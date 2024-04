La verdad siempre triunfa

Vamos a marcar que es clara, muy clara, la realidad que ahora está siendo certificada y verificada, con respecto a las gentes que actualmente están como autores en el poder y que han cometido diversas acciones que están más allá de la ley, que recuerden que nadie puede estar por encima de la ley, y si ellos o sus familiares han cometido delitos graves, es necesario mencionarles que no es tratando de destruir a un país, como ellos podrán sentirse que son emperadores o hijos de Dios, ni tampoco podrán salirse con la suya, por todas las jugarretas y traiciones que han hecho a la República, a las instituciones, a la Suprema Corte, al Ejército y principalmente a la Carta Magna, que no se les olvide que a todas ellas juraron honrar y respetar.

Lo que no entendemos es cuál es el nivel de su ambición como para que se atrevieran a utilizar “dinero sucio” y poder con ello corromper y comprar a varias personalidades de la República Mexicana, para lograr satisfacer sus berrinches inaceptables.

Es por ello que ahora los mexicanos tienen que darse cuenta que debido a los berrinches y/o a la falta de no creer en sí mismos, así como también al no cumplir los juramentos que hicieron, esto está creando una deuda externa terrible, una inseguridad terrible y una situación que no es aceptable, recordemos lo que decía el teniente coronel Nazar Haro, “cuando se cometen delitos federales hay que seguir el dinero”, y esto en cierto momento va a tener que estar bien claro, y por lo que en consecuencia, se tendrá que actuar en contra de todos los que actuaron dentro de una mafia beligerante, ya que esto va en contra de la esencia de los mexicanos.

Las asociaciones delictuosas, las violaciones a la ley y al Estado de Derecho, los hace culpables ante la justicia, ya está pronto el momento en que tengan que aclarar donde está todo el dinero que han estado robando, así como también van a tener que aceptar su derrota, y eso será cuando los mexicanos salgan a votar por las gentes que tienen en consecuencia un gran amor y un verdadero respeto por las instituciones y por la República Mexicana, y de lo que ya no habrá vuelta de hoja.

Por ahora que ya no traten de ser objeto de más desprecio y más odio, con sus acciones gansteriles, ya que será pronto cuando no tengan fuero y no tengan poder, convirtiéndose así en única y exclusivamente simples ciudadanos, y será entonces cuando su acto de traición será expuesto y pasarán a la historia como lo que son, “una banda de traidores a la república”, recuerden que la verdad siempre brilla y la justicia brilla con la verdad y la realidad.

Y que personajes como Goebbels, Hitler y Mussolini, son claros ejemplos del final que les espera a los que traicionan y engañan, en este caso a una raza tan noble como somos los mexicanos. ¡Viva México! ¡Viva nuestra Constitución! y ¡Viva el futuro de nuestras próximas generaciones! Saecula, saeculorum.

Los Ángeles de la Llama Rosa están presentes en México y protegiendo a Xóchitl y al grupo de gentes que han decidido sacar adelante a esta hermosa república.

Por el momento, muchos de los gobernadores de Morena, están muy agraviados porque este señor les ha limitado el presupuesto operativo de sus identidades, identidades que son libres y soberanas, y que por ello no han podido cumplir ni con el 10 por ciento de sus promesas, lo que está ocasionando un gran resentimiento en contra de este señor, ya que está utilizando los presupuestos de los estados para su propio beneficio, todo eso creo una reacción muy agresiva de descontento, en contra de una acción que es totalmente injustificada, al igual que han sido todos su caprichos.

En cualquier caso el descontento de gobernadoras y gobernadores, ahí está. Y crece conforme se acerca la elección y termina el sexenio.

Aquí cabe preguntar, ¿quién es el encargado de vigilar que el presidente cumpla con sus responsabilidades?, acaso será el Poder Judicial, ya que este es el encargado de vigilar que se cumpla la Constitución y sus leyes y que todos los mexicanos tengan acceso a la justicia, sin distinción de raza, edad, sexo, nivel económico o religión.

