La candidata Xóchitl Gálvez anuncia que ahora sí será Xóchitl Gálvez. Señala que para el próximo debate no hará caso a sus asesores (pésimos, por cierto) y que los mexicanos veremos a la verdadera Xóchitl debatir con sus adversarios.

Cierto es que la gente que la sigue, que votará por ella, quiere ver a la Xóchitl dicharachera, a la Xóchitl auténtica, no a la que debatió por primera vez, no a la que apareció ante las cámaras con saco tres tallas más chicas, no a la Xóchitl formal, seria, cuadrada, sin color. A esa no.

Y también es cierto que, a estas alturas, darle la vuelta a las cifras que registran las encuestadoras suena ya como una misión casi imposible, aunque la política “apartidista” (como ella se ha catalogado) deberá dar la batalla hasta el último momento, haciendo uso de ese carisma que la diferencia de su máxima contrincante, de la inexpresiva y de la gris.

Xóchitl deberá ser un “cuchillito de palo” y estar duro y dale, duro y dale sobre “el corrupto proceso de selección de la candidata morenista”, denunciado así por los propios morenistas, empezando por Marcelo Ebrard, y ser incisiva sobre el precio de la gasolina, exigir a Claudia que se comprometa con un precio, ya que el actual presidente “es un mentiroso que le mintió, que le falló a la nación”, y más ahora con el reciente gasolinazo.

El objetivo de Xóchitl, pues, es llegar a la clase media, sí, a la misma que ha ganado todas las elecciones (incluyendo el triunfo de AMLO) y que tan perjudicada se ha visto en esta administración…

… Dicen que en Tulum existe una gran confusión y hasta descontento con el proceso electoral local.

Y es que ha surgido la versión de que en este municipio –tan favorecido por el gobierno de López Obrador-, la elección no es más que “una farsa”.

Tronantes sin duda han sido estas versiones que aducen que el candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal, Jorge Portilla, no es más que un “patiño” de su jefe Diego Castañón, aspirante de Morena, y que su función no es más que garantizar el triunfo de la Cuarta Transformación, con el objeto de que el mandamás de la nación se siga sirviendo con la cuchara grande en esta localidad.

Portilla Manica ha iniciado campaña soltando ataques que terminan golpeándolo a él, en una especie de boomerang o del famoso “tiro por la culata”…

“Este ha sido el peor gobierno por la inseguridad y bla, bla, bla”, arroja, creyendo que la gente no tiene memoria y que no recuerda que él fue el secretario de gobierno de esta administración que ataca, y por lo tanto fue el encargado de la política interna, entre ésta la seguridad pública.

Quienes afirman que Portilla no es más que un “patiño” de Castañón recuerdan también que el candidato de MC es cuñado del ex chofer de AMLO, Nico Mollinedo, a quien se le ha vinculado en una serie de acciones de las que preferimos omitir opinión, y de quien –dicen- Portilla ha sacado raja en Tulum.

¿Será una farsa la de Tulum? Sin duda de Dante y de Andrés se puede esperar eso y muchísimo más… Y peor aún con un candidato como Castañón, a quien no lo conoce nadie, a quien llega a su casa y le ladran los perros.

… Quienes también andan muy nerviosos y admiten que están diseñando una estrategia tendiente a evitar lo que sería catastrófico para su causa, son los socios de la plataforma Uber en Cancún y otros municipios, en especial, los turísticos.

Y es que aseguran que de llegar el nuevo secretario general del Sindicato de Taxistas de Cancún, Rubén Carrillo a la diputación, éste buscará la comisión de Movilidad de la XVIII Legislatura, para desde ahí atacar hasta desterrar a Uber del territorio estatal.

“El Profe”, como le llama su gente cercana, es una persona seria que busca la diputación al distrito local 03 abanderado por Morena, sin embargo cabe decir que en campaña por la dirigencia de taxistas juró y perjuró que su interés no era político, sino sólo el de apoyar al gremio.

Hoy vemos que a tres meses de asumir la dirigencia sindical, Carrillo es postulado para una diputación, faltando así a su palabra.

¿Será que también prometa que de llegar a la diputación no se meterá con Uber? ¿Usted le cree?

Hasta la próxima…