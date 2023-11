La verdad siempre nos hará libres

Es importante expresar que dentro de las reglas universales de convivencia entre los países, lo más importante es el respeto al derecho ajeno y el respeto a la autodeterminación de los pueblos (respetar las leyes, costumbre y prácticas locales), lamentablemente hemos estado observando como los políticos de pacotilla, como en el caso del Primer Ministro de España y del Primer Ministro de Bélgica, han hecho declaraciones con las cuales han causado una conmoción y una reacción del gobierno israelita, el cual preside el señor Netanyahu, en los cuales los señalan como promotores del terrorismo.

Esto nos da mucha risa, porque tanto Bélgica como España, cuando tienen problemas muy serios por una reacción del 50% de sus ciudadanos, estos ilusos ignorantes reaccionan en forma negativa, que pareciera están asesorados por gente más mediocre e ignorante que ellos, por pretender promover una amnistía, lo que totalmente sería un ataque a la Constitución española y al Estado de derecho europeo, ya que de consolidarse, quedarían libres varios asesinos y delincuentes.

Esto como en el caso del señor Puigdemont, y un grupo de seguidores, que por el momento están declarados como prófugos de la justicia, porque pretenden, como los delincuentes que son, escribir y modificar su Constitución.

Verdaderamente es denigrante que algunos países vayan como los cangrejos, hacia atrás, en cuanto al respeto hacia sus constituciones y hacia su pueblo, que en este caso es el pueblo español, quien merece que se respeten sus garantías individuales y el cumplimiento de las leyes que emanan de esta Constitución.

En otro tema, es increíble seguir viendo la absoluta negación de apoyo, hacia las gentes del estado de Guerrero, con lo que se hacen patentes todas las falsas declaraciones que han dado, ya que lo único que verdaderamente se ha visto es el completo abandono que le han dado al pueblo guerrerense.

Así como también la cantidad de mujeres que han sido asesinadas, la cantidad de niños que han muerto porque no tuvieron acceso a un tratamiento contra el cáncer y también de gente mayor, estas acciones son ofensas a la dignidad y a los derechos de los enfermos, estos hechos, en algún momento, tendrán que ser juzgados como asesinatos premeditados.

La realidad, es la verdad y la mentira, es la más grande acción en contra de los derechos que están claramente marcados en la Constitución.

Pero ya veremos como la justicia humana y la justicia divina, cobrarán las ofensas y la actitud mediocre de esta bola de asesinos.

Y la verdad nos hará libres, por ello les sugerimos a nuestros compatriotas, que por favor, dejen de chuparse el dedo, es mejor que piensen en todas las malas acciones con las que han actuado y con las que han causado un daño a muchas familias, ya que han sido víctimas de su mediocridad.

El que la hace la paga, esperamos que les quede muy claro, este es un hecho que no puede negarse. Tenemos que entender que estos derechos nos los brinda la constitución y sus leyes, por lo que no tienen el derecho de manipularlos, por su ignorancia bélica y satánica que los manipula.

Estamos viendo ahora, que en el caso del asesinato del señor presidente de Estados Unidos, ya salió a relucir la realidad y los motivos que hubieron en aquel entonces, un asesinato llevado a cabo por políticos, como el señor Johnson, de quien se dice, fue totalmente apoyado por la CIA, y por lo que la misma CIA, es la que ha estado manipulando la verdad de los hechos, pero la realidad ya salió a la luz, con esto queda muy claro que estos manipuladores asesinaron al presidente Kennedy.

Esperamos que la justicia brille y a los culpables, en caso de que sean culpables pos mortem, sean juzgados, porque la justicia siempre llega.

Que la paz reine en los corazones de las gentes que tienen sentido común, a los patriotas que desean que el mundo y México brillen, por aquí si se respeta a la Constitución que nos rige.

¡Muerte a los traidores! Así sea, saecula saeculorum.

In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti.

Que se ponga a ‘los candidatos más competitivos, aunque no estén cerca de partidos’: Xóchitl Gálvez

La precandidata presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez, celebró que el PAN, PRI y PRD hayan consolidado la coalición Fuerza y Corazón por México.