Diputados de Morena, por órdenes de AMLO, buscan endeudar a México con 2 billones de pesos en el último año de su sexenio

“Aquí hay otro tema extremadamente preocupante, como vamos a hablar de una continuidad cuando para poder sobrevivir en este país se tenga que buscar 2 billones de pesos deuda, estamos gastando más de lo que ingresa y ese gasto me llama mucho la atención y me llama mucho la atención porque cuando tuvimos que levantar al país en los hospitales y en las empresas y en la salud de los mexicanos, no se pidió un peso para eso, no hubo un peso de apoyo para las empresas, pero que curiosito suena que en el 2024, suena curioso, que va a haber elecciones y ahí sí ¡Plántenles 2 billones de deuda a los mexicanos!”.

“Ahí sí, es donde vamos a ver a donde se va el dinero de México”.

“Ahí sí, hay interés en endeudarnos, que curioso, que curioso que quieran la continuidad en un país extremadamente endeudado, en un país que no recauda y sobre todo en un país que habla de relocalización de empresas cuando no les damos seguridad, cuando no le damos salud, cuando no le damos certidumbre jurídica y lo peor del caso, no tenemos estado de derecho”.

“No es cierto lo que se nos dice como la gran revolución o la gran transformación, este país en temas de corrupción, veamos, vayamos a las calles, caminemos nuestras carreteras, vean por favor, están como pasajes lunares, no es cierto que hemos mejorado, vamos de reversa y la reversa también es cambio”.

“Yo si les pido, por favor, que nos aclaren cómo está el pago de la deuda, hasta cuantos años nos vamos a ir con esos 2 billones de pesos para ver quién va a pagar la deuda de México, si la va a pagar mi hija, mis nietos o hasta de mis bisnietos.”

“Es cuanto presidente”.

Loret de Mola, descubren a presunto “feminicida serial” en la CDMX: #Latinus

Hoy salió a la luz el caso de un feminicida serial en la Ciudad de México y el gobierno está haciendo un enorme esfuerzo por esconderlo porque destruye el discurso de campaña de Claudia Sheinbaum, ella hasta en el debate presidencial presumió que había bajado los feminicidios 30% y este feminicida serial habría cometido sus crímenes durante el gobierno de Sheinbaum y también durante el gobierno de su sucesor el morenista Martí Batres y esos crímenes no se habrían contabilizado porque el sujeto guardaba en su casa los cadáveres de sus víctimas.

En las últimas horas todo ha salido a la luz porque el feminicida fue detenido después de haber matado a una joven adolescente de 17 años de edad y luego intentó matar también a su mamá pero en eso lo detuvieron.

Fueron a su casa y reporteros de la fuente policiaca revelaron que había osamentas de sus crímenes anteriores, posiblemente siete. Qué está haciendo el gobierno frente a esto, Tratando de proteger a su candidata a toda costa.

De manera inusual la Secretaria de Gobernación envió a los medios de comunicación de radio y televisión, un oficio para advertir que no se puede divulgar el nombre ni la imagen de ningún menor de edad que haya sido víctima, y amenazó con sancionar, en un país donde desgraciadamente matan a seis menores de edad cada día.

La Secretaria de Gobernación no suele mandar estos oficios, ¿por qué lo manda ahora?, porque quiere deshumanizar el escandaloso caso de un feminicida serial que operaba en la Ciudad de México, no quiere que la gente les ponga cara a las víctimas, a la menor de edad que mató, a la niña, porque eso indigna más a la sociedad, porque eso hace que se hable más del tema y porque eso le pega a la campaña de Claudia Sheinbaum y a su discurso de que combatió los feminicidios.

AMLO usa al Ejército en sus megaproyectos... y la inseguridad en México se agudiza (Por Andrea Navarro)

En sus seis años como presidente de México, Andrés Manuel López Obrador ha dado a las fuerzas armadas de su país dos tareas importantes: construir obras de infraestructura para impulsar la economía y frenar los crímenes violentos. Sin embargo, al final de su presidencia, solo habrá logrado una de ellas y habrá dejado la otra peor que nunca.

