que pudiéramos tener un avance, al menos en algunos de los rubros que han estado en discusión y en señalamientos, que tuviéramos algo; evidentemente, ellos están en su facultad de poderlo mandar hasta febrero”.

Estados y municipios tienen pendiente por aclarar 20 mil millones de pesos.

El Auditor David Colmenares informó que se determinó un monto observado de 25 mil 748 millones de pesos correspondientes al gasto federalizado -gasto programable y participaciones federales- que se entregó en 2019 a los estados y municipios.

De ese monto, precisó, se recuperaron apenas 748 millones de pesos, equivalentes al 2.8% del total, que las entidades fiscalizadas ya reintegraron a la Tesorería de la Federación.

Agregó que los estados y municipios tienen pendiente por aclarar otros 20 mil 010 millones de pesos.

De los 25.7 millones de pesos observados, el 54.6% (14 mil 047 millones de pesos), correspondió a la falta de documentación probatoria; el 8% a pagos improcedentes o en exceso; el 6.5% a rendimientos financieros no ejercidos y que no fueron reintegrados a la Tesofe, y el 4.9% a transferencias de recursos a otras cuentas bancarias.

Los fondos federales auditados en la Cuenta Pública 2019 fueron el Fortamun, Fassa, FAM, Faeta, Expansión de la Educación Inicial, Programa Nacional de Inglés, Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, Escuelas al Cien y Seguro Popular.

Y a todos los que han sido incautos y fueron convencidos por las mentiras deben de reflexionar en los hechos, no en los dichos, deben empezar a ver cuántos viajes ha hecho este señor al interior, cuántas carreteras ha inaugurado, cuántos aeropuertos y si ha verificado si tienen las condiciones aptas para su utilidad ya que el espesor de las pistas para que puedan soportar aviones muy grandes deben tener como mínimo un metro y medio de cemento; cuántos hospitales ha inaugurado; en cuántas conferencia internacionales ha participado y cuántas auditorías, de las que debe hacer la federación, se han llevado a cabo, que sirvan para rendir y dar cuentas del dinero que ha invertido.

El presidente del fracaso Luis Cárdenas

López Obrador será recordado, más bien, como el presidente del fracaso, del bajón en todo: economía, salud, seguridad y bienestar

“Working to build a better world” / K. R.

Hace unos días, en la pantomima que vemos cada mañana en Palacio Nacional, el presidente López Obrador, a pregunta expresa de algún arlequín en turno, dijo que le gustaría pasar a la historia como “el presidente de la salud”.

Poco importa que seamos un desastre en el manejo de la pandemia, que frecuentemente tengamos el nada honroso sitio de mayor índice de letalidad en el mundo (es decir que si vives en México y pescas Covid, tienes más probabilidad de morir a que si vivieses en cualquier otro lado), para Andrés Manuel es una nimiedad que desde hace años los pequeños con cáncer no tengan sus medicamentos, que la gente muera afuera de hospitales por falta de atención, que nuestros residentes sean enviados, voluntariamente a fuerzas, a Cuba o que en el ranking mundial de salud nuestro sitio se ubique un poquito más abajo que el infierno.

Nada nuevo para la farsa mañanera, francamente ya no sorprende, nuestro presidente vive en otra realidad y para un país que se ha acostumbrado tanto a la tragedia en todo sentido, las ocurrencias de Palacio hasta pueden caer en gracia. Bonito distractor del pandemonio.

Temo, sin embargo, que López Obrador será recordado, más bien, como el presidente del fracaso, del bajón en todo: economía, salud, seguridad y bienestar. Ajá, pero eso sí, seguirá siendo un presidente popular, un líder amado por gran parte del pueblo.

La recalcitrante oposición sueña con el día en que López Obrador se convierta en una calca de Peña Nieto, repudiado por la mayoría, vilipendiado por su pueblo y abandonado hasta por su propio partido político.

Los sueños más húmedos de esa oposición ven, alucinados, a un pueblo descalzo, miserable y hambriento gritarle a López Obrador: ¡Caímos 8 puntos del PIB!, ¡Nuestra pobreza laboral llega al 50%!, ¡López, traicionaste el pacto energético del T-MEC!, ¡López, ahuyentaste la inversión!

¿Le parece algo estúpido?, coincido, ahora convenza a los líderes opositores.

Las elecciones de este año tendrán un evidente costo político, tanto por el desgaste como por la radicalización del gobierno pero, tal vez, la factura no sea tan onerosa.

La mayor parte del pueblo bueno y sabio ve a nuestro presidente con amor, sí: a.m.o.r.

Hoy día, por ejemplo, le agradecen la aplicación de la vacuna y poco les importa formarse durante horas para obtenerla, están acostumbrados a ello, ya desde antes el priato los formó para todo, para cobrar una pensión, un cheque, un apoyo o hasta para verificar que seguían vivos pero, gran diferencia, ahora se forman “agradecidos”.

A la mayoría del país no le importará el fracaso presidencial ni el desastre que López Obrador entregará en 2024, no le importará, al menos, a estas generaciones.