Después de que los tres partidos registraron de forma oficial la alianza ante el Instituto Nacional Electoral, dijo, desde Delicias, Chihuahua, que ahora se pueden concentrar en lo verdaderamente importante: “Una contienda muy fuerte”.

Gálvez Ruiz dio a entender que no se involucró en las negociaciones para que se lograra este pacto, aunque sí afirmó que habló con los tres líderes partidistas.

“Tenemos que ser generosos. Yo lo que le pedí a los presidentes es que todo mundo cediera, si cada quien se sentaba con sus posturas, no íbamos a acordar”, sentenció.

Al ser cuestionada sobre si ella se involucrará en las candidaturas de la alianza, sostuvo que prefiere enfocarse en otros temas.

“O me concentro a palomear candidaturas o me concentro a recorrer el país. Yo lo que he pedido es que se pongan a los candidatos más competitivos, aunque no estén cerca de los partidos”, expuso.

En cuanto a las molestias que ya se han generado, como la que hizo pública el alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, cuando le negaron la precandidatura a la Jefatura de Gobierno, Gálvez Ruiz dejó ver que buscará un encuentro.

A pregunta expresa sobre el decreto del presidente López Obrador sobre la creación de trenes de pasajeros, la aspirante se burló, al señalar que el mandatario no calculó las consecuencias.

Por otro lado, lamentó que no se les esté brindando suficiente atención a los campesinos mexicanos, lo que abre la puerta para que grupos criminales tomen el lugar del Estado.

“El campo está abandonado. Los programas se han recortado de una manera irresponsable, y yo tengo una preocupación: que la delincuencia organizada empiece a financiar el campo y tengamos una crisis, porque ellos no se van a andar con que… ahora sí que si no pagas, te quito tu tierra”, sentenció.

Finalmente, acusó a la Comisión Federal de Energía y a la Comisión Nacional del Agua de traficar el líquido en la zona.

Carta a Samuel García (el 3 de junio te van a tirar a la basura) Carlos Alazraki

Samuel, te platico:

Cuando ganaste la elección de gobernador, me dio mucho gusto.

Pensé que bueno que ganó un joven, les dio una catedra a sus rivales en el manejo de sus redes sociales.

Tiene una esposa muy chula e influyente en las redes.

No me cabe la más mínima duda de que los neoloneses nos dieron otra vez una lección de civilidad.

Felicidades para todos.

Pasó el tiempo y empezaste a gobernar.

Todo sobre miel y hojuelas.

Tus reuniones frecuentes con Andrés eran maravillosas hasta que, sin darte cuenta, poco a poco, Andrés te contagió con el virus más dañino del mundo.

Así es mi estimado Samuel, te contagió con el terrible virus llamado pendejismo.

Un virus que no tiene curación.

Un virus que con el tiempo empeora.

Un virus que si no lo controlas, se convierte en otra enfermedad terrible llamada delirio.

Le atinaste, la misma enfermedad de Andrés.

Quisiste copiar a Andrés en todo, pero, no pudiste.

Eres una mala copia de la genialidad de Andrés.

Una vez con el virus adquirido, comienzan tus desajustes mentales.

Te peleaste con los diputados locales.

Intentaste rebajarles su sueldo.

Cortaste el agua en San Pedro para vengarte de algunos empresarios.

Quieres romper la ley al estilo de Andrés, imponiendo a tu sustituto cuando no te corresponde.

No respetas ningún protocolo.

Y el colmo, para la felicidad de Andrés te dejas usar y te convence que seas candidato de parte de Movimiento Ciudadano para contender por la presidencia.

Tú, por tu enfermedad aceptas la invitación, sin darte cuenta que después de la elección te van a tirar a la basura después de que tú y Titina pierdan.

Y para terminar, vi dos videos tuyos.

El primero, cuando le reclamas duramente al Bronco por hacer lo mismo que tú estás haciendo ahora, dejar la gubernatura para buscar la presidencia.

Y el otro video, es que juras y perjuras que vas a gobernar los seis años.

Mi conclusión: eres un mentiroso, asqueroso.

Y aunque las comparaciones sean odiosas, está clarísimo que tu compadre Luis Donaldo Colosio, es doscientas veces más inteligente que tú.

Y para terminar, te deseo la peor derrota en la historia.