AMLO, como se conoce al presidente, ha utilizado las fuerzas armadas del país para edificar aeropuertos, construir un ferrocarril de casi de 960 kilómetros a través de la selva maya y crear una aerolínea estatal. Y es probable que esas iniciativas afiancen su legado económico mientras se prepara para dejar el cargo tras las elecciones presidenciales de junio de este año.

Sin embargo, López Obrador también dejará otro legado. Su administración ha presidido el mandato más sangriento en la historia reciente del país, con más de 170 mil homicidios desde que asumió el cargo en 2018 hasta febrero. Esta cifra corresponde a un aumento del 26% con respecto a los 135,345 asesinatos registrados durante el mandato de su predecesor, Enrique Peña Nieto. Y esto ha ocurrido pese a que los presupuestos combinados de las fuerzas armadas –compuestas por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina-Armada y la Guardia Nacional– se han incrementado en un 150 por ciento.

“Este gobierno tuvo las herramientas legales, los instrumentos institucionales y el presupuesto más grande que ninguna otra administración, y los números son peores”, dijo el senador independiente Emilio Álvarez Icaza. Tenemos los peores números de homicidios, de desapariciones, de feminicidios. Y la pregunta entonces es, ¿Qué hicieron?”.

Casi todos los fondos adicionales que la administración de AMLO proporcionó a las fuerzas militares se destinaron a reestructuras que las convirtieron en una potencia de la construcción, según un análisis de Bloomberg News y Presupuesta Policy Consulting SA. Esta es la evaluación más profunda de los recursos y las prioridades de gasto de la fuerzas armadas hasta la fecha. Mientras tanto, a medida que proliferaban los atracos, los secuestros y las extorsiones, el presupuesto para entrenar y desplegar soldados se mantenía prácticamente inalterado en términos reales.

La Secretaría de Seguridad -una entidad separada que financia ciertos esfuerzos de seguridad pública administrados por civiles, incluido el sistema penitenciario federal- gastó casi un 55 por ciento menos durante el gobierno de López Obrador que durante el de Peña Nieto, y aproximadamente un 12 por ciento menos que durante el mandato de Calderón. La Secretaría recibe fondos para la Guardia Nacional, que Bloomberg no incluyó en este cálculo ya que es operada por las fuerzas armadas.

Mientras el presidente es flanqueado por los altos mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina-Armada de México en varios cortes de listón, se ha dejado que los cárteles realmente dirijan algunos sectores de la sociedad mexicana. Cobran a los ciudadanos por todo, desde las conexiones wifi hasta el uso del agua, e incluso por el derecho a celebrar fiestas. Desde el inicio de la temporada de elecciones presidenciales de este año, el 1 de marzo, casi 400 personas relacionadas con el sector político han sido amenazadas o secuestradas, según la consultora Integralia, con sede en Ciudad de México. Al menos 24 han sido asesinadas.

Homicidios en México alcanzan cifra récord durante mandato de AMLO

Todo ello ha hecho que la seguridad pública sea un tema prioritario para los votantes. Según una encuesta reciente, el 46 por ciento considera que la seguridad ha empeorado durante el mandato de AMLO, mientras que el 74 por ciento cree que el gobierno es muy corrupto. También han aumentado las tensiones con Estados Unidos, donde la migración a través de su frontera sur con México y el ingreso de drogas con fentanilo son los temas principales en la carrera presidencial entre Joe Biden y Donald Trump.

Esto deja a la próxima presidenta de México -ya sea Claudia Sheinbaum, o Xóchitl Gálvez- con opciones limitadas para frenar el gasto y el poder de las Fuerzas Armadas, al menos en el corto plazo. En 2022, AMLO cambió la Constitución para permitir que las fuerzas militares se encargaran de la seguridad pública al menos hasta 2028.