Otra cosa serán los muchachos a los que les toque ordenar el desgarriate que dejó el espejismo onanista llamado Cuarta Transformación.

Pero cuando eso pase y el yugo de la historia arribe al fin, es muy probable que los responsables hayan muerto rodeados de gloria.

DE COLOFÓN

Primero muy gallitos, defendiendo “soberanía”, amenazando inversión y desbordando populismo. Ahora con la cola entre las patas vamos a pedir un poquito de gas.

@LuisCardenasMX



Lo que anda circulando: ¿qué tiene el presidente? ¿ sufrió uninfarto cerebral o realmente convalece por Covid-19?

Existen dos versiones corriendo, tomando en cuenta que tiene hipertensión y ya había tenido por lo menos dos infartos previos.

Ambas versiones no apuntan a Covid. Porque durante mucho tiempo se negó a usarlo, pese a que era un prospecto perfecto para sufrir un contagio. Además, todas las personas con las que convivió e interactuó durante su aparente proceso de contagio, ninguna ha dado positivo al Covid-19.

La primera versión es que más bien se trata de un derrame cerebral que le comenzó en el traslado desde San Luis Potosí y se complicó al llegar a la CDMX.

La segunda sobre que sufrió un ictus, un micro infarto cerebral, y por eso no saldría en público, para evaluar el diagnóstico que tiene: leve parálisis facial, de brazos y dificultad para hablar y caminar.

Si realmente enfrenta su “Covid” de forma muy leve y está como lo dice la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero “muy bien, con síntomas ligeros, en plena recuperación, en ejercicio de sus funciones, atendiendo asuntos públicos, los necesarios”, ¿por qué ni una sola fotografía o video, por lo menos para tranquilizar a sus adeptos?

Y una felicitación al tres veces heroico Ejercito Mexicano, ya que esperamos que si el cinco estrellas no cumple con sus funciones, se tendrá que quitar como comandante ó como el cinco estrellas ya que no tendría la capacidad para dirigir al país, porque pareciera que nunca ha tenido disciplina y mucho menos militar, inclusive no sabemos si cumplió con la cartilla militar ya que nunca la hemos visto, entonces todo este tipo de situaciones nos lleva a un escenario que no puede ser, cómo se atreven, así como tampoco puede ser posible que sigan los mexicanos “tragando heces fecales” y mentiras como lo han hecho hasta ahora, “bola de mandilones”.

Carece Quintana Roo de médicos

para tratar el tema del aborto

Se plantea establecer un plazo de respuesta de no más de cinco días a la solicitud de un aborto.

La legalización del aborto en Quintana Roo, que actualmente está en foros de discusión por parte del Congreso, implicaría tener que incorporar doctores y especialistas de otras entidades porque a nivel local no hay suficientes.

José Antonio Danel Beltrán, presidente del Colegio Médico de Quintana Roo, destacó durante su participación en los foros que organiza el Congreso del Estado, que entre las reformas previstas se plantea establecer un plazo de respuesta de no más de cinco días a la solicitud de un aborto.

Sin embargo, el especialista señaló que la entidad carece de personal para atender a la población femenina que busque acceder a un aborto legal, en caso de aprobarse la despenalización de esta práctica.

La legalización del aborto en Quintana Roo, que actualmente está en foros de discusión por parte del Congreso, implicaría tener que incorporar doctores y especialistas de otras entidades porque a nivel local no hay suficientes.

José Antonio Danel Beltrán, presidente del Colegio Médico de Quintana Roo, destacó durante su participación en los foros que organiza el Congreso del Estado, que entre las reformas previstas se plantea establecer un plazo de respuesta de no más de cinco días a la solicitud de un aborto.

Sin embargo, el especialista señaló que la entidad carece de personal para atender a la población femenina que busque acceder a un aborto legal, en caso de aprobarse la despenalización de esta práctica.

En este aspecto, el sector salud de Quintana Roo cuenta con sólo 41 médicos registrados como no objetores de conciencia en el tema del aborto, es decir, que han manifestado poder cumplir con esta práctica de ser necesario.

La estadística de la Secretaría de Salud en la entidad, indica que la mayoría de estos se encuentran en los municipios de Solidaridad y José María Morelos, mientras que en Benito Juárez sólo hay tres que laboran en el Hospital General de Cancún “Jesús Kumate Rodríguez”.

Urge investigar a fondo el caso del

violador Félix Salgado Macedonio

Los señalamientos a las aspiraciones políticas de Félix Salgado por parte de legisladoras federales y de mujeres morenistas han sido numerosos: desde el envío de cartas a la dirigencia del partido para cuestionar que se le haya permitido participar en la contienda, hasta el tema de exigir a la Fiscalía General de Guerrero que lleve a cabo todo lo referente a la investigación y determinación a la brevedad posible, si procede o no la acción penal contra el aspirante.

