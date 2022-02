La telenovela más corta de Palazuelos

Con la designación del senador José Luis Pech Várguez como precandidato a la gubernatura de Quintana Roo, por parte del partido Movimiento Ciudadano, llega a su fin la que quizá fue la telenovela más breve del actor Roberto Palazuelos.

Y es que este culebrón tuvo de todo, desde espionaje, por aquello de la llamada telefónica en la que el histrión revela pagos millonarios para lavar su imagen; acción, cuando relevó que disparó a una persona, pasando por drama, intriga, traiciones y demás.

Así se vieron frustrados los sueños de Palazuelos de ser gobernador del estado; lo que sí hay que reconocerle, fue que cumplió su promesa de poner a Quintana Roo en el mapa, y no solo eso, sino que también puso al partido naranja, también en el mapa político nacional.

Pero con la salida del “Diamante negro” de Movimiento Ciudadano se da inicio a un nuevo melodrama, protagonizado en esta ocasión por el senador José Luis Pech Várguez, al que bien podría titularse “El chapulinazo del moreno fundador”, y aguas que van spoilers.

Emanado de las filas del PRI, Pech Várguez fue uno de los fundadores de Morena en Quintana Roo, partido que dirigió por un tiempo y al que le apostó, muy a pesar de lo incipiente que fue el comenzar del partido guinda en la entidad.

Cuando Pech no fue favorecido con la candidatura a gobernador de Quintana Roo de su partido, él fue uno de los más institucionales y en su momento anunció su total respaldo y obediencia a la designación por supuestas encuestas de Mara Lezama.

Sin embargo, hace unos días, de la nada, y de la noche a la mañana, anunció su rompimiento con la ahora alcaldesa de Benito Juárez, e incluso la tildó de soberbia y traidora a las esperanzas de los morenistas en el estado.

A los dos días después, Movimiento Ciudadano le abre las puertas, para sustituir a Palazuelos en su candidatura al gobierno de Quintana Roo, algo que ya se ventilaba desde antes en los corrillos de la política local.

Pero ahora, el drama se centra en la renuncia voluntaria o la expulsión de Pech Várguez de Morena, porque al senador simplemente no se le da la gana renunciar: “No me voy, si quieren, que me expulsen”, se atreve a decir el legislador.

Con esa actitud, que además es ilegal estatutariamente, el ahora precandidato del partido naranja se hunde más en el fango de la ausencia de valores y principios, éticos y morales, que debería enarbolar alguien que quiere gobernar un estado.

Y aquí los spoilers: al final de la historia Pech Várguez se queda como el perro de las dos tortas, sin ganar las elecciones y sin militancia en el partido Morena, del cual expulsan por default y por traidor.

¿La habrá pensado dos veces el senador antes de jugar con distinta camiseta?