“Hizo muy difícil que la nueva presidenta pueda echar atrás todos sus cambios si no es con la construcción de mayorías amplias en el Congreso de la Unión”, dijo Lisa Sánchez, directora general de México Unido Contra la Delincuencia, una asociación civil no lucrativa que publicó un informe titulado El negocio de la militarización en México. “Existen otros riesgos relacionados con el empoderamiento económico y político de las fuerzas armadas: son una fuerza muchísimo más poderosa de lo que eran antes”.

La oficina del presidente y la Secretaría de la Defensa Nacional no respondieron a solicitudes de comentario para este artículo. “Se habla de que ya todo está en el Ejército y la Marina”, dijo López Obrador en enero durante una de sus habituales conferencias de prensa matutinas. “Es apoyarnos en dos instituciones que son pilares del Estado mexicano y que nos han ayudado mucho para cumplir con nuestra responsabilidad de gobierno”.

En una entrevista, Arturo Zaldívar, ex ministro de la Corte Suprema que ahora ayuda a Sheinbaum a diseñar su estrategia de seguridad, dijo que “las fuerzas armadas en México siempre han sido leales. Se irá valorando”. Sin embargo, en cuanto a la construcción de infraestructura señaló que “en términos económicos y operativos quizá redimensionar el papel que tienen o no las instituciones. Fue muy importante que ellos intervinieran, habrá que ver si hay razones o no a futuro”.

“Quien sea que llegue, sea Xóchitl o Claudia, va a tener muchos problemas para gobernar este país”, dijo María Elena Morera, activista y presidenta de Causa en Común A.C., organización sin fines de lucro que estudia la seguridad y otros temas. “Con los militares, tienen tanto poder ahora, que a lo mejor podrían llegar a un acuerdo que les convenga. Lo que va a ser muy difícil va a ser quitar los negocios. Y ellos son los que insistieron mucho en quedarse con la seguridad del país”.

Carta Dirigida a Andrés (ya das hueva) Carlos Alazraki

Andrés, ayer lo volviste a hacer, me mencionaste en tu mañanera.

La vil chismosa, también me mencionó, aunque lo que ella haya dicho es irrelevante porque ni siquiera sabe leer.

Volviste con tu bla, bla, bla de Hitler y de Goebbels.

Explicaste ahora que tengo una nueva doctrina llamada la doctrina Alazraki que es mentir, mentir, mentir, y que sigue la escuela de propaganda de Goebbels para atacarte en cada programa de Atypical Te Ve.

También volviste a decir otra pen… de Hitler, que nadie entendió, es más estoy seguro que ni tu tampoco le entendiste, para seguir con tu cantaleta de siempre, que yo era un mentiroso, un propagandista, bla, bla, bla, aunque, no volviste a mencionar que Titina y yo somos de origen judío y que a nosotros dos nos ofendiste, por supuesto que a mí mucho más que Titina.

Y para definir, Andrés, nuestras diferencias te recuerdo lo siguiente:

Yo, no soy mentiroso, tú, sí.

Yo, si digo la verdad, tú, no tienes idea ni siquiera de lo que significa esa palabra.

Yo, no soy populista, tú, en cada mañanera, en promedio, te echas 103 afirmaciones falsas, engañosas o que no puedes probar, mi amigo Luis Estrada le llama así, yo simplemente les digo mentiras, 103 mentiras cada mañanera.

Sigamos:

Yo, si tengo amigos, tú, para nada, excepto los dictadores de Cuba-Venezuela.

Todos los presidentes de Latinoamérica dejaron de serlo por las idioteces que has dicho contra ellos, no te soportan, no son tus amigos.

Yo, estoy contento, porque tengo las mismas encuestas secretas que tú tienes, en las cuales Titina supera solamente por 4 puntos a Xóchitl, mismos puntos, que ya están en empate técnico, mismos puntos, que para mí el 2 de junio serán final feliz y para ti, una desgracia por lo que se te viene encima, después.

Mis amigos ministros son de diez de calificación, los tuyos, son unas ratas.

Otra ahijada tuya llamada Rocío Nahle, va a perder a gobernadora de Veracruz y además va a terminar en la cárcel por corrupta, mentirosa, ladrona y súper rata.