Si Morena sigue apoyando y protegiendo a este hombre sería como reflejar que todos los mexicanos seríamos violadores y eso no puede aceptarse, no es posible que un señor no caiga en un linchamiento político ya que sus acciones no han sido buenas como las que tienen todos los hombres y los seres en el planeta, donde lo bueno que se siembra crece, se reproduce y da flores y frutos pero cuando se cometen este tipo de absurdos crímenes, lo único que florece es el odio y la desaprobación general del pueblo.

Aquí cabe hacer mención que el presidente Don Emilio Portes Gil decía que los errores en política son crímenes de guerra y se debe de responder ante la nación cuando este tipo de delitos se cometen.

México no puede, ni debe aceptar la exportación de gas que le ofrece Maduro

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ofreció a México exportar gas natural así como también desea concretar una alianza estratégica, pero nuestro país no podrá comprar su energético por diversas razones.

Una de ellas es que Estados Unidos tiene impuestas sanciones contra el país sudamericano, que alcanzan a todos aquellos que realicen negocios con esa nación, a esto se suma que México cuenta con poca capacidad para recibir gas natural licuado, debido a que solo cuenta con dos terminales disponibles, una en Manzanillo y otra en Altamira.

Hay información de que también ofreció dinero igual que en su momento lo hizo Chávez, igual que en la época que lo mandaba Evo Morales, pero lo mejor será que se quede con su gas y con su comunismo marxista, que los mexicanos deberíamos hacer una encuesta para decir, gracias, no gracias.

El gobierno si ha aumentado pero la falta de servicios, la falta de seguridad, las asociaciones delictuosas y más

En algún lugar dice que él va a ser el mejor presidente de la historia, pero habría que ver de qué historia y de qué país porque hasta ahorita lo único que hemos visto ha sido un fracaso en todo, pero lo bueno es que ya estamos prontos a pasar por las nuevas elecciones, ahí es donde veremos la decisión que tome el pueblo.

Recordemos el pensamiento que pertenece al conde italiano Joseph de Maistre (1753-1821), quien sostuvo “que cada pueblo o nación tiene el gobierno que merece”, luego, sería una versión más reciente, la del francés, André Malraux (1901-1976), quien lo modificó y dijo que no es que “los pueblos tengan los gobiernos que se merecen, sino que la gente tiene los gobernantes que se les parecen”.

Por el momento solo vemos cómo crece toda la pobreza, el aumento de las medicinas, en un 35 por ciento, la falta de electricidad, la falta de seguridad, el incremento de los secuestros, de los robos, las asociaciones delictuosas que tiene él con varios banqueros donde se “lava” el dinero de gentes como es el caso de la mamá del Chapo Guzmán, sus contribuciones a su partido político y todo ese tipo de cosas cochinas, absurdas que él ha generado, por eso sería importante que la corte de justicia ejerciera su papel que es el de aplicar la ley ya que nadie debe de estar por encima de esta y mucho menos ellos.

Recordemos el caso de Trump, donde estamos viendo como todas las políticas estúpidas que promovió están siendo revertidas totalmente, por ejemplo el caso del muro el cual ya se canceló, el caso de las persecuciones a las personas que están en Estados Unidos del que ahora tienen la posibilidad de adquirir la residencia.

Es momento de darles las gracias a los más de 36 millones de mexicanos que están en proceso de adquirir la residencia, por el envío de las remesas que están salvando la economía del país.

Asuntos pendientes de respuesta

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación informó que aún están abiertos recursos sobre los comentarios sobre elecciones por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, los cuales serán resueltos en próximas semanas.

Este viernes, el presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Luis Vargas Valdez, comentó que hasta el momento no se han resuelto los asuntos de fondo las quejas y recursos de impugnación recibidos respecto a las conferencias “mañaneras”.

Si todavía no se resuelve este asunto, si AMLO opina o habla sobre los próximos comicios estaría violando totalmente el acuerdo preestablecido y eso es algo que no podemos permitir, que este señor siga actuando como rey cuando no es más que un mediocre y simple servidor público.

No es comprensible como este señor cuando era candidato a gobernador pensaba y decía otra cosa y ahora no quiera aceptar la ley como es.

Hay que recordar que ahora dice Fox que ve cada vez más una Venezuela en México.

Referente a la relación con Estados Unidos, primero insulta a Estados Unidos y ahora le está pidiendo “cash”, entonces eso demuestra este señor anda en una órbita que no coincide con la órbita del planeta.

También hubo varios jueces que votaron en contra de la continuación en Mérida de la estupidez más grande del mundo que es “El Tren Maya” y que además dicen que esa idea se la robó de Peña Nieto, o sea que no es ni de él.

Es importante señalar que “el Tren Maya” ya existía, eso fue cuando los productores de henequén pusieron sus propias vías de tren para sacar el producto, es decir todo el henequén, la fibra.

Esto es realmente como dice claramente en su columna Alazraki, que el sentido común y la realidad no tienen nada que ver con este señor, además de que se mintió horriblemente al pueblo diciendo que tenía Covid cuando lo que había tenido era un infarto cerebral.

La Constitución y las Leyes marcan que si el señor que está a cargo de la responsabilidad del país, no está apto, tiene que renunciar.