¡Arrancan!

La apariencia de honestidad de muchos de nuestros futuros gobernantes y legisladores, hoy circula de manera veloz en cada precampaña electoral para acceder al puesto de sus deseos. En esas peroratas fingen, expresan o imitan lo que no son. Hay políticos que hacen de su quehacer toda una tramoya, o sea, toda una pantomima o estrategia. La personalidad de esos próximos a gobernar o legislar envuelve múltiples vicios como son sus delirios de grandeza, la mezquindad, el embuste, la mediocridad, la corrupción y mil defectos más que sería prolijo detallar.

Así los políticos impostores y gobernantes, al ostentarse y exhibirse como lo que jamás serán, con el objeto de obtener el sufragio popular, aparentan una supuesta valía para cubrir con ella su insignificancia y mediocridad. Hay políticos que mienten simplemente por el gusto de mentir.

Los supuestos futuros “Siervos de la nación” fingen conocimientos de las problemáticas sociales por las que atraviesa el pueblo, para con ello cubrir su suprema incapacidad e ineptitud, son vacíos por dentro de sapiencia y engañosos por fuera. La ley de su necesidad los hace aparecer elocuentes.

Al leer las pasadas reflexiones hay que tener en cuenta que lo anecdótico de esos malandrines políticos no está conformado por el ejercicio de la moral, ni de la sabiduría, sino por los disparates o por los errores. Basta traer a colación lo dicho por aquél gobernador del estado de San Luis Potosí, de apodo “El alazán tostado”: “La moral es un árbol que da moras”.

La actitud de todos esos merolicos de la política obedece a su hambre de obtener recursos públicos para saciar su aura sacre fames (desmedida sed de riqueza). Los actuares de esos insignificantes denota la incultura que cargan, su carencia de inteligencia y nula vocación para servir a nuestra nación.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni la conocen, ni la respetan, ni les interesa, pues su objetivo es el poder para acceder a los recursos públicos.

La realidad de esos simuladores de la política ahora les compete a los queridos lectores descubrir.

Es cuánto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal, Del Colegio Nacional de Abogados Foro de México.

Xóchitl Gálvez Vs. AMLO: ‘Soy el dolor de cabeza del presidente’

Durante su visita a Veracruz, Xóchitl Gálvez afirmó que su popularidad cada vez crece más y eso no le gusta al presidente.

Xóchitl Gálvez, precandidata del Frente Amplio por México (FAM), aseguró que es el “dolor de cabeza” del presidente de México Andrés Manuel López Obrador por lo que éste buscará que no llegue a la presidencia.

Durante su visita a Veracruz afirmó que su popularidad cada vez crece más por lo que dijo que se trata de algo que le incomoda al morenista y presidente del país.

“Es que el presidente, soy su dolor de cabeza, soy yo desde que aparecí. Está realmente preocupado y va a tratar de hacer lo que sea, con tal de no dejarme pasar, pero pues ya llegué hasta aquí, y voy a llegar hasta la silla grande”, afirmó.

En la ciudad de Orizaba, sostuvo diversas críticas a la administración actual tales como las acciones en materia de seguridad, campo, entre algunas otras.

Se suman militantes de Morena al proyecto de Xóchitl

En un acto realizado previo a un diálogo con militantes y simpatizantes de Acción Nacional en la Ciudad de México, liderazgos de la alcaldía Miguel Hidalgo formalizaron su unión al PAN, tras expresar su rechazo a las políticas públicas implementadas por los gobiernos federal y local.

Además, criticaron que durante cinco años el partido oficial ha impulsado la polarización y el odio en todo el país.

"Aprovecho para darle la bienvenida a todos los que eran de Morena y que se sumaron el día de hoy a este proyecto, muchas gracias. Muchas gracias. Algunos de ellos confiaron en el proyecto de Marcelo Ebrard, se sienten muy desencantados de que hubiera un dedazo, una corcholata favorita", dijo Xóchitl Gálvez.

Al recordar su trayectoria como alcaldesa de Miguel Hidalgo, Gálvez celebró que en su gestión se puso orden a la corrupción que había en materia inmobiliaria, pues logró la demolición de edificios construidos de manera irregular. "Fui una mujer muy frontal con los temas de la corrupción inmobiliaria, porque para mí sí, la ley es la ley", subrayó.