Otra, yo hablo mal de ti porque es muy, muy fácil cacharte en tus mentiras.

Tú, como presidente anormal, hablas mal de mí, usando a estos “come mie…” de Hitler y Goebbels, como si fueran tus héroes de la pradera.

Y para terminar Andrés, yo como ser humano respeto la ley.

Tú, como ser inhumano y cruel, las vomitas.

Y un dato para que la pases mal el resto del día, tienes 48 por ciento de aprobación, no 53.

Calderón, Fox y Zedillo, a estas alturas de sus gobiernos, te sacarían 8.6 y 6 puntos respectivos, hasta con ellos perdiste.

Y una pa’ que llores; ¿sabes cuál es el rating de tu pin… mañanera? empiezan a verte 400 mil y en una hora el público se va a 20 mil, en español significa que nadie te ve y que nos vales mad…. Imagínate Andrés, después de seis años tanta mie.. que hiciste, para nada.

Gobierno de AMLO termina con el mayor déficit fiscal en cuatro sexenios (Por Yolanda Morales)

El gobierno mexicano registrará en 2024 el mayor déficit fiscal para un año electoral en un registro de al menos cuatro sexenios, de acuerdo con información del Fondo Monetario Internacional (FMI).

En este último año del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la administración incurrirá en un déficit de 5.9% del Producto Interno Bruto (PIB) que será el más alto registrado al menos desde el año 2000. El precedente más cercano de un déficit superior a 4% del PIB, lo tenía Enrique Peña Nieto, que en 2014 incurrió en un déficit de 4.54% del PIB.

Pese a haberse mantenido como uno de los gobiernos más prudentes en el manejo de las cuentas fiscales durante la emergencia sanitaria y en la post pandemia, el presidente López Obrador, terminará su gestión con el déficit fiscal más alto de cuatro sexenios. Un desequilibrio que coincide con el año electoral.

Al interior del reporte semestral Fiscal Monitor, los expertos del Fondo destacaron que en años electorales, los gobiernos suelen aplicar un mayor gasto y limitan la fiscalización. De hecho, resaltan que la media de las economías emergentes suele elevar su déficit fiscal en 0.3% del PIB en promedio en un año electoral. Y en 2024, son 88 los países que enfrentarán este ejercicio democrático, lo que impone un riesgo adicional para la consolidación fiscal del globo.

En el sexenio de Felipe Calderón, el mayor déficit presupuestario se alcanzó en el año 2019, el de la Gran recesión, que fue por 4.13% del Producto mientras su predecesor, Vicente Fox, tuvo el déficit más alto en el año 2003, cuando llegó a 2.36% del Producto.

Deuda que crece debajo de la media.

En el reporte, lanzado en el marco de las Reuniones de Primavera del FMI que se realizan esta semana en Washington, D.C., resaltaron que en el último año de administración de AMLO, la deuda del gobierno promediará en el equivalente a 55.6% del PIB. Esta proporción es inferior al 58.5% del Producto que representó en 2020, el año de la pandemia.

Esta métrica de deuda incluye las obligaciones del gobierno central, fondos de seguridad social, empresas públicas, bancos de desarrollo, el Fondo Nacional de Infraestructura y la Corporación Nacional de Seguros y Fianzas.

Una proporción que estará lejos de la que en promedio gestionarán los gobiernos de economías emergentes, equivalente a 69.4% del PIB.

Los expertos del Fondo proyectaron que esta misma deuda general del gobierno mexicano se mantendrá en ese nivel, estable, en los próximos dos años, del 2025 al 2026 y que volverá a deslizarse al alza a partir del año 2027 para llegar a un máximo de 56.1% del PIB en el año 2029.

Este incremento será básicamente resultado del pago de intereses. Pero incluso con esta trayectoria ascendente, la deuda del gobierno de México será inferior al promedio que gestionan gobiernos de economías emergentes.