Por otra parte, pidió a la Federación destinar más recursos para que las alcaldías y los gobiernos estatales hagan frente a la delincuencia organizada.

"Estoy segura de que ustedes también aspiran a salir a la calle sin sentir miedo y para eso necesitamos apoyar más a las alcaldías con recursos, porque ahí es en donde se atiende el problema de la inseguridad. Necesitamos apoyar a los gobiernos estatales para que les paguen bien a los policías", expuso.

Por último, afirmó que es una mujer de trabajo. "Para mí no hay cansancio, no hay sol, no hay viento, no hay frío, no hay sueño, no hay enfermedad, lo único que hay es la victoria", aseguró.

La ignorancia no impide el cumplimiento de la ley

El sólo hecho de que el señor don Manuel López Obrador, sea el presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos implica atención a lo que sostiene y expresa en tribuna mañanera, independientemente que el grueso de los gobernados, sostengan pensamientos diametralmente contrapuestos de manera particular con su política de “besos y abrazos a la delincuencia”.

El primer magistrado de la nación, de entrada y por la mañana, sostiene como una manera de “gobernanza simpática”, el que los señores transgresores de la ley penal sean considerados como gobernados de excepción, por sus enormes aportaciones económicas a favor del entorno político que los encubre y protege.

Lo de la “gobernanza simpática” con antelación referida, no resiste el más pequeño análisis, si consideramos que el Jefe supremo de las fuerzas armadas y los que piensan como él, en su partido político del Movimiento de Regeneración Nacional, o en la jerarquía que integran las togas de la Fiscalía General de la República, a las que no les interesa investigar, acusar, procesar, sentenciar y encarcelar al narco-político delincuente más importante de la historia jurídica nacional, para que éste a su vez siga aportando caudales para mantener el fenómeno de la corrupción que infiltró en el medio de procuración e impartición de justicia. Postura exactamente igual a la sostenida por quienes se benefician con dichos gananciales.

México no acepta tan absurdas condiciones impuestas por esa política de “besos y abrazos”, porque nuestro Código Penal Federal entiende perfectamente bien que dichas expresiones tienen substancia política de corrupción y las mismas contravienen la letra y espíritu de nuestra Constitución, ya que no es lo mismo un México delincuente que un México respetuoso de sus leyes.

De lo cual resulta que esa “gobernanza simpática” a la que alude y defiende Andrés Manuel López Obrador, para los que piensan y razonan como él, no deviene, ni siquiera en un aplauso del gobernado pensante. Error del gobierno sin duda significa esa obscura política, con clara esencia corruptora. Gesto que el México libre jamás le agradecerá.

La Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, una vez más, exhorta al Primer Magistrado de la Nación a modificar su conducta política en ese rubro y, lo invita a respetar la ley. Ignorantis legis neminem excusat.

Es cuánto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal, Del Colegio Nacional de Abogados Foro de México.

Señala Lorenzo Córdova que la intromisión del narco, es el mayor desafío rumbo a las elecciones de 2024

El ex consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, señaló que la violencia en tiempos electorales ha incrementado en los últimos años.

La elección del 2024 traerá muchos desafíos, uno de los mayores, o quizá el más grande que se tiene para la democracia mexicana, es evitar la intromisión del narcotráfico en los procesos y garantizar la seguridad, que no haya asesinatos de candidatos, externó el ex consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello.

En su visita por Durango para impartir la conferencia ‘Desafíos 2024′ promovida por Coparmex, el ex presidente del INE recalcó que, “el tema del narcotráfico es un gran problema que desde hace tiempo, no solo en el ámbito electoral, lamentablemente todos los ámbitos de la vida social están marcados por la presencia del crimen organizado, que es quizá el mayor desafío que enfrenta la convivencia democrática de nuestro país, y es una amenaza para la existencia de un país con Estado de Derecho”.