En este momento se está realizando el lanzamiento del último capítulo del Fiscal Monitor que será base de discusión para los 190 miembros del FMI y el Banco Mundial en las Reuniones de Primavera que iniciarán este jueves en Washington D.C.

Filosofía inadecuada

Durante la fatídica y extravagante época política del neoliberalismo y en la actual Cuarta Transformación de la Nación, el quehacer filosófico-político se ha tornado en horrendo desconcierto. Las doctrinas sostenidas en ambas épocas solo fueron destinadas a dar paso y obtener inmunidad e impunidad para los delincuentes que originaron el fenómeno de la narco-política en México, situación irracional y contraria a la filosofía contenida en la Constitución Política. Los argumentos que se sostuvieron y sostienen las autoridades para ello fueron y son jurídicamente insostenibles e inaceptables.

La ideología protectora y vinculada a esa narco-delincuencia a la que se refiere el párrafo antepuesto, no da cabida a la justicia que nuestra Patria merece y requiere, esas intoxicaciones ideológicas no son acordes ni lo serán jamás con nuestras leyes, primordialmente con el Código Penal Federal.

Las referidas y breves reflexiones expuestas, buscan una respuesta por un camino acorde y ordenado por nuestras leyes: Esa travesía consiste en expresar la verdad vista desde una óptica diversa a la que sostiene Andrés Manuel López Obrador y sostuvieron en su momento los predecesores en esas indignidades.

Aquella filosofía protectora políticamente de la narco-delincuencia sostiene y sostuvo un objetivo muy claro. Por una parte, tomar las gananciales que se obtienen para financiar sus campañas políticas y cubrir con ello ciertos programas sociales con los que se obtienen los sufragios para mantener el poder. Irreverencia no justificada filosófica y teóricamente por defender el fenómeno de la corrupción. Todo el poder constituido por la narco-política desde un punto eminentemente filosófico, se convierte con ello en dominante y a la vez en infamante. Dominante para ellos y degradante para nuestro México.

A la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, le parece que esa insulsa filosofía que sustenta el poder tras el poder carece de sentido para nuestra Carta Magna y las Leyes que de ella emanan. El discurso de los anteriores procuradores y del actual Fiscal General de la República en defensa de esa filosofía, ha estado encargado de otorgarle ese triste sentido; brindar legitimidad, inmunidad e impunidad al narco-político protegido por esa ontología.

Por la cara adversa, la academia de mérito, sostiene que esa manera de pensar y actuar es vista como un ejercicio corrosivo para nuestro Estado de Derecho. Cabe recordar que nuestras leyes fueron creadas para lograr un México mejor, un México de bien, alejado por ende de la corrupción.

México requiere, necesita hoy más que nunca, liberarse de ese lastre. Ese postulado filosófico que sostiene la abogacía independiente de la República es el ideal para reformar y hacer crecer la imagen de nuestra gran Nación.

Es cuánto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C.

Loret de Mola revela las señales que muestran por qué Claudia Sheinbaum podría llevar a México a una dictadura (Por Miguel Flores)

El columnista habló sobre las señales que ha dado Sheinbaum y que, según él, serían dictatoriales.

Una práctica dictatorial en México, China, Venezuela, Nicaragua y Rusia, es la que está realizando la candidata a la presidencia de México por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) Claudia Sheinbaum, al buscar meter a la cárcel a Xóchitl Gálvez, aspirante a la presidencia de México por la coalición Fuerza y Corazón por México, y a Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Así lo aseguró el periodista Carlos Loret de Mola este jueves en su columna Historias de Reportero titulada Claudia, la aspirante a dictadora.

En ella, recordó que esta semana el equipo de campaña de Sheinbaum anunció que emprenderá procesos de denuncia política, administrativa y penal contra Gálvez y Piña.

El pasado martes, con el respaldo del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, el régimen amenazó con las dos denuncias.