En ese sentido, Córdova explicó que las elecciones también han sido impactadas por la presencia de este fenómeno, “Yo creo que el gran desafío aquí es efectivamente que la criminalidad organizada no irrumpa y no defina, no condicione, digamos, a los propios procesos electorales, por lo menos en dos planos: el primero es el de la organización, donde el INE ha logrado a pesar de la presencia del crimen organizado instalar todas las casillas previstas (...) y el segundo es que la criminalidad organizada irrumpa en las campañas y eventualmente condicione el voto de los ciudadanos”.

Remarcó que es el Estado quien debe combatir e impedir la intromisión del narcotráfico, porque esa no es una función del INE, y recomendó que haya una estrecha coordinación de los tres niveles de gobiernos en materia de seguridad. Al INE le tocará revisar que no haya dinero del narcotráfico involucrado en las campañas.

Recordó que estos fenómenos del narco en las elecciones, empezaron a presentarse a partir del 2021, cuando empezaron a observarse no como hechos aislados, ya hubo situaciones claramente identificadas en algunas zonas del país, especialmente las muy marginales, como Valle de Bravo, donde se documentó el caso de una candidata que fue secuestrada por el crimen organizado, posteriormente liberada con la condición de que no haga campaña y ella se recluyó en su domicilio, de manera que perdió las elecciones. Eso es una erupción del crimen organizado que condiciona y modula los resultados electorales, explicó.

“Ojalá que se hayan hecho los diagnósticos para saber las verdaderas dimensiones de este fenómeno” para garantizar la seguridad de candidatos y de la propia elección.

Recordó que la asociación Kofi Annan, cuando vino de observadora a México, en las elecciones 2018, ya entonces había señalado que el principal problema desde la mira internacional hacia México, era la potencial intromisión de la criminalidad, pero sobre todo en la violencia en las elecciones.

En aumento, asesinatos de candidatos.

Córdova Vianello destacó que ha venido en aumento el asesinato de candidatos en los últimos años.

En 2018, el INE identificó a partir de sus registros a 27 candidatos asesinados por el crimen organizado; para 2021, la cifra se elevó a 31 y aunque hay otras organizaciones que tienen cifras diferentes, estos fueron los datos con candidatos ya registrados.

El gran desafío que tiene el gobierno federal es que en estas elecciones que se llevarán a cabo en 2024, no solo no aumente la cifra, sino que no exista ningún asesinato de candidatos.

Zonas calientes.

Aunque la criminalidad es cambiable, y puede variar la vulnerabilidad de una zona de una elección a otra, existen puntos de alto riesgo, indicó el exconsejero presidente, entre ellos destacó el Triángulo Dorado, donde se contemplan tres estados que son Sinaloa, Chihuahua y una parte de Durango.

Mencionó también algunos lugares en Tamaulipas, algunos de la Sierra de Chihuahua, Jalisco, Michoacán y Guerrero.

El mapa de la criminalidad se mueve constantemente, pero la responsabilidad sigue siendo del Estado, concluyó.

Terminar 7 rutas de trenes en un sexenio, es la tarea que deja AMLO a Sheinbaum

López Obrador dijo que su administración dejará “todo arreglado” para que la próxima presidenta o presidente de la República pueda “echar andar en un sexenio” las siete rutas de trenes de pasajeros propuestas en el decreto publicado el pasado 20 de noviembre.

“En un sexenio alcanza para tener todos los trenes. Se tiene lo principal que son las vías y el derecho de paso”, dijo AMLO esta mañana.

Asimismo, dijo que dos empresas privadas tienen los recursos para invertir en este proyecto. “Yo espero que haya una buena actitud”, señaló el titular del Ejecutivo, no sin antes advertir que en caso de que decidan no participar, el gobierno federal puede invertir en proyectos similares al Tren Maya y al Tren del Istmo.

El decreto publicado hace unos días contempla el rescate de siete rutas concesionadas para la implementación de trenes de pasajeros:

1.- Tren México-Veracruz-Coatzacoalcos

2.- Tren Interurbano AIFA-Pachuca

3.- Tren México-Querétaro-León-Aguascalientes

4.- Tren Manzanillo-Colima-Guadalajara-Irapuato

5.- México-San Luis Potosí-Monterrey-Nuevo Laredo

6.- México-Querétaro-Guadalajara-Tepic-Mazatlán-Nogales

7.- Aguascalientes-Chihuahua-Ciudad Juárez