Loret de Mola recuerda que Arturo Zaldívar, ex ministro presidente de la SCJN, que ahora es vocero de la campaña de Sheinbaum, “y paradójicamente mariscal de campo de la guerra contra la independencia del Poder Judicial”, dijo que solicitará un juicio político y denunciará penalmente a su sucesora en el cargo, la ministra Norma Piña, actual presidenta de la Corte. El cargo sería por “atreverse” a dar luz verde para que se investigue si Zaldívar presionó a, por lo menos, 70 magistrados, jueces y secretarios para que sus sentencias se alinearan con sus intereses personales y los del presidente López Obrador, como lo señaló una denuncia anónima.

Delgado anunció el respaldo de su mayoría legislativa para desaforar a la ministra Piña y buscar que sea procesada por la Fiscalía General de la República por una serie de delitos que le imputa y por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) por otros más. “Cárcel, pues, para la presidente de la Suprema Corte”.

En la misma conferencia, señala Loret de Mola, Víctor Hugo Romo, otro de los integrantes del equipo claudista y artillero de la guerra sucia contra Xóchitl Gálvez, anunció una serie de denuncias administrativas que, según declaró él mismo, pueden derivar de procesos penales por decisión de la Secretaría de la Función Pública federal y la Contraloría del gobierno de la Ciudad de México, ambos de Morena. “Cárcel, pues, para la candidata de oposición”.

El columnista asegura que Sheinbaum “escondió la mano” y declaró que los casos los está llevando su equipo de trabajo, lo que Loret califica como un engaño. Esto, dice, cuenta con el aval de Sheinbaum y su jefe político, el presidente López Obrador.

“Si el director general de Segalmex estuviera en el bote, si le hubieran congelado las cuentas y quitado los contratos a Amílcar Olán, si los tres hijos mayores del presidente estuvieran compareciendo ante la FGR, si Pío y Martinazo López Obrador hubieran tenido que enfrentar a la Fepade por los sobres amarillos, si hubiera en la cárcel responsables por el desabasto de medicinas, si Gatell y Bartlett estuvieran al menos fuera del gabinete, podría argumentarse que todo es una investigación independiente e imparcial porque en este país nadie es impune”.

Pero no, dice Loret, pues se trata de un ensayo de dictadura que lleva la firma de quien pretende gobernar México los próximos seis años.

¿Los jueces ya no podrán detener las iniciativas de AMLO? Senado aprueba reforma a la Ley de Amparo (El Financiero)

Los jueces ya no podrán otorgar suspensiones provisionales o definitivas a leyes y reformas aprobadas en el Poder Legislativo,

Con 69 votos a favor y 42 en contra, se aprobaron en el Senado de la República las reformas a la Ley de Amparo, misma con la que los representantes del Poder Judicial no podrían evitar la consolidación de ciertas reformas aprobadas en el Congreso.

Se trata de una serie de modificaciones a los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo, y aunque se garantiza que continuará el derecho al amparo, los legisladores de oposición insisten que se trata de una medida con la que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ‘blindará' la realización de obras, así como el establecimiento de reformas en la Constitución aunque estas tengan presuntas irregularidades.

La reforma a la Ley de Amparo consiste en quitarles a los jueces la facultad de suspender leyes de manera provisional y definitiva que hayan sido impugnadas a través de la Ley de Amparo.

La oposición asegura que esto es una “venganza” de López Obrador a los juzgadores, quienes a través del encuentro de irregularidades no han permitido el paso de reformas constitucionales como la electoral planteada en 2022 y el ‘plan B’ de la misma planteado en febrero del año pasado.

Dicha iniciativa fue planteada por Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena, quien explicó que el objetivo es que el Poder Judicial respete lo acordado en el Legislativo con la finalidad de que las reformas votadas en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores no se limiten mediante juicios de amparo.

Gracias a esta clase de resoluciones del Poder Judicial es como se han suspendido tramos del Tren Maya, así como algunas otras obras y leyes debido a irregularidades.

El senador Emilio Álvarez Icaza, uno de los principales opositores a la reforma, dijo que se trataba de una reforma regresiva, y que quieren “desaparecer” al Poder Judicial en los hechos, además de desaparecer uno de los pocos recursos que tiene la ciudadanía ante el abuso de poder.

